Britská sopranistka Sarah Brightman je zvláštní úkaz. Za poněkud bizarní stylizací do mořské víly střižené ruskou báryšňou se skrývá mimořádný talent, polyglot a umělkyně schopná pohybovat se na pomezí mnoha žánrů.

Ne náhodou Sarah při svém jevištním debutu v muzikálu Cats roku 1981 okouzlila autora tohoto díla, skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Očarovala ho tak, že si ji nakonec i vzal. A co víc, napsal jí na tělo nesmrtelnou roli Christine Daaé v dalším ze svých muzikálových trháků, představení Fantom opery.

Od té doby uběhlo více než třicet let. Dnes má tato hudební rekordmanka na kontě 200 zlatých a platinových desek, o neuvěřitelné hromadě prodaných alb nemluvě. Jen desky z původní verze Fantoma opery se prodalo 40 milionů. A její duet s italským tenorem Andreou Bocellim Time To say Goodbye z roku 1996 se držel v hitparádách 14 týdnů, načež si ho koupilo 12 milionů lidí.

Do Prahy přijíždí Sarah Brightman s novým albem Hymn, na kterém opět září v úloze královny crossoveru tedy kombinace popu, rocku a klasiky od Franze Lehára až po Ennia Morriconeho.

Jazz v rytmu hiphopu

Zcela jinou podívanou slibuje vystoupení amerického pianisty Herbieho Hancocka v nově postaveném pražském centru O2 universum. Slavný jazzman, který získal ostruhy v kvintetu Milese Davise a poté se stal průkopníkem stylů fusion, jazz-funk a electro, přijíždí do Prahy už poněkolikáté. Tentokrát s sebou bere čtyřčlennou kapelu a nabízí relativně komorní zážitek ze spojení jazzových postupů s prvky hiphopu.

Hancock se odjakživa zajímal o moderní trendy, což kulminovalo počátkem let osmdesátých na albech Sunlight a Future Shock. Zkoumal však i jiné kultury a zůstal věrný i klasickému jazzu. V tomto duchu se nese jeho 12 let staré album River: The Joni Letters, věnované písním Joni Mitchellové. Jako teprve druhý jazzový hráč v historii za něj Hancock získal Grammy v kategorii Album roku.