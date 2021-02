Nikdy nevydané nahrávky čechoamerického skladatele, kytaristy a zpěváka Ivana Krále uspořádala na novém albu Undiscovered jeho manželka a dlouholetá spolupracovnice Cindy Hudsonová. Sympatický frajer, který si vysloužil ostruhy v nejlepších punkrockových kapelách (Patti Smith Group, Blondie), zemřel před rokem ve věku 71 let. Už tehdy spatřilo světlo světa Královo zdánlivě poslední, posmrtně vydané cédéčko Smile. To při vší úctě k zesnulému hitmakerovi působilo spíše jako rozpracovaný demosnímek než hotový produkt. Ale Undiscovered je jiná káva!

Bez nadsázky lze říci, že před sebou máme další – a rozhodně ne nejhorší – řadovou desku tohoto nenápadného mistra. „Ivan měl při skládání svůj postup,“ vysvětluje Cindy. „Na konci musely všechny písně obstát v testu. Ten spočíval v tom, že hudba musela znít skvěle při rychlé jízdě autem, kdy vás ohlušuje vichr fičící otevřenými okénky. Pokud tomu tak bylo, tak si ji Ivan nechal… Písničky na albu Undiscovered tímto testem prošly.“

(Warner Music, 2021, celkový čas 31:30)

Ondřej Hejma: Dáreček

Lídr kapely Žlutý pes Ondřej Hejma (který stál ostatně i u zrodu skupiny Yo Yo Band) si ke svým právě proběhlým sedmdesátinám nadělil první sólovou desku po téměř pětatřiceti letech. Nese název Dáreček a je na ní devět staronových písní. Mimo jiné i jedna předělávka Boba Dylana z dnes už legendárního alba Highway 61 Revisited (epická skladba Desolation Row). A také coververze písničky countryového vypravěče Johna Prinea, u nás pohříchu málo známého.

Zbytek je z velké části vlastní tvorba, od úvodní Evropanky Blanky přes vzteklý song Jdou po mně až po Normálního chlápka. Období hanspaulského blues připomene nová nahrávka bluesového lamentu Ivana Hlase Finanční tíseň („je hrozně vošklivá, nicméně je pořád tady…“). Hudební režie a aranží se ujal Jan Ponocný, v jehož studiu se cédéčko natáčelo. Sem tam tu slyšíme i Hejmovy letité spoluhráče ze Žlutého psa.

(Warner Music, 2021, celkový čas 31:17)

Už jsme doma & Randy: Moravské setkání

Nečekané a náročné. Takové je koncertní album Moravské setkání, při jehož realizaci se sešli čeští alternativci se zpěvákem kultovních Residents Randym Rosem. Jde o jedenáct let starou nahrávku z Moravského divadla v Olomouci. Olomoucká galerie Caesar tehdy pořádala retrospektivní výstavu s názvem Residents In Residence – Art Retrospective. Akci doprovázel speciální koncert původně teplické formace Už jsme doma, která už přes tři dekády zvláštním způsobem kombinuje intelektuální punk s prvky africké a jamajské muziky, ale i s gregoriánským chorálem a tím, čemu říká epileptické a chaotické rytmy.

UJD hráli během vystoupení skladby Residents ve svých úpravách – a protože byl vernisáži přítomen sám Randy Rose, naskytla se vzácná příležitost dostat ho na pódium. Už jsme doma se s průkopníky amerického videoartu, skrytými za pověstnými maskami ve tvaru obřích bulv, přátelí déle než čtvrt století. V minulosti už několikrát spolupracovali, málokdy však v takto těsném propojení.

(Indies MG, 2020, celkový čas 59 min.)

Pentatonix: The Lucky Ones

Pozoruhodná vokální kapela z texaského Arlingtonu vydala od roku 2014 osm cédéček. Aktuální nahrávka The Lucky Ones je ale její teprve druhou autorskou deskou. Pentatonix (zkráceně PTX) se dali dohromady před deseti lety. Proslavilo je vítězství ve třetí řadě hudební soutěže The Sing-Off, vysílané televizní stanicí NBC. Kromě odměny ve výši 200 tisíc dolarů tehdy získali i exkluzivní smlouvu ze Sony Music.

Od té doby jedou jako namydlený blesk – na YouTube už mají přes čtyři milardy zhlédnutí! Velký ohlas zaznamenala jejich dvě vánoční alba. Na novém CD zpívají: „Podívejte, kam až jsme to dotáhli. Byli jsme švorc a hrozně mladí, ale nějak se nám spolu podařilo vydržet.“

(RCA, 2021, celkový čas 36:26)

James Dean Bradfield: Even In Exile

Taková nahrávka si žádá malé vysvětlení. Muž, kterému je věnována, je totiž chilským národním hrdinou. Charismatický písničkář Víctor Jara, vzhledem a projevem ne nepodobný Leonardu Cohenovi (zkříženému s Vladimirem Vysockým), se stal neznámější obětí Pinochetova režimu. Po pravicovém vojenském puči v roce 1973 byl jako podporovatel levicového prezidenta Salvadora Allendeho zatčen a držen na fotbalovém stadionu v Santiagu, který tenkrát sloužil jako internační tábor.

Brutálně ho bili, rozdrtili mu prsty, aby už nikdy nemohl hrát své písně, jež tolik Chilanů znalo a milovalo. Nakonec ho zastřelili. Velšský rocker James Dean Bradfield, lídr kapely Manic Street Preachers, je také radikální levičák a stejně jako Jara, i on má sklony k buřičství. Na své první sólové desce od alba The Great Western, vydaného před patnácti lety, se odkazu chilského barda věnuje v jedenácti skladbách. Texty mu napsal velšský básník Patrick Jones a bratr spoluzakladatele Manic Street Preachers Nickyho Wirea.

(MontyRay, 2020, celkový čas 48:20)