Ivo Fischera v devětašedesátém z Rozhlasu vyhodili. Člověk, který napíše Kladivo a Krysaře, by musel mít problémy, i kdyby se neúčastnil protiokupačního vysílání. To ano, ale jako textař myslím nikdy zákaz pracovat neměl. Z rádia ho vyrazili, protože byl zkrátka v pravý čas na pravém místě. S Vladimírem Škutinou a dalšími spolupracoval na tajném vysílání – to byly ty dramatické okamžiky, kdy televize a Rozhlas putovaly po různých pražských adresách a vysílaly celý srpen ještě trochu svobodně. Při prvních čistkách na to samozřejmě dojel. Naštěstí ho vzal k sobě ředitel divadélka Rokoko Darek Vostřel.

Ty jsi ročník 1960. Vybavuješ si šedesátý osmý? Úplně přesně. My jsme to léto prožívali na Šumavě, kde otec v květnu 1968 koupil sto let starou chalupu. Trávili jsme v ní první prázdniny, dělali jsme na ní první úpravy. V srpnu přijely tanky, táta byl tou dobou v Praze a osobně zažil peklo, kdy spřátelené armády ostřelovaly Národní muzeum a Rozhlas. Když viděl, co se děje, sedl v noci do auta a jel pro nás. My jsme snad měli k dispozici tranzistorové rádio, ale jinak byly naše komunikační možnosti minimální. Když dorazil na Šumavu, vzbudil nás – a že nás veze domů. Všude tma, do Prahy jsme se už nedostali, protože byly zavřené silnice. Na každém kroku číhali ozbrojenci, šířily se zvěsti o tom, kolik aut skončilo v příkopu. Tak jsme radši ještě chvíli zůstali na Šumavě. Pamatuju, jak jsme ty první dva dny, které jsme přečkávali u známých v Kašperských Horách, pozorovali s dětmi ze sousedství celé kolony tanků a náklaďáků. Stříleli jsme po nich dětskými pistolkami. Další silný zážitek mám z návratu do Prahy. Když jsme přijeli na Smíchov, na mostě stál tank s hlavní namířenou na silnici. A voják se samopalem nám němě pokynul: Otočte to a jeďte pryč.

Jak jste ho brali vy, rodinní příslušníci? Jako textaře, rozhlasáka, autora skvělých pohádek pro děti? O Rozhlase tvrdil, že byl jeho prvním šťastným zaměstnáním. Já si jeho rozhlasovou kariéru moc nepamatuju, přece jen jsem byl dost malý. Ale vzpomínám si, že mě občas bral na natáčení. Zřejmě mě dostal na starost, tak jsem s ním musel jet na reportáž, ale to jsou jen takové záblesky z doby, kdy jsem chodil do první třídy. Pro členy rodiny to byl především a zcela jasně textař populárních písniček. V tomhle domě, na téhle zahradě se před našima očima střídali všichni: Matuška, Neckář , Vondráčková , Kubišová … Walda měl nejraději horní palouk, kam se díváš. Tam se vždycky zašil a bylo mu dobře, protože tam na něj z ulice nikdo neviděl. Mámu poprosil, aby mu udělala lívance s borůvkami – ty on miloval. Pak si tam s nimi zalezl a lebedil si. Táta měl pracovní schůzku každou chvíli. Celé roky sem za ním jezdili ti nejslavnější muzikanti.

Snad proto je pro mě trochu tajemný. Nečetl jsem s ním ani moc rozhovorů. Asi nejintimnější vzpomínka, na kterou jsem narazil, se týká jeho a Waldemara Matušky . Seděli spolu u ohýnku a vyprávěli si, čím by mohli být, kdyby nebyli tím, čím jsou. Walda mu prozradil, že kdyby se stal sklářem, jak původně plánoval, a ne zpěvákem, aspoň by po sobě na světě zanechal něco hmatatelného. Tvůj táta se moc nepředváděl, že? Ne. Byl introvert a nijak netoužil po popularitě – v tom smyslu, že by potřeboval být vidět. V šedesátých a sedmdesátých letech se mihnul v několika televizních pořadech, ale kdyby chtěl, tak se mohl v médiích ukazovat mnohem víc. Taky mi lidi dodnes říkají: „My víme, kdo je Ivo Fischer, známe ty písničky nazpaměť, ale vůbec nevíme, jak vypadal.“

Nestihl načít svoje paměti? Ne, on si nepsal ani deník. Leccos si pamatuju z vyprávění nebo jsem to sám zažil, protože jsem se jako dítě rád účastnil všech tátových pracovních mejdanů. Ale o žádných písemných poznámkách nevím.

Za pár let komunisty rovněž odstavený.

Z Rokoka už táta stejně šel na volnou nohu. A od té doby pracoval z domova.

Pojďme k tomu, jak tvůj otec psal. On prý neuměl moc anglicky. Své kolegyni, textařce Jiřině Fikejzové, vyprávěl, jak ho napadl český text k americké zlidovělé písničce Jo, třešně zrály. Údajně se jen tak podíval z okna a spatřil tam strom obsypaný třešněmi.

Že angličtinu neovládal úplně dobře, to je pravda. Uměl se domluvit, ale rozhodně z ní nedokázal překládat. Na to měl vždycky nějakého pomocníka. Píseň o třešních se v originále jmenuje Jailer, Bring Me Water - Žalářníku, dej mi pít. Zaplať pánbůh, že to tak nenechal a že se inspiroval spíš tou letní atmosférou. Jinak by se z toho takový hit nestal.

Při natáčení této skladby se Matuška a Ivo Fischer seznámili. Psal se rok 1962. Prvně se viděli ve studiu, když byl text hotový. Ale hned si padli do oka. Pak se už na písničkách domlouvali osobně. Jak to dělali?

Běžný způsob byl ten, že tátovi doručili demosnímek. Buď na magnetofonovém pásku, nebo přišly noty. Ale táta neuměl hrát na piano, a tak mu vypomáhal soused, jeho kamarád Jirka Šmejkal. Virtuózní pianista. Táta ho povolal, nebo šel k němu, a on mu ty noty přehrál. Otec to zaznamenal na magneťák Sonet Duo a pak si to pouštěl do ucha tak dlouho, až dostal nápad. Pokud neměl vysloveně zadání, textoval, jak to cítil. Nedržel se nutně původního obsahu.

Což si každý dovolit nemůže. Proč si vlastně on a Matuška tak vyhovovali?

Okamžitě zjistili, že jsou si strašně blízcí. Panovalo mezi nimi mimořádně silné chlapské přátelství. Navzájem si vysekávali poklony: Kdybych to uměl, chtěl bych dělat to, co ty. Walda ho bral, protože táta se s ním nechtěl nikde předvádět. Nepotřeboval si na něm stavět kariéru. Otec byl takový drobný střízlík, nenápadný už svým vzrůstem, ale i svým chováním. Waldemarovi taky vyhovovalo, jakým stylem pro něj otec píše. Normálně, hovorově, a přitom poeticky. Kolikrát tady seděli, povídali si, při tom se něco uvařilo… Pohoda. Když už si Waldemar nebo někdo jiný pro nový text přišel, většinou odcházel s hotovou věcí, kterou nebylo potřeba předělávat.

close info Zdroj: se svolením Jana Fischera zoom_in Ivo Fischer byl dvorním textařem zpěváka Waldemara Matušky.

Takže žádný stres?

No, občas nastaly hektičtější momenty. Definitivní verzi textu písně Růže kvetou dál odevzdával táta Heleně Vondráčkové tak, že musel jít na poštu a poslat jí ho přímo na festival Bratislavská lyra, kde ho pak Helena odpoledne rovnou naživo zazpívala. Původně totiž v refrénu bylo: „Má svůj žal, ale růže kvetou dál.“ Ale táta si najednou řekl: To je blbý! A opravil ten slogan na „podívej, kvete růže“. Později nám vyprávěl, že když ten telegram na poště diktoval, dívala se na něj paní za přepážkou jako na blázna. „Podívej, kvete růže – to celé třikrát. A na konci: Ta tvá.“

Jak to tedy vypadalo, když tvůj otec dostal úkol?

Vzhledem k tomu, že na zahradě pobíhaly tři malé děti, raději si zalezl do domu, kde měl až pod střechou svou pracovnu. Vím, že mi říkal, že některé písničky jsou vysezené tam a jiné jsou vyprocházené v Šáreckém údolí. Když ho doma všechno štvalo, vzal blok a tužku a procházel se venku tak dlouho, dokud na to nepřišel. Na Šumavě zase psával tak, že si vzal stoličku a šel na kraj lesa, kde si sedl a dumal. Pak se vrátil a text měl hotový.

Ivo Fischer začínal jako básník. První sbírku vydal krátce po válce. Co on a jiní básníci?

Jeho největším vzorem byl Jaroslav Seifert. Znali se, ale on měl přehled o všem, co vycházelo.

Svými texty pro Rokoko tvořil přímou konkurenci divadlu Semafor. Jaký měl vztah s Jiřím Suchým?

Já myslím, že se měli rádi a navzájem se uznávali. Neřekl bych, že by měl někdo z nich pocit, že si konkurují. Táta si Jiřího považoval, jeho texty jsou neuvěřitelné. Pořád mu to neskutečně píše.

Pavel a Petr Koptové, i se starým panem legionářem, bydleli za rohem. Václav Kopta je dodneška tvým sousedem a kamarádem. Povídal si Ivo Fischer s Pavlem Koptou o textařině?

Samozřejmě, byli velcí přátelé. Můj otec na rozdíl od Pavla, který psal hlavně pro Hanu Hegerovou, dostával zakázky spíš na jiné druhy muziky než šansony. Ale o práci mluvili, a hlavně se rádi navštěvovali, v čemž s Vaškem pokračujeme. Prostě kámoš, hrajeme spolu v kapele už asi třicet let. My chodili ke Koptovým, oni k nám. Jezdili za námi i na Šumavu.

