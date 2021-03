Britský hudebník, známý jako Sting, si věru nemůže ztěžovat na nedostatek pozornosti. Na streamovacím serveru Spotify ho měsíčně poslouchá více než sedm milionů posluchačů. Právě pro ně – ale i pro kohokoliv dalšího, kdo by si chtěl udělat rychlé opáčko Stingovy tvorby a kariéry – vydává charismatický zpěvák, kytarista a basák novou kompilaci. Album Duets obsahuje šestnáct nahrávek, na nichž se spolu s ním podíleli ti nejlepší muzikanti z celého světa.

Hned na úvod zařadil možná nejlepší skladbu vůbec: Little Something, což je singl starý jen pár měsíců. Zkušenému performerovi na něm zdatně sekunduje Melody Gardotová, jazzmanka s jedinečným životním příběhem. Přestála vážnou nehodu a během dlouhé doby, strávené na nemocničním lůžku, se rozhodla, že se chce věnovat klavíru a zpěvu. Podařilo se jí to se vším všudy – ostatně duet se Stingem je toho zářným příkladem.

Na startovní baladu krásně navazuje další pozvolná píseň, zpívaná za kytarového doprovodu Erika Claptona. It’s Probably Me je písnička z filmu Smrtonosná zbraň 3 a za rok jí bude už neuvěřitelných třicet let. Hodně vody uplynulo také od chvíle, kdy Sting na své album Brand New Day (1999) nahrál společně s Alžířanem Chebem Mamim zásadní skladbu z oblasti world music, zvláštní diskohit Desert Rose. I ten nalezneme na aktuálním výběru. Stejně jako kanabisem vonící reggae Don’t Make Me Wait z desky natočené před třemi lety s jamajským zpěvákem Shaggym.

Působivou kolekci doplňují duety s Annie Lennoxovou, Juliem Iglesiasem, Zuccherem či s pianistou Herbiem Hancockem. Třešínkou na dortu je šanson L’amour c’est comme un jour, v němž se Sting podělil o pěvecký part s legendárním Charlesem Aznavourem. Závěr tvoří skvělá verze rhythm’n’bluesové pecky None Of Us Are Free, kterou jako první proslavil Ray Charles. Tady ji slyšíme v podání Sama Moorea z někdejšího dua Sam & Dave. Parádní sólo na trubku hraje současná hvězda jazzového žánru Chris Botti. (A & M, 2021, celkový čas 70:40)

Ringo Starr: Zoom In

„Jsem velký objímač, ale teď se s nikým objímat nemůžeme,“ odpovídá někdejší bubeník britské skupiny Beatles na otázku, proč se rozhodl vydat pětipísňové EP Zoom in. Jak název napovídá, jde o nahrávku pořízenou prostřednictvím stejnojmenné aplikace k pořádání videokonferencí. Ringo Starr se na dálku spojil nejen se starým kamarádem Paulem McCartneym, ale i s Davem Grohlem z Foo Fighters, písničkářkou Sheryl Crow nebo se Samem Hollanderem z kapely Panic! At The Disco.

Výsledkem je formát „délehrající desky“, jejíž nálada se dá popsat Ringovým celoživotním heslem „love and peace“. Je příjemné vědět, že čerstvý osmdesátník ani během pandemie nezahálí. Nedávno ostatně publikoval knížku Ringo Rocks: 30 Years Of The All Starrs. Jeho aktuální hudební příspěvek sice netrvá ani dvacet minut, zato z něj vane svěží vítr. Ať už jde o nadějeplné reaggae Waiting For The Tide To Turn, či o naléhavý apel na lidskost Not Enough Love In The World. (UMe, 2021, celkový čas 19:19)

Andrej Šeban: Rock and roll z Rači

„Vitajte v mojich ušiach / budete vidieť, čo počujem / a budete počuť, čo vidím / snáď sa to usadí vo vašich dušiach / a keď nie, nevadí.“ Tak zahajuje svou překvapivou novinku uznávaný slovenský kytarista, skladatel a zpěvák Andrej Šeban. Bývalý člen skupiny Banket, ale také spolupracovník Deža Ursinyho a Mariána Vargy se nerozdává na potkání. Ať se dějiny řítí kamkoliv, on jede po vlastní dráze. Z vysoka kašle na nějaké proudy a trendy, o čemž svědčí i tato udivující deska. Rock and roll z Rači se v ničem nepodobá jeho výraznému – v dobrém slova smyslu písničkovému – albu Bezvetrie z roku 2000.

To už spíš připomíná dva roky starý Triplet, digipack zahrnující experimentální alba Hody náhody, Medzi sviatkami a Tokom. Zde se na ploše bezmála padesáti různě dlouhých tracků pustil do krajiny free jazzu, elektroniky, samplů a jiných zvukových fragmentů. Rock and roll z Rači toto hledání prohlubuje. S tím rozdílem, že tu na záměrně odlištěném, místy až industriálním podkladě zní Šebanův nespokojený hlas. A ten se vyjadřuje jasně a lapidárně. „Sľuby sa sľubujú a dobre to znie, blázni sa radujú, tak to bolo, tak to je.“ (Slnko, 2021, celkový čas 41:58)

Whitesnake: The Blues Album

Klasici ostrovního hardrocku se rozhodli oslavit další žánr, který na ně měl enormní vliv. The Blues Album je zajímavou, i když trochu nedotaženou poctou všem těm afroamerickým frajerům, jejichž tradice si osvojily mladé anglické kapely během tzv. britské bluesové invaze. „Blues je pro mě krásné slovo, popisující smutek, osamělost, prázdnotu, ale také radost, tanec, lásku,“ vyznává se zakladatel Whitesnake, bezmála sedmdesátiletý David Coverdale.

Na desku zařadil remasterované i jinak upravené skladby z let 1984 až 2011, které se původně objevily na šesti kapelových řadovkách a jeho sólovém CD Into The Light. Jde o poslední díl trilogie Red, White And Blues – předchozí části tvořila alba Love Songs (červené) a The Rock Album (bílé). (Guerilla, 2021, celkový čas 70 min.)

Pavel Žalman Lohonka: Tak jsme vandrovali… / Alba a singly 1985–1991

Jeden z nejvýraznějších představitelů tuzemského folku oslaví za pár dní 75. narozeniny. Supraphon při té příležitosti přichází s jubilejní připomínkou jeho sólových začátků v podobě dvojalbového kompletu Tak jsme vandrovali… / Alba a singly 1985–1991. Fanoušci zde naleznou první tři řadová (už dlouho nedostupná) alba plus osm živých bonusů.

Po debutové desce Žalman & spol. z roku 1987 vyšlo album Jantarová země (1990). Třetí řadovka Hodina usmíření spatřila světlo světa v roce 1991. Do výčtu patří i dvě čtyřpísňová EP: zaprvé Cesty /4/, natočené roku 1985 v OKD na pražské Petynce, a zadruhé Panton na Portě Live, nabízející nahrávky ze známého festivalu, které vznikly v letech 1985 až 1987. (Supraphon, 2021, celkový čas 149:32)