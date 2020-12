Taylor Swift: Evermore

Jedenatřicetiletá superstar pokračuje v lo-fi akustické krasojízdě, kterou zahájila na minulém albu Folklore. To vydala zcela nečekaně letos v létě. A jen o pár měsíců později oznámila, že má v rukávu další cédéčko s názvem Evermore. „Prostě jsme nemohli přestat psát písničky,“ pokrčila útlými rameny a zachumlala se hlouběji do chlupatého svetru, jenž se stal jakýmsi ústředním symbolem tohoto projektu.

Po dramatickém ústupu ze světel reflektorů a prostředí velkých stadionových spektáklů se Taylor Swift proměnila v „obyčejnou holku“. Samozřejmě, že to tak úplně nejde. Alespoň se však obklopila lidmi, kteří ji vedou správným směrem. Ať už jsou to muzikanti z indie-rockových kapel Bon Iver a The National, nebo všestranný Jack Antonoff, s nímž Taylor spolupracovala už na albu 1989.

(Republic, 2020, celkový čas 60:38)

Ondřej Ruml: Jdeme na Ježka (live)

Před šesti lety vyšla studiová deska Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha. Od té doby jablonecký rodák v pěveckém projevu zase trochu vyzrál. Na záznamu koncertu s Jihočeskou filharmonií, jenž se odehrál těsně před vypuknutím pandemie v táborském Divadle Oskara Nedbala, je to velmi znát.

Živá deska Jdeme na Ježka představuje Rumla jako rafinovaného interpreta, který dovede zpřítomnit i takovou klasiku, jakou je předválečný repertoár Osvobozeného divadla. Pod vedením dirigenta Jana Kučery a za podpory jazzové kapely Matej Benko Quintet svedl s filharmoniky úspěšný souboj, jehož výsledkem je jedenáct chytrých předělávek melodií Jaroslava Ježka v kabátě střiženém na míru 21. století.

(Warner Music, 2020, celkový čas 57:36)

Karel Vlach Orchestra 1957–1960

Čtrnáct kompaktních disků, celkem 322 nahrávek. To nabízí obří komplet s názvem Karel Vlach Orchestra 1957–1960. Už skutečnost, že jde o pouhé tři roky z bohaté historie našeho nejznámějšího bigbandu, je naprosto ohromující. (CD box je třetím dílem projektu vydavatele Tomáše Padevěta, podpořeného ministerstvem kultury.) Ale když se do těch zdánlivě omšelých písniček z éry, kdy byl ještě rock’n’roll v plenkách, zkusíte zaposlouchat, zjistíte, že v záplavě typicky vlachovských rozhlasových hitů zanikla řada malých hudebních klenotů.

Tak třeba písničky na texty Miroslava Horníčka nebo Blueberry Hill s českými slovy Jiřího Suchého a v podání Rudolfa Cortése. Saint Louis Blues s trubkou Jiřího Jelínka střídá zadumaná skladba Láska a sen na verše Františka Hrubína. Nechybí ani Země, odkud přícházím – krásná píseň Gilberta Bécauda ze stejnojmenného filmu. Je toho zkrátka ještě mnoho, co se dá objevit na té zdánlivě dobře známé planetě jménem Karel Vlach.

Květy: Květy květy

Martin E. Kyšperský na novém albu skupiny Květy proráží izolaci další porcí lidských příběhů, které by se mohly stát i vám. Projdeme se okolím špitálu v Bohunicích, co „není tak smutný, jako bejvají jiní“. Dozvíme se, jak to vypadá, když moravští alternativci vyrazí do ciziny: „Vzpomínám na turné v Polsku, bylo to perfektní, hráli jsme v televizním studiu ve skladě figurín.“

A nahlédneme do duše znaveného umělce-volnonoháře, když nám zazpívá: „Cítím se jako Voskovec v Americe, mám dovolenou, ale nemám na ni čas. Pokaždé zapomenu vzít holubům rohlíky, a tak se na ně jenom dívám…“ Dobrá deska pro chvíle, v nichž se můžeme vídat skoro už jen virtuálně.

(Indies Scope, 2020, celkový čas 42:03)

Karel Růžička: Garden Of Silence

Jeden z nejslavnějších českých jazzových pianistů by se letos dožil osmdesáti let. Při té příležitosti vydalo nakladatelství Animal Music jeho poslední, dosud neznámou nahrávku. Album Garden Of Slence obsahuje devět autorských skladeb, které Karel Růžička natočil v roce 2010. Na světlo je nyní vynesl jeho žák a přítel Tomáš Sýkora. Název odkazuje k slavné desce Zahrada radosti, jež v roce 1981 položilo základy Růžičkovy sólové tvorby. Hudebník si před deseti lety zamluvil nahrávací frekvence, plánované CD však už nerealizoval. „Baví mě to moc, ale je to hodně těžká disciplína,“ prozradil tehdy v rozhovoru pro časopis Harmonie. „Kdykoli jsem si sednul k pianu, vynořovala se mi nová témata. Nečekal jsem, až mě někdo osloví. Zaplatil jsem si studio a říkal si, že komu to dám k vydání, to se uvidí až pak.“

(Animal Music, 2020, celkový čas 41:55)