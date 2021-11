Nahrávka vyšla v roce 180. výročí narození Antonína Dvořáka. To ale asi nebyl jediný důvod k tomu, abyste se takového úkolu chopil…

To je pravda. Myšlenka natočit jeho klavírní dílo se začala rodit poté, co jsem hrál na podzim 2020 dvořákovský recitál na mezinárodním festivalu Dvořákova Praha v Rudolfinu. Navíc jsem byl garantem Dvořákova klavírního maratonu tamtéž. Nicméně přes polovinu repertoáru jsem nacvičil až během jara 2021 přímo pro účely nahrávání. Nejtěžší byl časový pres, protože vzhledem k termínovým možnostem sálu v pražské HAMU a nahrávacího týmu bylo nutné natočit pět hodin hudby během pouhých tří měsíců. Naopak nejhezčí bylo objevování některých takřka neznámých hudebních drahokamů v nepřeberné šíři Dvořákova klavírního díla i možnost nového pohledu na jeho známější kusy. Celé to umocňoval fakt, že je mi jeho hudba blízká.

Bylo těch hudebních drahokamů hodně?

Bylo. Ani já sám nemůžu říct, že bych před nahráváním desky znal z Dvořákovy tvorby naprosto všechno. Je několik notoricky známých kousků, u nichž by i běžný člověk mohl předzpívávat, co bude dál – příkladem budiž Humoreska č. 7. A na druhé straně existují už zmíněné větší cykly, příležitostné skladby a kuriozity, které jsou méně známé či dokonce neznámé, protože jsou nehrané. Přišlo mi lákavé se jimi zabývat a posluchačům je předložit.

Je vám sympatické, že se Dvořák v hudbě vyhýbal jakési okázalosti?

Určitě ano. Jde o to zařadit Dvořáka na to správné pódium a obklopit ho tím správným repertoárem. Protože ona neokázalost je sympatická, ale zase na většině sólových recitálů potřebujete uplatnit určitý zákon kontrastu. I publikum prostě potřebuje někdy vybudit, někdy uklidnit, chce, aby recitál nějakým způsobem dýchal. Jsou samozřejmě speciální příležitosti, kde se dá uvést dvořákovský recitál třeba v rámci nějaké festivalové dramaturgie. Já teď ale plánuju zakomponovat jeho dílo do více svých koncertů tak, aby bylo v dialogu s repertoárem jiných skladatelů a mohla se tak zaskvět jeho specifičnost. To znamená určitá intimnost, křehkost, vroucnost a melodická invence, která je pro Dvořáka typická.

To, o čem mluvíte, vypovídá i o Dvořákově vnitřním uzpůsobení?

Myslím, že do značné míry ano. Klavírní dílo, jakkoli to není hlavní pilíř jeho tvorby, jej provázelo celým životem. Rozmezí mezi tím prvním a posledním je přesně padesát let, takže klavír byl pro Dvořáka přirozeným společníkem, i přesto, že byl violista. Dá se říct, že tím, že napsal hodně klavírních věcí, stvořil o sobě do určité míry deník. Tudíž se z něj dá vysledovat i Dvořákova povaha a jeho nejbytostnější vlastnost – bezprostřednost. Byl neuvěřitelně spontánní, hluboce věřící a jeho hudba plyne způsobem, jako by mu ji někdo diktoval. Možná bych to trošku přirovnal k Mozartovi, i když jeho styl je samozřejmě jiný… Má v sobě v dobrém slova smyslu i určitou nekomplikovanost. Myslím, že z Dvořákovy klavírní tvorby není patrný velký zápas sám se sebou, naopak z ní vyzařuje velmi dobrý a vroucný člověk.

Je po technické stránce jeho tvorba náročná?

Potvrdí to všichni, kteří ji hráli, že vypadá velmi lehce a samozřejmě, ale ve skutečnosti je pianisticky poměrně nepříjemná. Nejde do ruky, ne všechno je úplně přirozeně napsáno, možná právě proto, že klavír nebyla Dvořákova hlavní parketa. Na druhou stranu, když člověk lehce zapne skryté rezervy, zážitek z hraní jeho děl je intenzivnější.

Jaké postavení má Dvořák ve světě? Je tam populární?

Dvořák jako skladatel je ve světě nesmírně populární. Je samozřejmě zajímavé, a už jsme o tom mluvili, že jako takový má vlastně poměrně velký výsek díla, které zní na jevištích velmi vzácně, nebo třeba vůbec. Což byl i důvod, proč mě lákalo jeho tvorbu více prozkoumat.

Už jste říkal, že byste rád jeho dílo více zařadil do svých koncertů, ale existuje možnost, že někdy zazní živě aspoň část z vaší aktuální nahrávky?

Chystám program, který bude čistě dvořákovský, ale nepůjde o klasický recitál – spíše prolínání hudby a mluveného slova, kdy kapitoly z jeho života budou střídat ukázky z jeho jednotlivých tvůrčích období. Jeho uvedení bych situoval až na jaro a další období příštího roku, kdy ještě bude nahrávka čerstvě v paměti. A hlavně doufám, že už kvůli covidu nebudou hrozit restrikce a publikum se vrátí do koncertních síní.

Jak jste vlastně prožil lockdown jako umělec, zvyklý pohybovat se hojně na domácích i světových jevištích?