Vypomáhali si, když někdo z nich nemohl hnout s nějakým veršem či slovíčkem?

To si neuvědomuju. Ale táta za normalizace podepisoval práce za Petra Koptu, který byl v té době zakázaný. Šlo hlavně o překlady z francouzštiny – poezii, divadlo a tak podobně.

Překvapilo mě, že je Ivo Fischer také podepsaný pod českými librety několika cizích operet.

Ano, tím začínal. To jsou jeho vlastní věci. Když potom po mnoha letech v Národním divadle inscenovali bratři Cabanové jednu z nich, operetu Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvětí, požádali mě, abych ten starý převod upravil pro současného diváka a dopsal dva texty. To byla ohromná zkušenost.

A taky závazek. Vylepšovat dílo svého tatínka.

Ještě větší trému jsem měl, když mi nabídli, abych připsal pár textů pro divadelní verzi muzikálu Šíleně smutná princezna. Psal jsem na hudbu Honzy Hammera, který ty písničky skládal, když byl ještě hodně mladý kluk. Vzpomínám, jak tady s tátou seděli a dávali to dohromady. To byla velká zodpovědnost. Dlouho mi trvalo, než jsem se odvážil na to sáhnout. Ale o to větší zadostiučinění jsem zažíval po premiéře, když lidi odcházeli ze sálu a říkali: „Já si, Mařenko, vůbec nevybavuju, že by ta písnička ve filmu byla. Ale určitě tam patří!“

Tvůj táta psal i v osmdesátých letech, ale to už se o něm tolik nemluvilo. Není ti to líto? Přece řemeslně to pořád byly krásné věci. Třeba píseň pro Waldemara s názvem Když jdou na mužskýho léta. Ta je z roku 1983.

Nebo Den jde spát. Z toho mi doteď vstávají chlupy. On se nikam necpal, na to byli jiní, kteří vymetali večírky s tehdejšími šíbry. Navíc měl za sebou dva infarkty, dával si pozor. Radši se uchyloval do přírody. Od dětství byl romantik: foglarovky, indiáni, Amerika, kam se mimochodem nikdy nepodíval. Ani netrampoval – v tom pravém slova smyslu, že by měl usárnu, klobouk s bobřím ocasem a tak dále. Ale měl romantickou duši. Nejvíc ho těšilo, když slyšel, jak si lidi jeho texty zpívají jen tak u kytary. Uměli je líp než on! Ještě hezčí moment zažil rok před svou smrtí během sametové revoluce, kdy davy na Národní třídě zpívaly Jednou budem dál.

Jaký měl vztah k vám, mlaďochům, co jste na Hanspaulce v legendární hospodě Houtyš mlátili do kytar a vyřvávali svoje dejvické blues?

Tátovi se jako osobnost velice zamlouval Petar Introvič, lídr skupiny Bluesberry. Bylo mi čtrnáct, když mi dovolil s nimi hrát. Pak jsem s nimi koncertoval sedm let. Vzhledem k tomu, že mě po prvním hraní v Malostranské besedě vrátili domů včas a v pořádku, i když sami šli kalit, souhlasil táta, že s nimi můžu jezdit. K Tyšerům, tedy do Houtyše, s námi nechodil. Měl svou vlastní partu v hospodě v ulici Na Pískách. Ten podnik už neexistuje, ale točili tam plzeň, a tam se jednou týdně scházeli. Malíři Karel Franta a Oldřich Holub, občas se zastavil Walda, který bydlel kousek odtud na Babě, jindy zaskočil dirigent Václav Hybš. Já, když mě táta někdy vzal s sebou, jen tiše dřepěl a koukal, jak kolem mě defilují dějiny.

Když jsi vyrostl, začal jsi sám psát texty. A ne ledajaké. Třeba slova k písním Yo Yo Bandu Do bačkor ne a Pátej den. Nebo Šrouby do hlavy, první hit Lucie. A hlavně Dej mi ruku pro Ivetu Bartošovou. Dostal jsi od svých kamarádů bluesmanů čočku za to, že ses zaprodal popu?

No, to jsem od nich schytal! A nejen za Ivetu, dokonce i za ty Šrouby! K nim jsem se dostal velmi prozaicky: bratři Ormové, Pavel Růžička a Petr Dvořák, autoři hudby, kteří tenkrát měli studio v bytě na Letné, mi zavolali, že potřebují text. V tu dobu měl být ještě pro původního zpěváka Lucie – pro Michala Penka. Ale právě tehdy přišel do kapely David Koller. Ten se trochu zdráhal to nazpívat. Měl pocit, že je to moc velký popík. Já do něj u Ormů v kuchyni hučel, že v tom cítím potenciál. A že je to píseň přesně pro něj, ať se jí nebojí. No vidíš: za chvíli to bude čtyřicet let, co se tahle pecka hraje.