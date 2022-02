Reedice dvou alb Banjo Bandu z let 1976 a 1977 jsou přehlídkou prověřených hitů. Sám Ivan Mládek ale nedokáže říct, kterou ze svých písniček má nejradši: „Už jsem to několikrát řekl, že mám všechny svoje písničky stejně rád, protože mi nečekaně umožnily živit se celý život muzikou. Jenom s brnkáním na banjo a bez písniček by se mi to nepodařilo,“ říká muzikant a dodává: