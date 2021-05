Zatímco jiní by řekli „držete si klobouky“, dámy z kultovní osmdesátkové kapely volají: „Držte si srdce zuby nehty!“ Marka Míková, Kateřina Jirčíková, Alice Flesarová, Pavla Jonssonová a nová posila Jana Kaplanová (kterou hudební fanoušci dobře znají z působení ve skupině Traband) jsou zase tady – a v plné síle! Jako by vůbec nestárly. Pořád zpívají a hrají tím zdravě drzým způsobem, nestrojeně, nenačančaně… Prostě jako staré bigbíťačky, ovšem se srdcem na dlani.

Ve studiu Jámor Ondřeje Ježka spáchaly celkem svižně třináct nových písniček, v nichž se mísí jejich postpunková zkušenost s jemnějšími polohami. Ohledně obalu desky oslovily hudebnice Goldu ze zpřízněné party Znouzectnost. Zkrátka: nikdo, komu se stýská po starých dobrých časech, kdy se kluby otřásaly jednoduchými tříakordovkami s poměrně silným poselstvím, by CD Srdce ven neměl minout. Už pro tu krásnou společnost, která ho vytvořila.

(Indies Scope, 2021, celkový čas 38 min.)

Imelda May: 11 Past The Hour

Extravagantní irská punkrockerka se proměnila v elegantní, trochu nebezpečnou krásku. Stalo se tak před čtyřmi lety na albu Life Love Flesh Blood, které produkoval uznávaný T-Bone Burnett. Temné riffy a spojení tvrdších stylů s inteligentní country či akusticky laděnými baladami tehdy skvěle zafungovaly. Proto je logické, že na letošní desce 11 Past The Hour šestačtyřicetiletá Imelda May svou novou image prohlubuje.

Žádné velké love songy se zde nekonají. Když Imelda zpívá v jedné z písní „věděl jsi, že jsem ohnivá coura z Dublinu“, mimoděk se zachvějeme. Tohle nejsou ukolébavky na dobrou noc, to je otisk dost výbušného života. Což velmi dobře chápou speciální hosté Ron Wood (z kapely Rolling Stones) a Noel Gallagher (z Oasis). Právě kontrast neskutečného půvabu a nabroušeného ostří dodává každé nahrávce Imeldy May příchuť zážitku, na který jen tak nezapomenete.

(Decca, 2021, celkový čas 38:09)

Steve Cropper: Fire It Up

Víte, kdo je Steve Cropper? Jistě že ano. Vždyť přece vévodil kapele, která ve dvou filmech i v televizní show Satudray Night Live doprovázela legendární dvojici Blues Brothers. Cropper také stál u zrodu fenoménu jménem Stax Records, což je nahrávací společnost v Memphisu, která na přelomu padesátých a šedesátých let zpopularizovala afroamerický soul. Steve natáčel ty nejlepší kousky se soulovými králi Wilsonem Pickettem a Otisem Reddingem, s nímž napsal hity In The Midnight Hour a (Sittin’ On) The Dock of the Bay. Se zpěvákem Eddiem Floydem zase složil další klasiku Knock on Wood.

Jednu dobu byl Steve Cropper tak žádaný, že s ním chtěl nahrát desku i John Lennon a Paul McCartney. Dnes je kytaristovi, zvanému Colonel, 79 let. A jeho čerstvé album Fire It Up dokazuje, že má stále dobrou muzikantskou mušku. Na písničkách kutal během pandemie, připravené v šuplíku je prý ale měl už léta. Vokálů se na desce ujal Cropperův power-popový kamarád Roger C. Reale.

(Label Group / Provogue, 2021, celkový čas 42 min.)

Paul McCartney: McCartney III Imagined

Nedlouho po vydání CD McCartney III, jež slovutný Macca vypustil do světa vloni v prosinci, přichází album remixů McCartney III Imagined. Písně ze zpěvákovy novinky si vzali do parády kolegové jako Beck, St. Vincent, Josh Homme, Blood Orange nebo Damon Albarn. Netřeba pochybovat, čí to byl nápad. Sir Paul McCartney experimentuje často a rád – viz jeho hledačské alter ego Fireman, které už natočilo tři těžce alternativní cédéčka.

Samozřejmě že remixy na téma Paulových bytostně melodických skladeb nejsou požitkem pro každého.

Leckdo si raději pustí originál – sice poněkud staromódní, zato s notnou porcí beatlovské poezie. McCartney se však kontaktem se zvukovými vědátory udržuje v kondici. Jede na současné vlně, i když mu vlasy zbělaly a hlas se trochu třese. Pro mladší kamarády z branže je tím, kdo jim fandí a sám chce být při tom. McCartney III Imagined je tedy spíše než zásadním příspěvkem do debaty o moderní pop music přátelským mrknutím oka: Já jsem tady taky, opovažte se na mě zapomenout!

(Capitol, 2021, celkový čas 45 min.)

Kittchen: Puls

„Cédéčko Puls začalo vznikat minulý rok na jaře, kdy jsme vyrazili do Jeseníků s producentem Tomášem Neuwerthem a DJ Aid Kidem, který je v kapele Kittchen nejnovější,“ vyprávěl v nedávném rozhovoru pro Deník všestranný muzikant, výtvarník a autor Jakub König. Někdo ho zná z českolipské formace Jakub a obří broskve, jiní mají rádi jeho projekt Zvíře jménem Podzim. V roli maskovaného muže s černou kuchařskou kuklou si König vychutnává temnější stránku své tvorby.

„Uklidili jsme se na chalupu, kam Tom jezdíval jako kluk,“ pokračoval zpěvák. „A tam jsme hráli. Po dlouhé době v klidu, bez větších ambicí. Možná i proto se už během prvního týdne vylouply nové písničky. Za měsíc jsme se k nim vrátili, o půl roku později jsme dotočili zpěvy.“

Nahrávku podle něj silně ovlivnila zkušenost s holotropním dýcháním. „Tahle metoda umožňuje v krátkých vhledech navštěvovat prostor vlastního nevědomí,“ říká König alias Kittchen. „Pomáhá k uvolnění hlubokých traumat nebo emočních zranění, které si s sebou neseme. A přispívá k napravování vzorců, jež si vytváříme, abychom se těm zraněným místům vyhýbali.“

(Červený kůň / Full Moon Forum, 2021, celkový čas 40 min.)