Novinka jazzové divy se točí kolem lásky a jako taková je ideálním společníkem pro dlouhé podzimní večery. Kanadská zpěvačka a pianistka Diana Krall si už poněkolikáté vybrala osvědčené balady z takzvaného Velkého amerického zpěvníku. Tedy swingové standardy, které si muzikanti předávají léta letoucí.

Diana Krall | Foto: By Rob Garland - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12093265

Je to deska o tom, že se máte zamilovat, i kdyby to mělo skončit špatně. Samozřejmě, že bez Dianina líného broukání, jemuž se tak hezky říká „smoky vocals“, by byl úspěch nahrávky poloviční. Ideálně by se měla poslouchat se sklenkou červeného v ruce.