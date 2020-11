Johnny Cash And The Royal Philharmonic Orchestra

Podobné projekty bývají vždycky trochu na hraně. Když se míchá pop a rock a klasika, dost často to nevyjde. Ale v případě nahrávek amerického zpěváka Johnnyho Cashe, které si vzal do práce jeden z nejslavnějších hudebních ansámblů na světě, jde o jakýsi splněný sen.

Legendární muž v černém, který zemřel roku 2003, měl k britskému tělesu The Royal Philharmonic Orchestra celoživotně vřelý vztah – nejen proto, že londýnští filharmonici natáčeli hudbu k jeho oblíbeným bondovkám. Letošním pokusem skloubit Cashovy písničky s tímto elegantním soundem se tedy uzavírá kruh.

(Sony Music Cmg, 2020, celkový čas 39 min.)

Petr Linhart: Nezvěstní

Kdykoli vydá lídr kultovní kapely Majerovky (dříve Majerovy brzdové tabulky) Petr Linhart novou sólovou desku, je to událost. Někdejší člen slavné karlovarské skupiny Járy Ježka Čp.8. se totiž ve své samostatné tvorbě věnuje skoro výhradně tématu Sudet – a zvláštní drsné poetice, kterou tato místa mají. Začalo to před třinácti lety na albu Sudéta, nominovaném na cenu Anděl, a pokračovalo deskami Autobus do Podbořan a Rozhledna.

Mezitím Petr stihl třeba napsat texty Janu Spálenému nebo vystupovat se sdružením Osamělých písničkářů. Jelikož je povoláním „od dráhy“ a vytváří vlakové jízdní řády, není divu, že miluje cesty a toulání. Své muzice říká „landscape folk“. Proč, to uslyšíte i na jeho novém CD Nezvěstní. Písně tu leccos napoví už svými názvy: Siřem, Johanngeorgenstadt, Skytaly atd.

(Galén, 2020, celkový čas 39:43)

Josef Mysliveček: Oboe Quintets, String Quartets

Il divino boemo, jak se ve světě říkalo českému baroknímu skladateli Josefu Myslivečkovi, se proslavil především svými operami. Mimo to byl ale také úžasným komponistou v oblasti instrumentální hudby. Nové supraphonské album přináší unikátní nahrávku jeho kvintetů pro hoboj a smyčcových kvartetů.

Cédéčko by nevzniklo, nebýt dvou senzačních objevů: těsně před koncem minulého století se v knihovně v Trevisu podařilo identifikovat rukopisné kopie kompletního Myslivečkova kvintetního cyklu. Houslista Václav Dvořák a hobojistka Michaela Hrabánková z Doležalova kvarteta, které album nahrálo, pak několik let pátrali v různých soukromých sbírkách po celé Evropě. Výsledkem byl nález kompletních partů k prvním třem kvintetům. A pak, že zázraky se nedějí…

(Supraphon, 2020, 64:32)

Jaroslav Hutka: Minulost mává nám

Úplně poprvé vyšla tahle deska v roce 1979 ve švédském exilovém vydavatelství Jiřího Pallase. Autor ji věnoval Petru Cibulkovi, který byl tehdy vězněn za to, že šířil nahrávky zakázaných zpěváků. Později, po sametové revoluci, se album stalo součástí soukromé edice Jaroslava Hutky Samopal.

Letošní verze je tedy vlastně prvním oficiálním vydáním v Česku. Jde o sestřih koncertu, jenž se konal 20. října 1979 v německém Marburgu. „Byl jsem politický utečenec a první rok ve svém životě jsem si užíval situace, že to, co uveřejním, je pouze moje záležitost,“ vzpomíná Hutka na počátek emigrace, která se protáhla na jedenáct let.

(Galén, 2020, celkový čas 48:28)

Tom Petty: Wildflowers And All The Rest

Americký rocker Tom Petty zemřel předčasně. A fanoušci se před třemi lety těžko smiřovali s tím, že už od něj neuslyší žádnou novou hudbu. Jenže chyba lávky! Jeden z nejlepších autorů své doby měl doma v šuplíku schovaný poklad. Nyní ten klenot spatřil světlo světa: jmenuje se Wildflowers And All The Rest a zahrnuje téměř šedesátku nahrávek, z toho čtyřicet dříve nevydaných.

Na původní album Wildflowers z roku 1994 si jistě mnozí vzpomínají. Petty chtěl od začátku vydat dvojalbum, hudební společnost mu to však rozmluvila. Tehdejší CD tedy obsahovalo jen patnáct písní. V aktuálním kompletu nalezneme deset dalších skladeb – a k tomu patnáct demosnímků plus přibližně stejný počet živých záznamů.

(Warner Bros., 2020, celkový čas 300 min.)