„Mysleli jsme si, že deskou Zemětřesení 2 z roku 2019 jsme už na adresu posledního nedokončeného Jirkova alba řekli vše. Jenže kritikové i fanoušci nás upozornili, že tomu tak pořád ještě není, stále jim něco chybělo, stejně jako v případě ‚jedničky‘, kterou jsme s původním složením kapely nahráli v roce 1993. Po krátkém přemýšlení s vydavatelem (Warner Music) jsme se rozhodli dílo dokompletovat. Podle znalců Jirkovy hudby na něj patří skladby Zemětřesení, Cesty, Galéra, Stavros Niarchos, Alchymista, Sen, Maraton, Hodina H, Hostina, Cizinec, Můžeš vejít 21. století a Strážci majáků,“ vypráví Miloš Dodo Doležal.

Dvě ze čtyř skladeb na minialbu Cizinec a Můžeš vejít 21. století dokončil Schelinger těsně před smrtí. A co ty zbývající?

Jedná se o speciální bonusy. První z nich se jmenuje Anděl smrti jeho text je jedním z posledních, které pro Jirku před čtyřiceti lety napsal František Ringo Čech. Se spoluhráči jsme se jím snažili ukázat, jak by mohla tato desetiminutová hudební spekulace o smrti vypadat, nebýt onoho osudného dne, kdy Jirka zemřel. Závěrečnou nahrávkou je titulní Epilog, melodram s Jirkovým vizionářským textem, který pronesl v březnu 1981. Myslím, že je velmi důležitý. Objasňuje vše ohledně názvu Zemětřesení.

Co pro vás, muzikanty, znamenalo znovu se ponořovat do hlubin Schelingerovy duše? V jaké atmosféře jste pracovali?

Nahrávání jde ve studiu vždy velmi dobře a rychle. Songy jsou dobře složené,a i když jsme některé věci těžce hledali na nekvalitních záznamech z koncertů té doby, byla to poučná práce. Jirkův band byl na české scéně hodně dopředu, tvořili jej skvělí hráči a interpreti. Pro mne je celé Zemětřesení skladatelsky naprostý top československé hudební scény.

Letos si připomínáme dvojí výročí Jiřího Schelingera sedmdesát let od narození (6. března 1951) a čtyřicet let od úmrtí (13. dubna 1981). Dovedete si ho jako „kmeta“ představit na jevišti?

Myslím, že Jirka by bez problémů fungoval i dnes. Jeho fanoušci na něho rozhodně nezapomněli, má velkou posluchačskou základnu, i tolik let po svém odchodu. Věřím, že jsme naším zpracováním jeho skladeb jak v roce 1993 (vyšlo Zemětřesení), tak i v letech 2019 a 2021 (Zemětřesení 2 a Epilog) přispěli ke kompletaci jeho úchvatného díla. Není na československé scéně silnější příběh, než je tento. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby Zemětřesení v našem podání zaznělo letos i „živě“, ale jestli se to povede, dnes nikdo neví. Situace se nevyvíjí dobře, ale ze stolu tuhle myšlenku nikdo nesmetl. Uvidíme.