Zdroj: se svolením Darenote - BMG

Kylie Minogue: Tension (Darenote - BMG)

Kylie Minogue začala svou kariéru jako herečka v australské televizi a později se stala jednou z nejúspěšnějších popových zpěvaček v historii. Její hudební kariéra začala v roce 1987, kdy vydala své první album Kylie. Její skladba Locomotion jí zajistila mezinárodní úspěch.

Během své kariéry vydala řadu hitových singlů, včetně Can't Get You Out of My Head, Spinning Around a Love at First Sight.

Kylie Minogue je známá svými energickými živými vystoupeními a skvělým hlasem. Nyní přichází s novinkou Tension, která obsahuje jedenáct euforických, tanečních vypalovaček s melodiemi v nejlepším popovém střihu. Album vyjde 22. září.