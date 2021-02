Už je to pět let, co zemřel. Britský hudební chameleon David Bowie se však naštěstí pravidelně vrací na nejrůznějších raritních albech – jen vloni jich vyšlo nejméně pět. ChangesNowBowie je ovšem hodně zvláštní záležitost. Vychází ze stejnojmenného pořadu rozhlasové stanice BBC 1, v jehož rámci Bowie roku 1997 zveřejnil devět ukázek z generálky na koncert k jeho padesátinám. (Ten se uskutečnil v listopadu 1996 v newyorské Madison Square Garden.)

Jedná se o nezvyklý akustický záznam: mistr jen s kytarou a pár pomocníky interpretuje ztišeně a v intimním pojetí své hity The Man Who Sold The World, Lady Stardust a Quicksand. Ale také letitou písničku White Light / White Heat od kolegů z americké kapely Velvet Underground.

(Parlophone, 2020, celkový čas 31:55)

Bert Jansch: Live in Italy

Kultovní osobnost ostrovního folku ožívá na tomto staronovém cédéčku se vším všudy – jako úžasný instrumentalista, jehož kytarová hra ovlivnila několik generací, i charismatický zpěvák se snadno rozpoznatelným nakřáplým hlasem a silným skotským přízvukem.

Kdo snad Berta Jansche ještě nezná, ať ho rychle vyhledá na webech Bandcamp nebo Spotify. Začít může třeba právě tímto archivním dvojalbem. Koncert v italském sále Teatro Corso odehrál písničkář v roce 1977 s tříčlenným doprovodem. Zazněly zlidovělé skladby, které proslavil (Pretty Saro, Alimony). A nechyběla ani instrumentálka Angie, kterou svého času musel povinně umět každý správný folkař.

(Fire Records, 2020, celkový čas 120 min.)

Secret Sisters: Saturn Return

Tajné sestry nejsou až tak tajné. Kdo by to řekl, že sourozenecké duo z Muscle Shoals v Alabamě má za sebou už čtvrté album? Laura a Lydia Rogersové vyrostly na country music, to ale jejich současnou hudbu zdaleka nevystihuje. Každá nová deska těchto kyprých dam je skutečnou událostí, už kvůli pečlivé produkci a parádnímu výběru písní. Hned zkraje své kariéry natáčely sestry ve studiu Jacka Whitea. Později jim dal dopsat jednu svou písničku sám Bob Dylan – to bylo v době, kdy dvojice pod taktovkou renomovaného producenta T-Bone Burnetta připravovala druhé CD Put Your Needle Down.

Aktuální nahrávku s názvem Saturn Return nahrávaly Secret Sesters poblíž Seattlu ve studiu countryové hitmakerky Brandi Carlile. Mezitím se obě zpěvačky staly matkami. A časopis Rolling Stone teď jejich štěstí korunoval hodnocením, v němž jejich poslední album nazval skvělým country-soulovým opusem.

(New West Records, 2020, celkový čas 40:27)

Hugues Aufray: Autoportrait

Sbohem, lásko, Santiano, Slavíci z Madridu… Autor těchto hitů a jeden z nejznámějších francouzských „básníků s kytarou“ má neuvěřitelných 91 let, vlasy bílé jako padlý sníh a tvář pěkně zvrásněnou. Ale ten hlas, ten hlas – zní pořád stejně mladě, žádné stařecké chvění! Hugues Aufray, českým divákům dobře známý ze svých pražských vystoupení v šedesátých a sedmdesátých letech, u nás ovlivnil leckoho, počínaje Waldemarem Matuškou. Svět ho zná jako umělce, jenž představil evropskému publiku dílo Boba Dylana.

S Dylanem se skamarádil, Bob mu dokonce pomohl vydat francouzské coververze svých písní. Aufray je zkrátka instituce, a to navzdory faktu, že není žádný velký pěvec. Na novém albu, nazvaném výmluvně Autoportait, podává způsobem sobě vlastním lidovky, které ho formovaly: od balady o lamželezu Johnu Henrym přes neoficiální australskou hymnu Waltzing Matilda až po protest song Pay Me My Money Down. Na projektu je znát inspirace velice podobným dvojalbem Bruce Springsteena The Seeger Sessions. S tím rozdílem, že tohle je Západ po francouzsku.

(Fontana, 2020, celkový čas 42 min.)

The 8-Bit Big Band: Backwards Compatible

Zjazzovat hudbu z videoher? To tady ještě nebylo! Newyorský ansámbl The 8-Bit Big Band, sestávající z třiceti až pětašedesáti členů, je na první pohled docela normálním orchestrem. Klidně by mohl hrát osvědčené standardy na plesech nebo se věnovat modernímu swingu po vzoru Michaela Bublého. Jenže toto těleso vzniklo za úplně jiným, mnohem bizarnějším účelem.

Už od prvního alba Press Start!, vydaného přede dvěma lety, se bigband věnuje jazzovým úpravám muziky z dnes už klasických počítačových her, jako jsou Super Mario, Zelda, Ganbare Goemon, F-Zero nebo Final Fantasy. Na letošní desce Backwards Compatible v této bohulibé činnosti pokračuje. A nedejte se mýlit! Nejde o žádnou levnou legraci. Tvůrci nápaditých aranžmá udělali ze zdánlivě jednoduchých témat prvotřídní posluchačský zážitek – včetně toho, že se jim podařilo přenést „kompjůtrovou“ náladu do chytře napsaných partů jednotlivých nástrojů.

(The 8-Bit Big Band, 2020, celkový čas 70 min.)