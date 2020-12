Eric Clapton a B. B. King: Riding With The King (Deluxe Edition)

Když se před dvaceti lety světem rozletěla zpráva, že legenda afroamerického blues B. B. King natočila desku se svým žákem, britskou star Erikem Claptonem, fanoušci se zachvěli vzrušením. Výsledek většinu z nich nezklamal. Album Riding With The King získalo cenu Grammy a titulní píseň z pera Johna Hiatta obsadila první místo hitparád. Nyní si tuto královskou jízdu můžeme zopakovat. Letošní reedice navíc nabízí hned dvě neznámé perličky: bluesovou klasiku Rollin’ And Tumblin’ a další dříve neslyšený kousek, písničku Willieho Dixona Let Me Love You Baby.

(Warner Music, 2020, celkový čas 74:48)

Petr Nikl: Destička nepopsaná

Náš asi nejhravější výtvarník, performer a muzikant Petr Nikl si po delší době dopřál další cédéčko. Album s názvem Destička nepopsaná má, jak už je u Petra zvykem, netradiční – tentokrát dřevěný – obal. Ale obsah je ještě zajímavější. Autor se tu podle svých vlastních slov marně snažil vyzpívat z touhy „znovu vnímat svět vyčištěnou hlavou“. Při nahrávání se obklopil řadou kamarádů (Veronika Linhartová, František Skála, Miloš Dvořáček). Výsledkem je téměř rockový zvuk. O dylanovské harmonice nemluvě – ta se hodí zejména k Niklovým příběhům, které zažil při častých pobytech v srdci New Yorku, kudy projížděl na své oblíbené koloběžce.

(Galén, 2020, celkový čas)

Osvobozené divadlo 1929–1938

Nahrávky Osvobozeného divadla v čele s pány Janem Werichem, Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem vyšly poprvé souborně v polovině devadesátých let. Tehdy šlo o sedm samostatných cédéček. Před třinácti lety spatřil světlo světla velký supraphonský komplet, který teď vychází znovu, doplněný o 22 dříve nevydaných či nově objevených záznamů ve formátu MP3.

Mezi bonusy nacházíme jak samostatné nahrávky Ježkova orchestru (včetně těch s E. F. Burianem u mikrofonu), tak duplicitní verze písniček Tři strážníci, V domě straší duch nebo David a Goliáš. Je zde ukázka spolupráce Jaroslava Ježka a Vítězslava Nezvala (swingový šlágr Teď ještě ne), scéna ze hry Fata Morgana s Ferencem Futuristou a Járou Kohoutem, barkarola ze hry Zpívající Benátky v podání Eduarda Kohouta či kdysi velmi populární píseň O Španělsku si zpívám, interpretovaná R. A. Dvorským.

(Supraphon, 2020, celkový čas 10 hodin 19 minut)

Calexico: Seasonal Shift

Joey Burns je basista, kytarista a zpěvák, ale také klávesista a cellista. John Convertino sedí za bicími, zároveň je však schopen zahrát i na všechno to, co obsluhuje jeho kamarád. Dohromady tvoří tato dvojice z Tucsonu v Arizoně kultovní skupinu Calexico. Od devadesátých let až dodnes si pánové uchovali pověst nezávislých umělců, kterým je celkem jedno, jak se jejich hudbě říká, jen když to není žádný „shit“.

Letos přicházejí – světe, div se – s vánoční deskou, jenže to zase není žádná klasická sváteční nahrávka. Seasonal Shift udivuje mexickými názvuky a sami tvůrci ho označují za crossoverovou oslavu napříč různými kulturami. S tím jim vydatně pomáhají hosté Bombino, Gisela Joäo, Camilo Lara, Gaby Moreno a Nick Urata z kapely DeVotchKa. Nechybí ale ani píseň Toma Pettyho Christmas All Over Again nebo odvážná coververze hitu Johna Lennona Happy Xmas (War Is Over).

(ANTI-, 2020, celkový čas 42:18)

Osamělí písničkáři: Šťastné a osamělé

Sdružení Osamělých písničkářů, kteří se scházejí na pravidelných večerech v pražském klubu Kaštan, připravilo už druhé společné album. Pod názvem Šťastné a osamělé předkládá ctěnému publiku tak trochu jinou vánoční hudbu. Jan Burian, Jiří Smrž, Dagmar Voňková, Jiří Konvrzek, Petr Nikl, Petr Váša – co umělec, to velký svéráz. Je tu zastoupen temný hudební kuchař Kittchen i předčasně zesnulý tichý písničkář z Kozákova Karel Diepold. Filip Pýcha z bigbítové kapely Tajné slunce zpívá o štědrovečerním porodu v tramvaji, muzikant a grafolog Jan Jeřábek brouká ukolébavku pro Jidáška. Na jedné zasněžené cestě se zde setkali lídr brněnské skupiny Květy Martin E. Kyšperský, frontman Majerovek Petr Linhart i členka kultovní dámské party Zuby nehty Marka Míková.

(Galén, 2020, celkový čas 51:22)