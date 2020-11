Reedice legendární desky Vladimíra Mišíka z roku 1980 připomíná, jaký význam mělo v husákovském marasmu spojení bigbítu a zhudebněné poezie. Básníci jako Václav Hrabě a Josef Kainar ožili na nahrávkách českých rockerů, kteří v nich našli všechno, co jim v plytké realitě chybělo. Symbolem téhle éry je píseň Variace na renesanční téma, známá podle prvního verše: „Láska je jako večernice plující černou oblohou…“ Nové supraphonské vydání Mišíkova alba zahrnuje i původně zakázanou písničku Šero v kavárně na text Jiřího Suchého, jenž byl v osmdesátých letech persona non grata.

(Supraphon, 2020, čas 38:06)

Krajina Ró: Hotel Blázen

Po více než čtyřiceti letech strávených v čele skupiny Jablkoň a poslední dekádě, kterou prozpíval s akustickou Půljablkoní, nabízí hudebník Michal Němec svým posluchačům zase trochu jiný zážitek. Právě vydané album Hotel Blázen natočila jeho nová kapela Krajina Ró. A jestli kritik Jiří Černý kdysi popsal Jablkoň jako setkání Georga Friedricha Händela s pračlověkem, potom o Krajině Ró se dá říci, že je setkáním pravěkého muže s elektrickou kytarou. Mezi česky i anglicky zpívanými texty proplouvá podivná alternativa, Němec je temnější než obvykle. Zvláštní muziku ovšem prosvětluje jasný hlas zpěvačky a herečky Anny Břenkové, která je Michalovou neteří.

(Indies Scope, 2020, čas 38:21)

Dasha Symphony

Dlouholetá vokalistka Karla Gotta a jedna z nejspolehlivějších českých zpěvaček měla mít svou profilovou desku už dávno. První se dočkala před třemi lety, kdy si k interpretaci vybrala původní české skladby. Teď přichází s druhým sólovým albem, na němž se popasovala s repertoárem světových hvězd, jako jsou Alicia Keys, Sting nebo Stevie Wonder. Původně mělo jít o živý záznam koncertu Dashy s Filharmonií Hradec Králové. Vzhledem k pandemii však nahrávka vznikla ve studiu. Výběr písní Dashe usnadnilo účinkování s orchestrem Martina Kumžáka v televizní show StarDance i moderování rozhlasového pořadu Klub Evergreen, kde pouští známé hity spolu se zpěvákem Janem Smigmatorem.

(Supraphon, 2020, čas 54:33)

Jan Smigmator: Murphyho zákon

Když se řekne A, má se říci i B. V souvislosti s novinkou zpěvačky Dashy proto nelze nezmínit čerstvou desku jejího kolegy z hudebních pódií i rozhlasového studia, brzy už pětatřicetiletého Jana Smigmatora. Pozoruhodný interpret se našel v poměrně málo prozkoumané oblasti českého moderního swingu. V zahraničí s tímto stylem sklízejí velké úspěchy lidé jako Michael Bublé či Harry Connick jr. U nás je Smigmator spíše ojedinělým zjevem. Kdo si ještě vzpomene, že tento solidně vyhlížející „crooner“ začínal v jevištním pořadu Šanson věc veřejná, kde byl jeho učitelem sám Rudolf Pellar? Pro své nové album napsal hudbu i texty a jako hosta si pozval držitele ceny Grammy, klávesistu Ondřeje Pivce.

(Supraphon 46:09)

Adam Plachetka: Music Man

A ještě jeden mistr ušlechtilého zpívání: nejúspěšnější český pěvec, basbarytonista Adam Plachetka, tentokrát zabrousil mimo svět opery a podíval se na zoubek muzikálovému žánru. Na albu Music Man nabízí ve svém provedení anglické i německé verze dnes už klasických hitů. Najdeme tu proslulou Kapičku štěstí z muzikálu My Fair Lady, notoricky známou píseň Make Em Laugh ze Zpívání v dešti, ale i Pilátův sen z rockové opery Jesus Christ Superstar, která letos slaví padesát let. Plachetka si dále vzal na mušku muzikálové trháky Pomáda, Miss Saigon, The Sound Of Music či Král a já. Nechybí Bídníci, vůbec první velká muzikálová produkce, která nám po revoluci přiblížila tuto úžasnou oblast.

(Radioservis, 2020, čas 62:40)