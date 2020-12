Suzanne Vega: An Evening Of New York Songs And Stories

Uprostřed koronavirové krize přichází kultovní americká písničkářka s živým albem písní věnovaných New Yorku. Není to náhoda – vždyť právě tyto skladby tvořily od poloviny osmdesátých let soundtrack životů mnoha běžných Newyorčanů. Ba co víc, hity jako Luka, Marlene On The Wall a Tom’s Diner zasáhly statisíce lidí po celém světě. Teď jsou zpět, aby povzbudily město, které v čase pandemie patří k nejpostiženějším. Suzanne Vega zní, jako by jí bylo pořád pětadvacet. A je natolik cool, že si může dovolit i perličku v podobě předělávky písně Walk On The Wild Side od zesnulého kamaráda Lou Reeda.

(Cooking Vinyl, 2020, celkový čas 62:23)

Robert Plant: Digging Deep: Subterranea

Kromě toho, že byl Robert Plant zlatovlasým rockovým bohem, řádícím na pódiu se svými kumpány z kapely Led Zeppelin, podařilo se mu po rozpadu téhle divoké party vystavět neuvěřitelnou sólovou kariéru. A to, co vytvořil od osmdesátých let dál, je pro mnoho fanoušků ještě cennější než klasické „zeppelinovské“ kousky.

Na dvoudiskové kompilaci Digging Deep: Subterranea se britský křikloun ohlíží za svým sólovým repertoárem jako za dobrodružnou jízdou nejrůznějšími styly a žánry. Od popíku hraného s Philem Collinsem přes objevování východní hudby až po zakotvení v subtilním fokrocku se špetkou blues a country. Vybrané skladby původně tvořily soundtrack ke zpěvákovu úspěšnému podcastu Digging Deep Vith Robert Plant.

(Es Paranza, 2020, celkový čas 143:24)

Róisín Murphy: Róisín Machine

I ve svých sedmačtyřiceti letech je irská zpěvačka Róisín Murphy všechno, jen ne konformní. V klipu k nové desce klidně skočí oblečená do bazénu, ovšemže v liduprázdné zahradě, která dokonale symbolizuje planetu zabedněnou současnou pandemií. Někdejší polovina triphopového dua Moloko se na svém pátém sólovém albu Róisín Machine noří hluboko do tajů zdánlivě zapomenutého světa diskoték. A jak bývala tahle móda plytká, v podání dekadentní krásky získává další, mnohem zajímavější rozměr. Jednotlivé písně vznikaly dlouhých osm let – první singl Simulation, produkovaný zkušeným DJ Parrotem, zveřejnila Róisín už v roce 2012. Kdosi řekl, že je tahle dáma napůl Oscar Wilde a napůl Willy Wonka. Ona sama zpívá o osamělé iluzi a v odlescích diskokoule hledá záblesky reálného života.

(Skint / BMG, 2020, celkový čas 54:27)

Ella Fitzgerald: The Lost Berlin Tapes

Ztracené pásky se záznamem koncertu z Berlína v roce 1962 byly zázračně nalezeny. Fanoušci si tak mohou vychutnat další porci znamenitých písní v podání jedné z nejlepších zpěvaček všech dob. Nahrávky vznikly dva roky po živém albu Ella In Berlin: Mack The Knife, které „Fitzgeraldce“ vyneslo dvě ceny Grammy. Pro Verve Records pomohl nyní tento jedinečný dokument remasterovat bubeník Gregg Field, jenž s Ellou hrával v osmdesátých letech. O zapomenutých perlách říká, že je budou fanoušci i kritici považovat za naprosto zásadní desku. Není důvod mu nevěřit.

(Verve, 2020, celkový čas 63:57)

Prague Super Quartet

Flétnista Jiří Stivín, pianista Emil Viklický, kontrabasista František Uhlíř a bubeník Josef Vejvoda. Mohou si milovníci českého jazzu přát lepší sestavu? Kvartet vzniklý roku 1990 znal svou cenu a živou nahrávkou z Mikulova, kde se v roce 2013 po letech znovu sešel, posluchače oslní.

Mistři svého oboru si lehounce pohrávají s lidovkami U Dunaja, u Prešpurka, Bazalička či Dobrú noc a zjazzovaný folklor prokládají swingovými standardy Autumn Leaves, Lover Man nebo Polka Dots And Moonbeams. Moravský koncert byl součástí pravidelných večerů, jež se v Mikulově konají na počest dirigenta a skladatele Karla Krautgartnera.

(Galén, 2020, celkový čas 68:46)