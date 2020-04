V jedné své písničce Jan Burian zpívá, že pánbůh je na dovolené. Teď se zdá, že naopak někdo (nebesa, příroda?) udělil povinné a neplacené volno celému lidstvu.

Myslíte, že jsme dovolenou potřebovali?

Nemyslím si, že by to, co se děje, bylo nějak výjimečné. Bývalo to horší, třeba španělská chřipka před sto lety. Ale zdá se mi, že místo abychom využívali vymožeností techniky a vědy v náš prospěch a zvládali to s určitou pokorou a klidem, naučili jsme se vzájemně děsit. Strach prodává média lépe než rozvážný postoj. A my raději vyděláváme. Dovolenou možná navždy by potřebovali všichni, kdo za to necítí odpovědnost a chtějí na tom něco trhnout, ať už finančně, nebo politicky.

Současná situace s sebou nese i leccos dobrého. Jak konkrétně pomohla vám?

Člověk musí chtě nechtě přehodnocovat to, co dělá, na čem stojí jeho vztahy či existence. Kdysi mi Helena Třeští-ková v jednom rozhovoru řek-la, že krize je šance. Tak na to myslím.

Jste autor, kterému se doma píše dobře, nebo vás moc klidu ubíjí?

Spíš to druhé, ale jsem na samotu zvyklý. Před pár lety jsem byl řadu měsíců téměř imobilní, to bylo horší. Teď můžu chodit po bytě nebo po lese…

Spousta umělců se přesunula na síť a vydává se za diváky alespoň prostřednictvím internetu. Vy k nim patříte. V čem spočívá váš projekt Vysílá Přední Kopanina?

Mám celkem početnou skupinu lidí, kteří sledují, co dělám. Ať už na internetu, nebo čtou mé fejetony v tisku. Když nastane situace, jako je tato, ocení, že na ně někdo myslí nebo jim třeba denně zazpívá dvě písničky. Zlepšuje to atmosféru, potlačuje pocit beznaděje. Co víc může písničkář dělat? A tak každý den zazpívám a dám to na YouTube.

Co všechno jste během nouzového stavu vymyslel?

S Kateřinou Špičkovou z produkční skupiny Jelení skok jsme se rozhodli, že náš Festival Osamělých písničkářů akci, která probíhá už druhé desetiletí letos uspořádáme na internetu. Zúčastní se všech třicet písničkářů, kteří měli původně vystoupit. Posílají nám své písničky nahrané podomácku ve svých příbytcích. Výsledek promítneme 18. a 19. dubna v osm hodin večer na kanále YouTube. Je to akce dosti náročná, takže máme napilno. Chystám i samostatné koncerty po síti. Dál také píšu fejetony a jiné věci. Přišel jsem zatím asi o dvacet koncertů, takže mám spoustu práce i s hledáním náhradních termínů.

Jako muzikant na volné noze patříte k ohroženým druhům. Myslíte, že by se vláda o lidi „od kultury“ měla v tuto chvíli nějak postarat?

Vláda by se v první řadě měla postarat o lékaře a zdravotnický personál, ale tahle to neumí a lže. Kdybychom neměli vládu, která působí dojmem, že se kultury spíš bojí a raději se obrací na voliče, jež kultura nezajímá, řekl bych, že se nemusí o lidi od kultury „postarat“, ale že by jim především neměla házet klacky pod nohy. Měla by být na jejich straně a podporovat je, jak se dá. Oni se pak o sebe docela dobře postarají sami. Ale od téhle vlády můžeme chtít jen to, aby brzy skončila. To by v této chvíli byla největší podpora kultury.

Máte nyní čas na knížky i na muziku. Co zajímavého jste poslední dobou četl a slyšel?

Třeba album Jiřího Smrže Nedokončené. Ale zrovna teď mě baví hlavně Béla Bartók a jeho klavírní skladby. Čtu si u toho poezii: Karla Šiktance, Viktora Dyka, Ericha Kästnera nebo Františka Listopada.

Až se pandemie přežene, do čeho se pustíte nejdříve?

Skupině Jan Burian Band právě vyšlo debutové album První láska. Říkám tomu splnění rockového snu stárnoucího muže. Tak to patřičně oslavíme. Chystáme i nové album formace Bizarre Band na texty Aleny Müllerové. A já se těším na své bytové koncerty. Přijedu i k vám, jestli chcete, už mám absťák.