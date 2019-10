Hudebníci kolem herce Jiřího Macháčka jsou prostě v jednom kole. „Naše kapela ctí střídání ročních období, a tak po letním výběhu na festivalech zalézáme na podzim do nor – klubů. Tak jako každý volně žijící živočich naší zeměpisné šířky,“ říká kytarista Tomáš Polák, který se v odpovědích střídá s již zmíněným zpěvákem Jiřím Macháčkem a bubeníkem Janem Hladíkem.

Čím jste si v mezičase dobili baterky?

Polák: Já například nejraději nedělám nic.

Macháček: Ano, někteří z nás odpočívají při stolním volejbalu.

Polák: Nebo máme rádi společenské hry, jako Čínské šachy, je to různé.

Hladík: Stolní hry určitě pomáhají, ale jen některým členům, teda hlavně basistům, jak jsem si všiml. Já osobně rád měním prostředí s novými lidmi, to je nesmírně osvěžující a inspirující.

Náš trumpetista a filmový střihač Pavel Hrdlička zase nabíjí baterky prací. Letos o prázdninách strávil měsíc v Bretani stříháním nového filmu Agnieszky Holland Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Byla to pro nás skvělá příležitost zahrát si po letech s kamarádem Petrem Kužvartem, bývalým trumpetistou kapely Chinaski.

Jak daleko jste vlastně s plánovanou novou deskou?

Polák: V současné době jsme zhruba v polovině, máme napsanou stranu A.

Macháček: Nebo B, to nevíme.

Polák: To je pravda. Ale jen co rozjedeme Hyjé! Tour, začneme dělat na druhé straně.

Macháček: A na adresu konceptu alba – bude jím kvalita. Ale fakt kvalitní kvalita.

Hyjé! Tour

11. 10. Jičín – Masarykovo divadlo

12. 10. Jablonec nad Nisou – klub Woko

18. 10. Ostrava – Garage Music Club

1. 11. Velké Meziříčí – Jupiter Club

7. 11. Olomouc – S-klub

8. 11. Olomouc – S-klub

14. 11. Brno - Fléda

15. 11. Brno – Fléda

16. 11. Brno – Fléda

22. 11. Domažlice – MKS Domažlice

23. 11. Plzeň - Depo 2015

26. 11. Praha – Lucerna Music Bar

27. 11. Praha – Lucerna Music Bar

28. 11. Praha – Lucerna Music Bar

Ochutnávkou z alba je singl Hyjé! Natočili jste k němu i videoklip, který je ukázkou drezury židle. Je za touto vaší hravostí nějaký hlubší význam?

Polák: Klip je podobenstvím dvacetiletého dobrodružství kapely ve světě šoubyznysu. Jsme štvanci i pronásledovatelé sami sebe na cestě za svobodou.

Hladík: Videoklip režírovala naše kamarádka Kamilka Vondrova. Natočila pro nás už dva krásné klipy – Máma se vrací a Vlajky vlají. Cítili jsme, že písni Hyjé by slušel ženský pohled, a dopadlo to podle mě skvěle.

Tou písničkou vzdáváte poctu westernům. Co vás na nich tak bere?

Polák: Lesk smith and wessonů.

Macháček: Svistot lasa nad hlavou černého mustanga.

Polák: Ale i bělostná krajka lemující výstřih hostinské.

Macháček: Vyrostli jsme na filmech s Vinnetouem a jako chlapci jsme toužili být těmi zarostlými drsňáky nebo náčelníky Apačů.

A komu se to podařilo?

Polák: Nikomu se to nepodařilo.

Macháček: Tak o tom alespoň zpíváme.

V tuto chvíli máte za sebou dva koncerty z turné. Co jste na něm pro posluchače přichystali?

Macháček: Výběr našich nejlepších písní, okořeněný novinkami, ale i vykopávkami.

Hladík: Nemůžeme úplně prozrazovat, co bude nového, to už by nebylo žádné překvapení, ale za sebe musím říct, že jsem hrozně rád, že jsme po dlouhých letech oprášili píseň z druhé desky Tát začal sníh. Dali jsme jí úplně novou formu a hrozně nás baví.

Byli jsme u vás svědky velikonočně, vánočně, ale i ekologicky laděných tour. Je to asi výzva, přicházet s něčím novým. Nebo někdy spíš noční můra?

Polák: Je to výzva, kterou přijímáme. A pokud by se z výzvy stala noční můra, je potřeba přijmout i tu noční můru. A mít ji rád. Pak se totiž z noční můry stává výzva. A to je skvělé.

Macháček: To bych neřekl lépe.

Tradičně na závěr turné odehrajete v listopadu „troják“ v pražském Lucerna Music Baru. Není lepší udělat jednu velkou Lucernu?

Polák: LMB je náš oblíbený klub, ve kterém jsme začínali. Má skvělou atmosféru, již mimo jiné vytváří i pódium, které je tak blízko divákům, že hranice kapela-publikum je neviditelná. A tak se diváci mohou stát součástí vystoupení. To platí i obráceně, když publikum převezme iniciativu, stává se kapela divákem. A to je báječné. Proto chceme být v LMB.

Hladík: Je pravda, že hraní v klubech jako je Lucernabar, je nám nejbližší. Ale na druhou stranu už teď přemýšlíme o turné k nové desce.

Koncertů bude určitě míň a budou ve větších sálech. Bude to pro nás po letech opět zkušenost, jak obsáhnout velkou scénu, ale zároveň se pokusíme o to, aby výsledek působil pro diváky útulně a s atmosférou menších koncertů. A to není opravdu jednoduché. Tak uvidíme, jak se s tím popasujeme. Výzva to bude! Takže hyjé!