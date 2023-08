Její hlas, plachý zjev i plavá hříva vydělávaly peníze. Iveta Bartošová vyprodávala sály, uměla si získat fanoušky, prosadila se v muzikálech. Byla ale křehká a do showbyznysu se nehodila. Celý život marně hledala zázemí, jež opustila, když se v sedmnácti vydala z Frenštátu pod Radhoštěm vstříc hudbě. Před devíti lety ukončila svůj životní boj pod koly vlaku, v povědomí lidí ale zůstává.

Iveta Bartošová na snímku z června 1985 se zpěvákem Petrem Sepéšim. | Foto: ČTK

K profesionální dráze ji nasměrovalo vítězství v okresním kole pěvecké soutěže Talent v Novém Jičíně v roce 1983. Další úspěch ji kvalifikoval na festival Mladé písně v Jihlavě. Tady sice nevyhrála, zato ale potkala zpěváka Petra Sepešiho (v různých zdrojích uváděn jako Sepéši), prvního muže svého srdce.

Jejich hity Červenám, Knoflíky lásky, My to zvládnem i Medové dny trhaly rekordy u posluchačů, dvojici začali zvát do hudebních televizních pořadů. Nadějnou spolupráci však ukončila v červenci 1985 automobilová nehoda, při níž zpěvák zahynul na železničním přejezdu. Možná i proto si o téměř třicet let později vybrala Iveta pro svůj odchod podobný způsob.

Zdroj: Youtube

Vrátit ty chvíle

Novým impulsem se pro ni staly Kroky Františka Janečka, kde Bartošová zpívala mj. s Michalem Davidem. Jejím největším hitem však byla sólová píseň Léto, kde se vracela k Sepešiho smrti: „Jenom jednou jsem to léto tančila, léto nádherný. Strašně ráda bych ty chvíle vrátila…“

Záhy nato vstoupil do jejího života Ladislav Štaidl, s nímž začala spolupracovat na jaře 1987. Stal se na třináct let jejím životním partnerem a otcem dnes šestadvacetiletého Artura. Milovali se, ale jejich vztah provázely potíže – kvůli věkovému rozdílu i Štaidlově pozici partner-manažer. „Iveta tenhle vztah chápala v určitém smyslu spíše jako otcovský. Proto nemohli být vyrovnaný pár, kde by bylo všechno fér,“ řekl o nich Ondřej Brzobohatý, který Štaidla a jeho rodinu znal (a který skladatele ztvárnil v sérii Iveta).

Profesně to bylo nicméně její nejúspěšnější období. Byla na vrcholu populární hudební scény, natočila řadu slavných hitů: Málo mě zná, Víš, lásko, Dva roky prázdnin, Když láska schází, Tichá píseň nebo Rozvíjej se poupátko. Zkraje 90. let zvítězila dvakrát ve Zlatém slavíkovi (a navázala na první vítězství z roku 1986). Slavila úspěch v anketě televizních diváků TýTý a objevila se ve filmu (Svatba upírů, Plaváček).

Konec slávy

Posametové období však obecně bylo začátkem konce výsadního postavení hvězd osmdesátek. Přišla nová vydavatelství a nová pěvecká jména včetně zahraničních. Bartošová se v té době začala prosazovat spíše v muzikálech. Debutovala rolí Adriany v Draculovi, zpívala v představeních Monte Cristo, Miss Saigon, Bídníci, Mrazík či Johanka z Arku, na Slovensku hrála v Pomádě. Úspěch mělo i album Ve jménu lásky (1998) s hity Léto a Tři oříšky – písní převzatou z úspěšné pohádky Tři oříšky pro Popelku. Ve stejné době se definitivně rozešla se Štaidlem.

Zdroj: Youtube

Na začátku milénia přišla krize, privátní i profesní. Na sklonku roku 2006 ohlásila Iveta „tvůrčí pauzu“ a stáhla se do ústraní. Prohloubily se její psychické výkyvy, sklony k pití a závislost na lécích. V následujícím roce se čtyři měsíce léčila v Psychiatrické léčebně v Kroměříži ze závislosti na antidepresivech.

Šancí k návratu měl být muzikál Mona Lisa, kvůli němuž zhubla 18 kilogramů, v projektu ale nakonec nehrála, dostavily se opět zdravotní potíže. Totéž se opakovalo s muzikálem Sagvana Tofiho Děti ráje.

