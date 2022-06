Zemřel Alec John Such. Zakládajícímu členovi skupiny Bon Jovi bylo 70 let

V roli předskokanů se ocitli slovenská zpěvačka s českým občanstvím Karin Ann a kanadská skupina Mother Mother. V setlistu Imagine Dragons měly čestné místo starší pecky i skladby z jejich posledního alba Mercury – Vol. 1, produkovaného zvukovým kouzelníkem Rickem Rubinem. Překvapením koncertu byla coververze písničky Boba Marleyho Three Little Birds. Ta patřila k akustickému bloku, který si kapela dopřála uprostřed vystoupení.

Na téhle lasvegaské partě je asi nejzajímavější, že i když kraluje hitparádám a její muzika plně spadá do současného mainstreamu, pořád zůstává docela normální a slušnou. Je to přednost i handicap. Na koncertech Imagine Dragons se nešílí, ale zase se na nich dá docela pěkně přemýšlet. A to se u popových superhvězd tak často nestává.