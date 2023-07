Slza: Není to tak zlý (Universal Music)



Skupina Slza vydává novou píseň Není to tak zlý. O pozitivně laděný text tracku s velmi chytlavým refrénem se postaral zpěvák Petr Lexa s Xindlem X, hudbu složil Lexa spolu s kytaristou Lukášem Bundilem. „Po několika letech společného psaní songů s dalšími autory je to vlastně tak trochu návrat do dob desek Katarze a Holomráz, kdy písničky vznikaly přesně takto - vzal jsem kytaru, sedl si a napsal písničku,“ říká Bundil. Podle jeho slov se tím vrací do doby, kdy ještě na singlech nespolupracoval s ostatními umělci.

Režie videoklipu k písni se ujal Lexa, který se v roli režiséra a scénáristy objevuje čím dál častěji, a to nejen u tvorby Slzy. Nejnovějším singlem populární dvojice oznamuje klubové turné a také novou, v pořadí čtvrtou, desku. Na obojí se fanoušci můžou těšit už letos na podzim.

