Před deseti lety vydala naše nejúspěšnější zpěvačka album vánočních písní. O letošních svátcích nabídla živou verzi tohoto projektu. Bílé Vánoce Lucie Bílé – Živák je nahrávkou z pražského klubu Doupě. A vedle zimních klasik, jako jsou Tichá noc a Rolničky, tu zaznívají i náročnější skladby (Ave Maria, op. 52, Panis angelicus op. 12).

Staroanglickou baladu Greensleeves zpívá Bílá s jedním z posledních textů Pavla Vrby, který ještě stihl otextovat i Tambora neboli americkou koledu Little Drummer Boy. Se třemi písničkami pomohla Radůza. Semaforskou Purpuru na slova Jiřího Suchého pojala interpretka jako duet s frontmanem Arakainu Janem Toužimským.

(Supraphon, 2020, celkový čas 64:53)

Peter Lipa: Večerný hosť

Pandemická novinka slovenského zpěváka Petera Lipy s názvem Večerný hosť je poměrně velkým překvapením. Nejen proto, že vyšla zničehonic v tak nevlídné době. Lipovo spojení jazzu a blues jsme si zvykli spojovat především s chytrými texty Milana Lasici, ale tentokrát dostala prostor skutečná poezie. Jde o šestnáct zhudebněných básní Milana Rúfuse, který zemřel před dvanácti lety.

Za svého života byl slovenskou stranou mnohokrát navržen na Nobelovu cenu, proslul i jako překladatel z řady světových jazyků. Lipa (s hostujícím Ondřejem Rumlem) zpívá jeho verše na muziku Davida Rottera, jenž už dříve vydal album zhudebněných básní Jana Skácela.

(David Rotter, 2020, celkový čas 54:54)

Neil Young Archives Vol. II: 1972–1976

Již podruhé sáhl kanadský folkrocker do svého šuplíku, aby z něj vylovil neuvěřitelné množství rarit, živých záznamů a nepoužitých tracků. Procházka Youngovým archivem je pro opravdové fajnšmekry. Přestože komplet časově pokrývá jen relativně krátké období necelých čtyř let, vešlo se na něj 131 nahrávek, z toho 63 nikdy dříve neslyšených.

Jsou tu sólovky i písničky natočené v Nashvillu s hvězdnou sestavou The Stray Gators. Znalci mají možnost detailně prozkoumat údobí dnes už kultovního alba Tonight’s The Night – a došlo i na rekonstrukci ztracené desky Homegrown. Vystoupení z tokijského Budokanu střídá koncert z Londýna: potvrzení, že starý dobrý Neil je vždy nejlepší naživo.

(Reprise, 2020, celkový čas 11 hodin)

Elton John: Jewel Box

O poklady ze své tvůrčí dílny se podělil i britský pianista a zpěvák Elton John. Na osmi discích shromáždil kromě hitů také řadu bonusů. Celá tři cédéčka jsou věnována dosud neslyšeným demosnímkům. „Vracet se k těm starým kouskům po mě byla čirá radost,“ svěřil se třiasedmdesátiletý veterán.

Vzhledem k tomu, že na výběr a sestavu osobně dohlédl, stala se tato retrospektiva jakousi intimní výpovědí. Jednotlivé části nesou názvy Deep Cuts, Rarities, B-Sides 1976-2005 a This Is Me. Najdeme zde i ty nejranější a nejméně známé nahrávky z doby, kdy muzikanta, jenž se původně jmenoval Reginald Dwight, ještě skoro nikdo neznal.

(Mercury, 2020, celkový čas 9 hodin)

Miley Cyrus: Plastic Hearts

Co říci k Miley Cyrus? Je hodně slyšet, nelze ji přehlédnout, rozhodně se umí postarat o image a publicitu. Její aktivity z poslední doby překvapují různorodostí, stylovou otevřeností a značnou intenzitou. Tahle drzá – už ne holka, ale sakra vyzývavá žena kosí všechno kolem svým nesporným nadšením pro věc, ale i (trochu násilnou) suverenitou, která nemá obdoby.

Není to žádná velká zpěvačka. Na druhé straně – to, co dělá, je přece showbyznys, průzračný jako bazén, u kterého pořádá divoké mejdany. Na desku Plastic Hearts se hodně dlouho čekalo. A resumé zní, že Miley Cyrus funguje mnohem lépe na pódiu, in persona, než na poněkud vyumělkované nahrávce. Na ní je opravdu moc plastiková. Kdežto z očí v oči nemůžeme téhle neřízené střele upřít vitálnost ani charisma.

(RCA, 2020, celkový čas 38:15)