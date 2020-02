“Bylo pro nás velkým privilegiem moci spolupracovat s laskavým člověkem, skvělým muzikantem Ivanem Králem. Ve své kariéře stál po boku Patti Smith, Davida Bowieho nebo Iggyho Popa, ale natočil i mnoho vlastních velice hodnotných alb. A naší firmě teď zbývá smutná povinnost postarat se o to jeho závěrečné, na němž pracoval v posledních měsících svého bohatého života. O jakousi jeho uměleckou závěť,” říká Vladimír Kočandrle, ředitel vydavatelství Warner Music.

Pozdější úspěšný muzikant se narozdil v Praze v květnu roku 1948. Hudbě se aktivně začal věnovat již na gymnáziu, první kapela, v níž hrál, se jmenovala Saze. V roce 1966 se jeho píseň Pierot umístila mezi prvními deseti v hitparádě československého rozhlasu Dvanáct na houpačce, o čemž se ovšem Ivan Král dozvěděl až v New Yorku kam se jeho rodina téhož roku odstěhovala za Ivanovým otcem, který zde působil jako tlumočník při OSN.

Když Ivan Král koncertoval v Praze:

Předskokanem Kiss

Do velkého hudebního světa Král pronikl v glam rockem tepajících sedmdesátých letech. Nejprve hrál v kapele Luger, která dokonce předskakovala skupině Kiss. V roce 1973 se ale Luger rozpadli a Král postupně vystupoval s Blondie, Iggym Popem a nakonec spojil síly s Patti Smith. Právě s legendární písničkářkou vytvořili v roce 1975 album Horses, jež je dodnes považováno za jednu z nejlepších rockových desek všech dob a je součástí sbírky kulturního dědictví knihovny amerického Kongresu.

O tom, jak důležitou postavou Král pro tehdejší scénu byl, vypovídá i jím natočený film The Blank Generation z roku 1976. Jde o záběry z klíčových míst pro tehdejší muzikanty, jako byl kluby CBGB, The Bottom Line nebo Andym Warholem proslavený Hotel Chelsea. Snímek zachycuje kapely jako Blondie či New York Dolls a zrod punkového hnutí ještě předtím, než se stalo světově proslulým.

Přelom sedmdesátých a osmdesátých let byl pro Krále bouřlivý. Rozešel se s Patti Smith a toužil uspět jako skladatel filmové hudby. Z New Yorku se proto přestěhoval do Los Angeles. Složil soundtrack k filmu Barryho Levinsona Večeře, ale poté se vrátil do New Yorku a spolupracoval především s undergroundovými filmaři. V roce 1981 zároveň získal americké občanství, do té doby měl status uprchlíka.

Úspěšný studiový hráč

Na vlastní rockovou tvorbu nezanevřel, krátkodobě spolupracoval s nejrůznějšími muzikanty, k nejvěhlasnějším jménům z nich patřil John Cale, bývalý člen Velvet Underground. Snaha vytvořit společnou kapelu však zkrachovala a Král si raději založil vlastní skupinu Eastern Bloc. Ta však skončila po krachu nahrávací společnosti, s níž měla smlouvu na desku. Král se tak namísto toho stal úspěšným studiovým hráčem.

V devadesátých letech Král přesídlil do Prahy a spustil úspěšnou kariéru jako sólový zpěvák a muzikant, ale také jako producent. Podílel se na deskách tuzemských kapel, jako byly Mňága a Žďorp nebo Lucie, spolupracoval s Jiřím Suchým, Anetou Langerovou i Miro Žbirkou. Mezi jeho tuzemskými úspěchy najdeme také zisk Českého lva za hudbu k filmu Kabriolet.

V roce 2001 se Ivan Král usadil v Michiganu se svou ženou Cindy Hudson, která je zároveň textařkou jeho písní. Žili spolu poblíž Ann Arbor v Michiganu, kde pracovali v domácím studiu Bunnyhutch. Právě zde také 2. února 2020 zemřel. Jeho knižní biografie Neuvěřitelný od Honzy Vedrala vyšla v prosinci 2019. Vydání jeho biografie v anglickém jazyce, Bloc, Shock, Rock, je naplánováno na letošní rok.