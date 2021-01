Tři sestry: Sex drógy rokenról

Tak tenhle nášup možná leckdo nečekal! Tři sestry patří k stabilním pilířům české punkové scény, přece jen už ale táhnou tu svou káru strašnou spoustu let. Přesně pětatřicet. Od minulé desky ¡Svobodu ředkvičkám! uplynuly dva roky, vyplněné z velké části pandemií. O to větší je překvapení v podobě nového alba Sex drógy rokenról, které se s velkou pravděpodobností zařadí mezi to nejlepší, co Tři sestry natočily.

Tucet písniček – tentokrát výhradně převzatých – má neuvěřitelný tah, od úvodní pecky Ať seš punk až po závěrečnou coververzi písně Velvet Underground a zpěvačky Nico All Tomorrow’s Parties (Zbejvá tu rum a sparty). Další vydařenou předělávkou je titulní kousek, původně od britského punkera Iana Duryho (slavný singl Sex & Drugs & Rock & Roll z roku 1977). Ale i když jde o pecky z repertoáru cizích kapel (The Varukers, Die Toten Hosen), v textech se vše točí kolem běžného fanánkovského arzenálu: pivo, vodka, retko v ruce, maskáče, hlavy otlučené o stůl… Prostě klasika. (WM, 2020, celkový čas 36:35)

Barry Gibb: Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook Vol. 1

Poslední žijící člen britské skupiny Bee Gees nabízí na svém novém albu duety s řadou umělců z oblasti americké country music. Ve čtyřiasedmdesáti letech si už hvězda popových žebříčků nemusí nic dokazovat. Aktuální desku natočila pro radost – a vzhledem k tomu, že jde o první díl, můžeme se těšit na pokračování. Původně chtěl Barry Gibb nahrávat trochu jiný projekt, ale poté, co slyšel muziku country-rockového písničkáře Chrise Stapletona, rozhodl se zamířit na americký jih.

Vypravil se do proslulého nashvillského studia firmy RCA, kde natáčel Elvis Presley. A obklopil se kolegy, s nimiž si chtěl vždycky zazpívat. Keith Urban, Dolly Parton, Sheryl Crow či Olivia Newton-John – ti všichni se s ním podělili o některou z dvanácti příjemných písniček. Nechybí Alison Krauss, známá díky spolupráci s Robertem Plantem, kapela Little Big Town, kytarový virtuos Tommy Emmanuel nebo úspěšná folk-countryová dvojice Dave Rawlings a Gillian Welch. (Capitol / EMI, 2021, celkový čas 44:05)

Joni Mitchell Archives – Vol. 1: The Early Years (1963–1967)

Kanadská hudební legenda nechává fanoušky poprvé nahlédnout do svého bohatého archivu. Jde o úvodní část rozsáhlého projektu Joni Mitchell Archives, v jehož rámci chce kultovní zpěvačka a kytaristka zmapovat více než půlstoletou kariéru. Nejdeme tu úplně nejstarší nahrávky z roku 1963, kdy bylo budoucí hvězdě dvacet. Na klubové scéně se otrkávala poměrně dlouho, debutové album Song To A Seagull vydala až o pět let později.

Pětidisková kompilace však ukazuje, že byla hotovou performerkou už od samého začátku. Lidovky House Of The Rising Sun, John Hardy či Copper Kettle ještě podává v duchu tradičních zpěváků amerického folku. Ale brzy se mění ve svébytnou autorku a do živých vystoupení počíná vkládat vlastní písně. Both Sides Now, The Circle Game, Chelsea Morning, Little Green… Tyto skladby stály u zrodu typicky mitchellovské poetiky. (Rhino, 2020, celkový čas 6 hodin)

Dave Brubeck: Lullabies

Od narození jednoho z nejlepších jazzových pianistů uplynulo v prosinci rovných sto let. Při té příležitosti mu renomovaná společnost Verve vydala album ukolébavek. Lullabies jsou sbírkou melodií, které Dave Brubeck hrával svým vnoučatům před usnutím. Deska vznikla v roce 2010, obsahuje pět původních skladeb a devět převzatých.

Poslouchat v Brubeckových inovativních úpravách Brahmsovu ukolébavku Wiegenlied, slavný muzikálový hit Over The Rainbow či Gershwinovu baladu Summertime je balzám pro duši. Interpret doufal, že si spolu s dětmi užijí tuto jeho muziku i rodiče a prarodiče. Po všem, co ve světě jazzu i vážné hudby dokázal, působí Lullabies jako nesmírně pokorná a skromná tečka za jeho mimořádným životem. (Verve, 2020, celkový čas 42:35)

Nina Simone: New World Coming

A ještě jedna legenda se vrací. Fenomenální zpěvačka a pianistka Nina Simone sice zemřela už před sedmnácti lety, ale svět si jí díky jejímu rebelství neustále všímá. Po dubnovém vydání jejího ztraceného alba Fodder On My Wings z roku 1982, kdy se skrývala před americkým berňákem v jednom z daňových rájů, přichází label RCA / Legacy s novou kompilací, pojmenovanou po skladbě New World Coming. Ta se nedávno dočkala překvapivého remixu od losangeleského dua darkDARK – a právě tato úprava desku zahajuje.

Nemylme se, hudba Niny Simone je pořád aktuální: dukazem budiž fakt, že si tuto její písničku vybral pro svou kampaň nově zvolený americký prezident Joe Biden. Aktuální výběr ukazuje neohroženou umělkyni a aktivistku v její nejdivočejší podobě: jako rozlícenou skladatelku protirasistického songu Mississippi Goddam i skvělou interpretku písní The Times They Are A-Changin’ a I Shall Be Released od jejího oblíbeného folkrockera Boba Dylana. Mimochodem, streamovací společnost Spotify před časem oznámila, že nejslavnější nahrávka Niny Simone – Feeling Good – má na jejich webu 224 milionů poslechů. Na mrtvou hvězdu z dávno uplynulé éry úctyhodný výkon. (RCA / Legacy, 2020, celkový čas 52:49)