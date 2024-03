Od rockových začátků až po country hitparády – Jakub Smolík, ikona české hudební scény, se nezastavil ani po desetiletích na vrcholu. V dalším dílu seriálu Zpívali v osmdesátkách Deník přibližuje jeho cestu plnou nezapomenutelných zážitků, úspěchů i nečekaných setkání, která formovala jeho život i kariéru.

V roce 2022 Jakub Smolík zazpíval v Kolíně, kde kdysi vystudoval strojní průmyslovku | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Narodil se 18. září 1959 v Domažlicích jako Jaroslav Smolík a vyrůstal v Hradových Střímelicích, místní části středočeské Stříbrné Skalice. Strojní průmyslovou školu pak vystudoval v Kolíně. Jeho zájem o hudbu se projevil už v roce 1975, kdy se spolužákem Lubošem Trnkou založili svou první skupinu s prapodivně znějícím názvem Travaléři.

Hudby se nevzdal ani během základní vojenské služby, kterou absolvoval mezi lety 1978 a 1980 v Českých Budějovicích. Díky tomu, že zpíval v tanečním dechovém orchestru Horizont, si jako jeden z mála uchoval na vojnu pěkné vzpomínky. Vystupoval prý dokonce v moravském kroji. V jihočeské metropoli se také poprvé setkal se svým pozdějším kamarádem, členem své kapely, muzikantem a hlavně osobním textařem Františkem Kaslem.

Po vojně Smolík studoval konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, působil jako frontman rockových skupin Rockyt a Kroket a účastnil se amatérských pěveckých soutěží, kde se potkával s pozdějšími hvězdami šoubyznysu Palem Haberou, Ivetou Bartošovou a dalšími.

Jakub a jeho první hit

V roce 1986 si jeho talentu všiml producent Petr Hannig, který mu nabídl spolupráci s Lucií Bílou a skupinou Maximum. Na Hannigův popud si Smolík změnil rodné křestní jméno Jaroslav na lépe „prodejné“ Jakub.

„Petr mi dal další profesionální základ v době, kdy jsem měl začít spolupracovat s Lucií Bílou. Vždycky říkal: ‚Pane Smolíku, v životě nesmíte odmítnout dát někomu svůj podpis. A pamatujte si, že kšeft je svatej, kdybyste měl padnout na hubu, tak musíte jít hrát a zpívat.‘ Poznal jsem záhy, že měl svatou pravdu,“ řekl zpěvák v rozhovoru pro Deník o přínosu známého objevitele talentů pro jeho hudební kariéru.

Ještě v roce 1986 spatřil světlo světa první Smolíkův velký hit Až se ti jednou bude zdát, který měl premiéru v pořadu Pozor, začínáme.

Na konci osmdesátých let zpěvák poprvé zakusil popularitu. Spolupracoval se zpěvačkami Martou Stravovou a Martinou Formanovou. Vystupoval společně s tehdejším idolem dívčích srdcí, hercem Lukášem Vaculíkem, ale také s jeho kolegy Miroslavem Moravcem a Dagmar Veškrnovou. V letech 1988 a 1989 pak Smolík absolvoval turné šedesáti koncertů po celém Sovětském svazu, z nějž si přivezl neuvěřitelné zážitky: „Když jsme měli koncert na obrovském stadionu v Tádžikistánu, svedli po sloupu jeden drát a přidělali k němu jedinou zásuvku na 220 voltů, jako kdyby se tam člověk měl přijít oholit,“ vzpomínal.

2014. Jakub Smolík s Michalem DavidemZdroj: Deník/Tilen Vajt

Po sametové revoluci byl Smolík stále na vzestupu. Na rozdíl od mnohých prominentů Československého popu mu listopad 1989 nezpůsobil odliv fanoušků, spíše naopak. V roce 1994 podepsal vydavatelskou smlouvu s Tommü Records a vyšlo mu album Jakub Smolík Country.

„Vydal jsem několik desek ve stylu country. Myslel jsem si, že člověk si nemůže jen tak z ničeho nic dát na hlavu klobouk a zpívat o kovbojích, když předtím zpíval střední proud. Může, protože když má pěkné písničky, jde to. Vzpomínám si, že když jsem ještě před revolucí začal jezdit po různých klubech, kde jsem se několikrát potkal s Petrem Novákem, říkal mi: Pamatuj si, že pokud je dobrá písnička, lidi si ji najdou,“ uvedl zpěvák.

Do důchodu se nechystá

Mezi lety 1996 a 1998 si vyzkoušel další disciplínu a spolu s Michalem Davidem se pustil do písniček pro děti (Písničky Ferdy mravence, Štědrý večer s panem Ladou, Méďa Béďa a jeho přátelé). Během kariéry spolupracoval s celou řadou dalších osobností české hudební scény (například s Alešem Brichtou, Petrem Jandou, Vašem Patejdlem či Petrem Kolářem) a ještě v roce 2003 byl v anketě Český slavík zvolen Skokanem roku.

Smolík má svém kontě více než 22 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Stále ho baví koncertovat a ani ve svých 64 letech se rozhodně nechystá do důchodu. „Pokud budou lidi chodit, budu zpívat. Když vylezu na pódium, tak mě to neskutečně baví, dělám to rád, se vším, co mohu zpívání dát,“ říká.

Deset největších hitů

Až se ti jednou bude zdát

Zdroj: Youtube

Jen blázen žárlí

Zdroj: Youtube

Živá láska

Zdroj: Youtube

Ave Maria

Zdroj: Youtube

O nespočetné kráse těla

Zdroj: Youtube

Říkej mi táto

Zdroj: Youtube

Prý chlapi nebrečí

Zdroj: Youtube

Halelujah

Zdroj: Youtube

Nejsi má

Zdroj: Youtube

Víš…

Zdroj: Youtube