Starý pardál Alice Cooper se vrátil. A i když se na jeho novou desku dlouho čekalo, je to celkem překvapení. Zpěvákova aktuální směs hardrocku, blues, jazzu a soulu na albu Detroit Stories výborně funguje. Stejně jako občasné promluvy mezi písničkami, navozující pocit, že posloucháme nějakou noční rozhlasovou show. Jde o poctu Cooperovu rodnému Motor City, jak se průmyslovému Detroitu říká. A začíná se zostra, nadupanou coververzí hitu Rock & Roll z repertoáru skupiny The Velvet Underground. Ten sice autor Lou Reed situoval do New Yorku, jenže když skladbu kdysi přezpíval Mitch Ryder, změnil název města právě na Detroit. Alice Cooper si dále posvítil na písničky od MC5 (Sister Anne) a Boba Segera (East Side Story). Zbylý tucet písní je z dílny pana Frankensteina osobně.

(earMUSIC, 2021, celkový čas 50:28)

Bonnie Tyler: The Best Is Yet To Come

V duchu příjemného retro popu se nese i další dlouho ohlašovaná novinka, osmnáctá řadová deska velšské zpěvačky Bonnie Tyler. Optimistickým názvem desky vzkazuje majitelka nezaměnitelného chrapláku, že má to nejlepší ještě před sebou. Nebýt pandemie, dokázala by nám to in persona – její plánované koncerty v Česku, včetně pražské Lucerny, musely být z loňska přesunuty na neurčito. Podobně jako Alice Cooper, ani havířova dcera Bonnie se nebrání coververzím. V jejím případě je to závěrečná balada Catch The Wind z pera skotského písničkáře Donovana (česky zpívá Vladimír Merta jako Chtít chytit vítr). Album The Best Is Yet To Come je hlavně potvrzením, že téměř sedmdesátiletá hvězda nepatří do starého železa. Zpívá, respektive chraptí jí to parádně a muzika se nese v usedlém, leč stále lákavém stylu osmdesátých let. Pro někoho možná peklo, pro řadu jiných posluchačů ráj.

(earMUSIC, 2021, celkový čas 44:40)

Tindersticks: Distractions

Francouzským šarmem ovoněná nahrávka britské skupiny Tindersticks by bez lockdownu vypadala jinak. Tvrdí to aspoň frontman Stuart Staples, jehož uhrančivý projev opět drží všechny temně romantické písně v dokonalé jednotě. Na minulé desce No Treasure But Hope se Tindersticks po tříletém útlumu znovu dali dohromady. A nyní ukázali, co všechno ještě dovedou. Snaha o žánrovou i náladovou pestrost se jim vyplatila. I když nevyjeli na slibované evropské turné, skladby, které místo toho během pandemie nahráli, mohou velice účinně zkrátit naše čekání. Kdo si tuhle citlivou partu z Nottinghamu v devadesátkách oblíbil, nemůže být novou deskou zklamán.

(Shuffle Records, 2021, celkový čas 40 min.)

Edmar Castañeda, Catrin Finch & Seckou Keita: Harfy nad Oslavou

Jedno z nejpodivuhodnějších cédéček vydaných za časů korony bylo nahráno v létě roku 2029 na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Protagonisty jsou tři virtuozní harfisté: Catrin Finch z Walesu, Kolumbijec Edmar Castañeda a Seckou Keita ze Senegalu, který hraje na koru, což je jedenadvacetistrunný africký nástroj, příbuzný jak harfě, tak loutně. Dohromady to těmhle rozdílným muzikantům ladí překrásně. Zapomeňte na škatulkování a nechte se unášet, jak trefně napsal znalec world music Jiří Moravčík, „hudební jedinečností, v níž se prolíná expresivita s lyričností a mistrovské hráčské umění s člověčinou“. Moravskou lidovou písničku Po zahrádce chodila si s triem na závěr koncertu zazpívala Jitka Šuranská, která bohužel krátce nato v pouhých 41 letech zemřela.

(Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou / Indies, 2020, celkový čas 50:34)

Bébé Lune: Ód

Album plné ukolébavek, zazpívaných tak citlivě, až srdce usedá. Takový je nedávný projekt zpěvačky a instrumentalistky, která si říká Ód. Vlastní jméno této zajímavé umělkyně zní Aude Stulírová Martin. Ač Francouzka, od roku 2011 žije v Brně, kde založila kapelu Šarivary a divadelní spolek Le Cabaret Nomade. Šest let pracovala jako dramaturgyně festivalu Bonjour Brno, Bébé Lune je jejím druhým CD. Tematicky jde o podobný koncept, jaký známe z dnes už klasické desky Josefa Krčka Naše ukolébavky. Až na to, že Ód nezpívá jen uspávanky z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Holandska, Finska, Švédska, Rumunska, Kanady, Mexika, Mongolska, Alžírska – a samozřejmě z rodné Francie. Interpretka si přeje, aby její kolekce byla „pozvánkou na pomyslnou cestu, kočování světem nejen pro děti a ty, co nemohou spát“. Stojí za zmínku, že se album natáčelo u frontmana Trabandu Jardy Svobody.

(Indies Scope, 2021, celkový čas 29:55)