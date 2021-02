Jste-li příznivci charismatické herečky a zpěvačky Charlotte Gainsbourgové, pak vězte, že právě ona je velkou fanouškou britských artrockerů Django Django. Takovou, že když přišla nabídka, aby hostovala na jejich novém albu Glowing In The Dark, neváhala ani vteřinu. Výsledkem je chytlavá skladba Waking Up, která svým stylem odkazuje kamsi do blýskavých osmdesátých let. Django Django si mistrně pohrávají s kýčem uplynulých dekád a přetvářejí ho v postmoderní umění. Čtveřici bývalých studentů výtvarné školy v Edinburku vyzdvihují kritici zejména pro citlivou práci se zdálivě překonanými prvky psychedelie. Vzniká počítačový underground, intimní výpověď zasazená do stadionového soundu.

(Because Music, 2021, celkový čas 44 min.)

Nancy Sinatra: Start Walkin’ 1965–1976

„Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou…“ Když v televizním studiu nakráčela před kamery ve vysokých kožených botách ztepilá dcera Franka Sinatry, nejednomu puberťákovi se zatajil dech. Psal se rok 1966, Nancy měla odhalená stehna a nehorázně se natřásala do rytmu písničky, u které jí autor Lee Hazlewood poradil, aby ji zazpívala „jako šestnáctka, co chce vojet řidiče náklaďáku“. Taktika zabrala a odvážná slečna vyšla ze stínu svého slavného otce. Pak se dostavily ještě další úspěchy: duet s tátou v baladě Something Stupid nebo titulní píseň k bondovce You Only Live Twice. Aktuální kompilace Start Walkin’ 1965–1976 ukazuje, čím vším Nancy Sinatra přispěla do hudební pokladnice. A také, koho všeho ovlivnila – od Jarvise Cockera z Pulp přes Thurstona Moorea ze skupiny Sonic Youth až po dekadentní hvězdu Lanu Del Rey.

(Light In The Attic, 2021, celkový čas 70 min.)

Edie Brickell & New Bohemians: Hunter And The Dog Star

Škarohlídi by řekli, že je Edie Brickellová především manželkou Paula Simona. To se samozřejmě nedá popřít: třetí ženou slavného amerického písničkáře se pohledná tmavovláska stala skoro před třemi dekádami. Jenže je důležité, jak se ti dva seznámili: Paula totiž Edie uchvátila jako zpěvačka. Potkali se při natáčení televizní show Saturday Night Live, kde Brickellová s tehdy velice populární skupinou New Bohemians propagovala hit What I Am. Ačkoliv se svým stylem ženského rockového vypravěčství přišla dříve než Alanis Morissette a Sheryl Crow, časem se stáhla do ústraní. Dál natáčela, ale spíš komornější desky – třeba s banjistou (a komikem) Stevem Martinem. Teď se však její kapela New Bohemians vrací v plné parádě na novém CD Hunter And The Dog Star. A mediálním prostorem už létá pilotní singl My Power. Kdy jindy tuhle dámu objevit než nyní?

(Shuffle Records, 2021, celkový čas 40 min.)

Neil Young: Way Down In The Rust Bucket

Kdyby se člověk orientoval jen podle domácích videí, které vloni pořizovala písničkářova nová partnerka Daryl Hannahová, musel by si myslet, že Neil Young už nikdy nevyleze ze svého zapadlého ranče. Chodil s omlácenou kytarou sem tam ve slepičím trusu a byl smutným ztělesněním covidové izolace. Jenže chyba lávky! Veterán kanadského folkrocku totiž tajně pekl další pamlsky pro své fanoušky. Tím prvním je koncertní CD a film Way Down In The Rust Bucket – oboje bylo pořízeno v roce 1990 v Kalifornii během turné s Youngovou věrnou kapelou Crazy Horse. Nahrávka nás vrací do doby, kdy legenda světové hudby vydala jedno ze svých nejlepších alb Ragged Glory. Písničky z téhle dnes už ikonické desky tu samozřejmě slyšíme. A je to jízda jako pokaždé, když se městem prožene Šílený kůň.

(RCA, 2021, celkový čas 145 min.)

Neil Young: Young Shakespeare

Osamělý střelec z Toronta ještě jednou. Tentokrát na archivním záznamu, jenž ho zachycuje v úplných začátcích. CD a DVD Young Shakespeare je unikátním zvukovým i obrazovým dokumentem z doby těsně po rozpadu čtveřice Crosby, Stills, Nash & Young. Mladý písničkář si v lednu 1971 sedl sám s kytarou na jeviště Shakespearova divadla ve Stratfordu ve státě Connecticut a spustil své první – a zároveň největší – hity: Old Man, The Needle And The Damage Done, A Man Needs A Maid a samozřejmě Heart Of Gold. Vystoupení snímala německá televize, jedná se o vůbec nejstarší koncertní záběry Neila Younga. Rok nato vydal své přelomové album Harvest.

(Warner Records, 2021, celkový čas 50 min.)