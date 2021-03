Jednou týdně si kritik Michal Bystrov vybírá z nabídky hudebních vydavatelství pět nových alb. Nahlíží do všech žánrů populární, ale i vážné muziky tak, aby si každý přišel na své. Dnes je na řadě novinka producenta U2, countryová babička Loretta Lynn a kytarové kouzlení Pata Methenyho.

Newyorčanka Lana Del Rey, vlastním jménem Elizabeth Woolridge Grantová, vejde do dějin už díky tomu, jak se jí podařilo skloubit melancholii s ironií. Deset let po singlu Video Games, s nímž prorazila, přichází se sedmým studiovým albem Chemtrails Over The Country Club – a kritiky jsou od začátku nadšené. Novinku si pětatřicetiletá Lana vzhledem k pandemii dlouho schovávala v šuplíku. Tím své publikum řádně vyhladověla… A teď mu nabízí střídmou, leč výživnou stravu v podobě deseti originálů a jedné coververze písně od Joni Mitchellové (závěrečná skladba For Free).