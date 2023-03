Majitel pověstného chrapláku, Chris Norman, bude hlavní zahraniční hvězdou 29. ročníku Benátské! s Impulsem, který se odehraje mezi 27. a 30. červencem. Na hlavní stage ve sportovním areálu ve Vesci u Liberce vystoupí s největšími hity své bohaté kariéry v pátek 28. července.

Britská rocková legenda Chris Norman | Foto: se svolením festivalu Benátská! s Impulsem

„O Benátské jsem slyšel, že je na ní vždy úžasná atmosféra. Těším se, až se o tom přesvědčím na vlastní kůži. Věřím, že si to všichni dohromady užijeme,“ uvedla britská rocková legenda.

Její hlas je fanouškům znám z hitů Midnight Lady, Living Next Door To Alice, jehož českou verzi nazpíval Karel Zich, či duetem se Suzi Quattro Stumblin’ In, v české verzi Zkomoliny. Další úspěšnou českou předělávkou Normanových písní je Mýdlový princ od Václava Neckáře, původně Needles and Pins. Zpěvák se do Česka vrátí po několikaleté pauze.

Zástup českých hvězd nově rozšířila kapela Rybičky 48, která loni vyprodala svůj venkovní megakoncert za rekordní tři hodiny a osmnáct minut. „V letošním roce oslavíme dvacet let, a proto odehrajeme pouze dvacet koncertů. Festivaly si pečlivě vybíráme, ale na Benátské chybět nemůžeme,“ řekl frontman Kuba Ryba. Do areálu Vesec Rybičky přivezou svou Monster show plnou speciálních světelných a pyrotechnických efektů, kterou mají vymazlenou jako málokterá domácí kapela.

„S kluky z Rybiček mě pojí letité přátelství a dokonce mi spoluprodukovali jedno album mojí kapely. Kuba mi navíc napsal skvělou píseň Jsem dokonalej, která patří na našem koncertě k těm nejúspěšnějším,“ sdělil spolumajitel festivalu a zároveň frontman skupiny Doctor P.P., Petr Pečený. Ten zároveň popsal letošní line-up, který osloví široké publikum. „Mezi nejčerstvěji potvrzenými umělci jsou také David Koller a zcela výjimečně na velkém festivalu vystoupí i Jarek Nohavica. Stvrzenou účast máme také od kapel Mirai, Mňága Žďorp nebo třeba Horkýže Slíže,“ dodal.

Chystá se i Slovenský večer

Spolumajitel a ředitel festivalu Pavel Mikez upozornil, že stejně jako každý rok i letos budou v programu připravené perličky. „Rozhodli jsme se, že čtvrteční festivalový den věnujeme našim drahým sousedům. V rámci Slovenského večera tak vystoupí například No Name, Richard Müller nebo Peter Nagy. V sobotu je pak jedna ze tří stagí celý den vyhrazena pro největší stars mladé scény, jako jsou Viktor Sheen, Sharlota, Yzomandias, a další,“ uvedl.

Benátská! s Impulsem je dlouhodobě označována za nejčistší český festival. Další jeho velkou předností je pohodová atmosféra, zvláště vhodná pro celé rodiny i s dětmi. Kromě hudby je vždy připraven bohatý doprovodný program a samozřejmostí jsou i výborné jídlo a pití. Nespornou výhodou je i skvělá dostupnost – z Prahy je možné na festival dojet za pětačtyřicet minut. Připraven je i dostatek parkovacích ploch. Spojení s centrem Liberce navíc zajišťuje posílená hromadná doprava.