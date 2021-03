Fanoušci legendárního amerického písničkáře Boba Dylana už začali odpočítávat, kolik dnů zbývá, než se stane osmdesátníkem. Významné jubileum oslaví držitel Nobelovy ceny za literaturu 24. května. Ale ještě předtím se můžeme naladit na jeho vlnu poslechem raritního kompletu Bob Dylan – 1970, který původně v tak širokém záběru vůbec neměl vyjít.

Přes sedmdesát nahrávek z bájného natáčení, jež se uskutečnilo před více než čtyřmi dekádami v Nashvillu, vyšlo nejprve v striktně limitované edici vloni v prosinci. Pro veliký zájem však bylo nakonec rozhodnuto, že dostanou šanci všichni, kdo mají právě tuto éru rádi. Jedná se o období po několikaleté odmlce v Dylanově kariéře, během níž se z hvězdy nově vzniklého žánru folkrock stal samotářský farmář se slabostí pro country & western.

Vrcholem právě vydané kolekce je session z prvního máje roku 1970. Ten den se k Dylanovi ve studiu přidal jeho britský kolega George Harrison. Dvojici doprovázeli zkušení nashvillští harcovníci Charlie Daniels (baskytara) a Russ Kunkel (bicí). Hrálo se, co koho napadlo. Od lidovek přes písničky z repertoáru Elvise Presleyho až po beatlovskou baladu Yesterday. Pořízený záznam se až dosud nikdy na žádném oficiálním albu neobjevil. Kopie pásků se ovšem brzy dostaly do rukou hudebních pirátů. Dylanologové o nich vědí dlouhá desetiletí, nyní si je může poslechnout každý.

(Columbia / Legacy, celkový čas 208 min.)

Willie Nelson: That’s Life

Veterán americké country music – ale nejen jí – se už podruhé vnořil do hlubin repertoáru krále swingových balad Franka Sinatry. Ti dva byli přáteli už od roku 1978, kdy modrooký Frank nazval Willieho Nelsona svým oblíbeným zpěvákem. Nyní mu starý známý oplácí poklonu jedenácti skvělými coververzemi, v nichž vyniká Willieho červotočem prožraný hlas i jeho parádní frázování.

Na to, že je Nelsonovi 87 let, zpívá zatraceně dobře. O typických sólíčkách na akustickou kytaru nemluvě. Album nazvané That’s Life začíná svižným kouskem bratří Gershwinů Nice Work If You Can Get It a pokračuje hity jako I’ve Got You Under My Skin. Obal desky evokuje obrázek zamyšleného Sinatry na elpíčku In The Wee Small Hours z roku 1955. Nechte se okouzlit dvojím uměním pánů Willieho a Franka.

(Legacy, 2021, celkový čas 34:38)

Nick Cave & Warren Ellis: Carnage

Někdo tuto nahrávku nazval citovou náloží. Inu ano, není to žádná procházka lunaparkem. Když se dají dohromady staří divousové Nick Cave a Warren Ellis, musí být posluchač připraven na pořádné šrouby do hlavy. Carnage je kupodivu jejich první „řadové“ album – jinak ovšem mají dlouhou společnou historii, od působení v kapelách The Bad Seeds a Grinderman až po práci na soundtracích k filmům The Proposition a The Assassination Of Jesse James.

Natáčení prý trvalo jen dva a půl dne. Nejde však o žádnou lo-fi desku, naopak si zde užijeme orchestraci v plné parádě. Ve světle stále čerstvé tragédie v Caveově životě (smrt nedospělého syna) se není co divit, že se zpěvák opět obrací k Bohu, peklu, sám k sobě a usilovně hledá cestu ven z temného údolíčka, jímž už léta bloudí. Autoři se ale nezapomínají vyjádřit i k aktuálním světovým problémům – konkrétně k nedávným protestům hnutí Black Lives Matter, které reflektují v písni White Elephant.

(Goliath, 2021, celkový čas 40:04)

The Plastic People Of The Universe: Magické noci 1997 + DVD Vzpomínka na Mejlu

Ve chvíli, kdy si připomínáme nedožité sedmdesátiny zakladatele kapely The Plastic People Of The Universe Mejly Hlavsy, přichází vydavatelství Guerilla Records s cédéčkem z koncertu, který se uskutečnil téměř před čtvrt stoletím v Kopřivnici. Narozdíl od staršího titulu s podobným titulem Live 1997 jde o kompletní záznam večera ze dne 14. listopadu 1997. Tehdy se legendy undergroundu po dlouholeté pauze dali znovu dohromady, i když jen na krátké tři roky. Výsledkem bylo velkolepé comebackové turné.

A aby měli letos fanoušci opravdu nad čím jásat, souběžně s albem Magické noci 1997 vychází u Guerilly také 2 DVD Vzpomínka na Mejlu se záznamy několika vystoupení, která Plastici absolvovali mezi lety 2002 a 2013 v brněnském klubu Fléda.

(Guerilla, 2021, celkový čas 70 min.)

Hrubý, Fencl, Barry: Kouzlo okamžiku

Novinka akustického tria, tvořeného houslistou Janem Hrubým, klávesistou a zpěvákem Ondřejem Fenclem a sólistou na keltskou harfu Seanem Barrym, se řídí heslem „barevně a živě“. Šestnáct písniček, prokládaných nadšeným potleskem klubového publika, nabízí pestrou procházku po kapelovém repertoáru. Když trojice nehraje zlidovělé irské melodie, střihne si sem tam nějakou tu „mišíkovku“ nebo „mertovku“. Z úplně jiného soudku jsou zase Fenclovy hořkosladké autorské písně na pomezí bigbítu a blues. V několika skladbách sestavu doprovází perkusista Michal Hnátek. K výjimečným momentům patří Barryho autentická interpretace tradičních nápěvů Carrickfergus a Scarborough Fair.

(Galén, 2021, celkový čas 70:25)