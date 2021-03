„V neveselé době, kterou právě prožíváme, si musíme hledat vše, co nám ji alespoň trochu zpříjemní. Proto jsem se zavřel do studia a spolu s muzikálovým orchestrem CMPO pod taktovkou Michala Macourka natočil pro své posluchače novou desku. S mým producentem Michaelem Prostějovským máme pohádky moc rádi. A jelikož jsme optimisté a věříme v dobré konce, téma pro album bylo jasnou volbou,“ říká Jakub Hübner, jehož diváci znají mimo jiné z muzikálů Fantom opery, Ples upírů či Čarodějka – Wicked, uváděných pražským divadlem GoJa Music Hall.

Sám jste se na dramaturgii alba podílel? A která ze všech těch písní je vašemu srdci nejbližší?

Písně na desky vybíráme s Michaelem Prostějovským vždy společně. Zastáváme názor, že více hlav více ví. Shodli jsme se i v tom, že ke spolupráci přizveme čtyři mé kolegyně. Jsou jimi Natálie Grossová, Dasha, Michaela Štiková Gemrotová a Soňa Jungová. Ke všem písním na desce mám vřelý vztah.

Jsem šťastný, že je mezi nimi i skladba Mé přání z muzikálu Mrazík. Za mého dětství ji nazpívali Karel Gott a Iveta Bartošová. S Michaelou Štikovou Gemrotovou jsme na ně touto nahrávkou zavzpomínali. Mému srdci blízká je i Sbírka snů, což je na albu jediná autorská skladba, k níž chceme během jara natočit i videoklip. Napsal ji pro mě Zdeněk Barták společně s Michaelem Prostějovským. A měla by se, doufejme, dočkat i scénického provedení v jejich muzikálu Popelka.

Byl vám vlastně koncept pohádkových písní od začátku „po chuti“?

Troufnu si říct, že láska k pohádkám mi zůstane na celý život. Faktem je, že na výrobě pohádkových filmů či muzikálů se podíleli vždy ti nejlepší z nejlepších, tudíž i hudební složka je u takových děl velmi kvalitní. Písničky z nich jsou nesmrtelné a potěší nejen děti, ale i dospělé. Proto pro mě mají taková koncepční alba smysl.

Co dělá popový a muzikálový zpěvák, když nemůže vykonávat svoji profesi? Přivedl vás koronavirový čas k nějakým zásadním myšlenkám nebo činům, které vás dříve nenapadaly? A co uděláte jako první až se zase budeme moci volně nadechnout?

Je pravda, že situace je pro všechny čím dál tíživější. Jako beran ale žiju naplno a mám rád nové výzvy, takže nezoufám. Čas se snažím vyplnit vším, co mě dokáže alespoň částečně činit šťastným. Svůj hlas se snažím udržovat v kondici natáčením nových nahrávek. Postupně se vracím i ke své dřívější aktivitě, kterou je malování.

V poslední době jsem si moc oblíbil pečení a vaření. Zkouším tedy nové recepty, sám si recepty vymýšlím. A když se dílo povede, rád se o ně dělím se svými fanoušky. A protože se blíží jaro, příroda ožívá, moc se těším, až se zase budu starat o zahradu a jezdit se svou zrcadlovkou na výlety. Příroda mi vždy dokáže bezvadně dobít baterky.

Co se mé profese a muzikálových příležitostí týká, snad se brzy na scénu GoJa Music Hall vrátí mé srdcové představení Ples upírů. Naplánované jsou též velké koncerty. Kolegové i publikum mi už velice chybí a přeji si, ať se potkáme co nejdří