Zabýval jsem se online koncerty. První jsem měl asi jen devět dnů po vyhlášení hromadné karantény a moc rád na to vzpomínám, protože to byl zvláštní dobrodružný projekt. Vysílala jej Mall.tv ze sálu Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku, kde jsem vyrůstal. V tomtéž sálu jsem ve čtyřech letech odehrál svůj první koncert. Postupně „onlinů“ přibývalo, dělali jsme je s dobročinným podtextem, například pro seniory ze Života 90. A v létě, kdy se zase všechno otevřelo, se vrátily i tradiční koncerty a pořadatelé byli nadšeni. Uskutečnila se spousta odložených vystoupení, takže jsem skoro až do začátku října neslezl z pódia. Bylo to velmi intenzivní. V další uzávěře jsem opět najel na online koncerty a teprve až letos v dubnu jsem odehrál první zahraniční koncert v Monaku, další české následovaly. A pak, v květnu a červnu, se prolínala práce na desce s normálním koncertním režimem.

Jaký to byl zážitek, hrát bez publika?

Blíží se to trochu nahrávání ve studiu či v někde v sálu, které je náročné, protože mikrofon je absolutně nemilosrdný a všechny nepřesnosti zachytí. Takže nárok na čistotu hraní je nesmírný, ale zase vás to udržuje v umělecké formě. Na druhou stranu nemáte bezprostřední zpětnou vazbu. Necítíte od diváků návrat energie, kterou do hraní vkládáte. Za běžné situace z ní totiž na jevišti hodně čerpám. A v tom je to trošku ubíjející. Myslím, že si mnozí lidé uvědomili, že přece jen největší zážitek mají, když se hezky oblečou, vyrazí do koncertního sálu a vidí a slyší umělce naživo. Nedá se to ničím nahradit. Ani technikou.

Když mluvíte o výdeji energie – kde ji naopak čerpáte?

Pocházím z Beskyd, a když mám volno, vracím se tam, protože hory obecně jsou pro mě velký dobíječ energie. Taky moc rád sportuju, což jsem měl v dětství ze zdravotních důvodů zapovězeno, rád se podívám na dobrý film a jako spousta lidí si rád uvařím, nebo si zajdu na dobré jídlo někam do restaurace. Baterky dobíjím jak v nejužším kruhu, tak i o samotě, protože člověk prostě potřebuje být někdy sám, zastavit se a odizolovat.

V jednom televizním pořadu jste říkal, že nemáte televizi, ale kdybyste ji měl, tak byste byl právě fanouškem sportovních přenosů. Stále ji nemáte?

Stále ji nemám, protože je to velký žrout času. Jinak si ale myslím, že sport má s uměním, s vystoupením na pódiu mnoho společného. V obou případech musíte koncentrovat fyzické i mentální síly, aby byl váš výkon v kýženém okamžiku co možná nejlepší. Obojí je „umění okamžiku“.

Hraje v tom roli tréma? Pociťujete ji vůbec?

Hodně jsem se tímto tématem zabýval. Když člověka tréma popadne, jeho první reakce je – kéž bych ji neměl. Je to přirozené, protože tréma nás dostává do úzkostí, což je stav ne úplně příjemný. V dětství jsem ji míval, nebyl jsem to bezstarostné dítě, kterému je všechno jedno, ale naopak jsem pociťoval velkou zodpovědnost vůči všemu a všem. Kulminovalo to někdy kolem mých dvaceti let, na začátku vysokoškolských studií, kdy mě kombinace osobních ambicí odvést co nejlepší výkon ve snaze dostát nárokům odborného okolí docela drtila. Postupem času jsem ale zjistil, že klíčem ke zdolání trémy není ji nemít, protože adrenalin ve vás otevírá další možnosti a zažehává ve vás vnitřní oheň. Důležité je ale ovládnout jej, zkrotit jako divokého koně, a ve výsledku z něj pro sebe, pro svůj výkon vytěžit nečekané věci. Takže na rozdíl od dětství si už nepřeju, abych trému neměl, ale abych ji dokázal přetavit v něco, co bude ještě lepší než bez ní.

Nacházíme se v předvánočním období. Máte je rád?

Mám ho moc rád! Advent, tedy česky Příchod (Spasitele) je zvláštním časem, který cítím jako možnost vnitřního soustředění a určitého úklidu v duši. Zároveň je to bohužel také čas úporné snahy stihnout všechny úkoly a dárky do Vánoc – ale to už záleží na nás, čemu dáme přednost.

Jakou skladbu si s Vánocemi nejvíce spojujete?

V dětství to byly koledy, nejvíc asi Chtíc aby spal, které ovšem bohužel neustálým hraním v supermarketech málem od října trochu ten pel ztratily. Jinak je vánočních melodií samozřejmě spousta, ale já osobně mám jednu opravdu milovanou – Bachovu chorální předehru Jesus bleibet meine Freude, která má i nádhernou klavírní verzi. Kdyby si ji čtenáři chtěli poslechnout, je k dohledání na YouTube.

Český pianista a hudební pedagog Ivo Kahánek se narodil 23. května 1979 ve Frýdku-Místku. Je známý širokou výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu s těžištěm v romantickém repertoáru. V zahraničí jej pokládají i za specialistu na interpretaci české hudby.



Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, Akademii múzických umění v Praze, jeden semestr postgraduálního studia na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama a další mistrovské kurzy. V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro (již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině). Po svých debutech obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů, živě přenášený televizí a rádiem BBC i českou stanicí Vltava.



I na základě těchto úspěchů si Kahánka vybral Sir Simon Rattle ke dvěma vystoupením s Berlínskou filharmonií v roce 2014. Následoval nadšený ohlas odborné kritiky i široké veřejnosti. Mladý klavírista se stal po Rudolfu Firkušném teprve druhým českým pianistou v historii, jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem. Dnes Ivo Kahánek vystupuje pravidelně s Českou filharmonií a mnohými význačnými zahraničními tělesy. A své umění předává i mladým talentům.