Smůla na chlapy

Na chlapy štěstí neměla. Kromě Petra Sepešiho si vybírala partnery, kteří jí místo klidu přinášeli do života dluhy, majetnický vztah a neúnosný zájem bulváru. Vdala se dvakrát. Poprvé si vzala v roce 2008 herce a neúspěšného producenta Jiřího Pomeje. Svatba byla jako z pohádky, novomanžele v bílé róbě vezl nablýskaný bílý kočár, sypaly se bílé růže, manželství se ovšem rozpadlo už za dva roky.

Svatba s Jiřím Pomejem (vpravo zpěvaččin syn Artur)Zdroj: Deník/Václav Pancer

Na krátký čas spojila své soukromí s italským hrabětem Domenicem Martuccim. Mnozí ji měli za hloupou naivku, Ladislav Štaidl ji ale viděl přesněji: „Když chodila na psychiatrická vyšetření, dva na sobě nezávislí doktoři jí naměřili IQ 132. K čemu vám takhle vysoké IQ ale je, když nemáte talent na život.“

Posledním partnerem byl Josef Rychtář, který těžil z její popularity i peněz. „Byla křehká a ten tlak prostě neunesla. Někteří její partneři na ni bulváru i práskali. A pak jí články chodili ukazovat,“ prozradila její matka před několika lety při křtu knihy Má dcera Iveta.

Strach vyjít ven

Život, který si Iveta vybrala a pak jej setrvačně žila, pro ni nebyl. Na věčnou pozornost bulváru si nikdy nezvykla, stresovala ji, poslední roky se bála vyjít z domu i na zahradu, žila se zataženými roletami. Dva roky před padesátinami svůj boj vzdala.

Její příběh je jako stvořený pro film. Není divu, že se loni objevila na Voyo série Iveta (kde ji hrála Anna Fialová), jež zvěčnila alespoň některé zásadní okamžiky a lidi z jejího života. Když se režisér Michal Samir připravoval na natáčení, ptal se na zpěvačku lidí na ulici. „Skoro 90 procent z nich přiznalo, že ji poslouchali. Ať už si mysleli cokoli. Někteří ji měli i doma na plakátě,“ řekl režisér.

Deset největších hitů

Knoflíky lásky

Zdroj: Youtube

Červenám

Zdroj: Youtube

To mě nenapadá

Zdroj: Youtube

Medové dny

Zdroj: Youtube

Hej, pane diskžokej

Zdroj: Youtube

Léto

Zdroj: Youtube

Tichá píseň

Zdroj: Youtube

Málo mě zná

Zdroj: Youtube

Víš, lásko

Zdroj: Youtube

Útoč láskou

Zdroj: Youtube

Typický znak

Vynikala výjimečným hlasem, který ve své době rozvířil hladiny domácí hudební scény. Navíc to byla krásná žena, její tvář byla zaručeným obchodním tahákem.



Největší tragédie

Nezhojitelnou ranou pro ni byla tragická smrt jejího pěveckého kolegy a partnera Petra Sepéšiho, který zemřel, když bylo Bartošové 19 let.



Partnerské přešlapy

Ve zpěvaččině životě figurovali kromě Sepéšiho a Štaidla mnozí další muži, kteří ovlivnili její život. A pokaždé to bylo spíše k horšímu. Byli mezi nimi Michal Penk, Jiří Pomeje, Josef Rychtář či samozvaný ochránce Zdeněk Macura.



Závislosti

Měla rozháraný osobní život, který byl způsoben i tím, že se obklopovala nesprávnými lidmi. Využívali ji, aby se po jejím boku zviditelnili. Řešila to alkoholem a konzumací prášků, což vedlo k jejímu konci.



Citát

„Neměla jsem se narodit,“ řekla ve stejnojmenné knize o dni, kdy nikým nečekaná spatřila jako jednovaječné dvojče své očekávané sestry světlo tohoto světa. Jako by ji právě tento zvláštní příchod na svět poznamenal na celý život.



Co možná nevíte

Jejím velkým koníčkem bylo malování. Podědila jej prý po svém dědečkovi, který se vyžíval v malování Beskyd. Říkala, že až jí dojde dech, zestárne a s ní i hlasivky, přesedlá ze zpěvačky na malířku.