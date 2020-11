O celkový sound se postaral britský producent (a manžel slovenské zpěvačky Jany Kirschner) Eddie Stevens. Ano, ten, který má za sebou například spolupráci s legendou taneční hudby Fatboyem Slimem nebo s kapelou Moloko.

Střídmý zvuk, dokonalá hra banjisty Luboše Maliny i všech ostatních a chraplavý hlas prošedivělého frontmana jsou zárukou mimořádného zážitku. Autorské písně doplňují coververze takových hitů, jako je temná balada Hurt, známá z podání Johnnyho Cashe. A víte, co je nejlepší? Že po Dílu prvním bude brzy následovat Díl druhý.

Další doporučené desky:

Ella Fitzgerald: The Lost Berlin Tapes: Ztracené pásky se záznamem koncertu z Berlína v roce 1962 byly zázračně nalezeny. Fanoušci si tak mohou vychutnat další porci znamenitých písní v podání jedné z nejlepších zpěvaček všech dob.

Josef Mysliveček: Hobojové kvintety/ Smyčcové kvartety: Na novém albu Doležalova kvarteta a hobojistky Michaely Hrabánkové jsou ve světové premiéře natočeny kvartety a kvintety velikána barokní hudby Josefa Myslivečka, nazývaného božský Čech.

Joni Mitchell Archives Vol. 1: The Early Years (1963 to 1967): První dáma kanadského folkrocku vyšla z ústraní, aby posluchačům nabídla luxusní pětialbový komplet dříve neznámých živých nahrávek a demosnímků ze svých raných let.