Už v minulosti vydal dvě úspěšné knížky povídek a nyní se rozhodl reflektovat ono podivné období pomocí básní – samozřejmě prošpikovaných jeho typickým humorem.

Vznikla sbírka Nouzový stav, vydaná brněnským nakladatelstvím Julius Zirkus. „Dílo se chýlí ke konci / a vydavatel v insolvenci,“ informuje zpěvák a poeta v závěru graficky krásně vypravené publikace (o výtvarnou stránku se postaral Karel Haloun).

A jaký lék si Hony naordinoval na období nuceného klidu? „Udělám si pořádek / ve své sbírce nahrávek / napřed srovnám vinyly / aby k sobě ladily / hardrock k hardrocku / punk k punku / new wave k reggae / artrock jsem vyházel / jazzrock s popíkem / do spodní police / nahoru Motörhead / ty pouštím nejvíce.“

Jak ale Haubert připouští, sebevětší umění, když se dělá samo, člověka brzy unaví. „Lockdown se projevil i tak, že jsem třeba celý měsíc nedostal jediný mail,“ říká.

„S Visacím zámkem jsme udělali tři streamové koncerty – jeden hned na jaře, spolu s kapelou E!E, jako pomníček našemu zrušenému turné. A zjistili jsme, že hrát před prázdným sálem nás moc nebaví. Takže do dalších virtuálních akcí jsme se nehrnuli a až na začátku roku 2021 jsme natočili další dvě vystoupení ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT. Na té jsme všichni studovali, takže to nešlo odmítnout.“

Vaše sbírka se jmenuje Nouzový stav. Zažil jste v té době, kdy byl celý národ v karanténě, opravdový stav nouze, nebo to byl prostě jen opruz?

Materiální ani finanční nouzí jsem netrpěl. Překvapilo mě, jak málo peněz jsem utratil, když byly zavřené hospody, knihkupectví a bazary s vinyly. Ale časem jsem se cítil osamocený a izolovaný jako vězeň. Opruz je slabé slovo.

Působí na vás sbírka, kterou jste napsal, vesele, nebo smutně?

Měla být jednoznačně veselá. Poznámky k situaci jsem si dělal hned od vyhlášení prvního nouzového stavu, tedy od 12. března 2020. Psát básně jsem ale začal až na podzim – a šlo to skvěle. Už na Dušičky jsem měl hotové oddíly Jaro a Léto a pomalu jsem se dostával k žhavé současnosti. Po Novém roce jsem musel vyčkávat, jak se věci vyvinou. A tehdy na mě opravdu silně dolehla deprese, což se v mém psaní projevilo a já se tomu nebránil. Sbírka tím získala charakter deníku. Ovšem už od podzimu jsme s grafikem Karlem Halounem a vydavatelem Honzou Mattušem diskutovali výtvarné řešení knihy, a to byly moc milé ilegální schůzky, zábavné a plodné. Karel mě třeba přesvědčil, abych některé verše graficky zvýraznil, což se mi velmi zalíbilo.

Ve světle všech těch nařízení se ukázalo, jak moc jsme poddajní a poslušní. Našel jste v sobě jako správný punker sílu vzepřít se všeobecné ukázněnosti?

Ano, poddajní a poslušní. A to všude na světě, což mě překvapilo nejvíc. Myslel jsem, že některé národy budou odbojnější. Ani já jsem nepřišel na to, jak vyjádřit odpor k nesmyslným zákazům. Tak jsem aspoň napsal knihu. Velmi si cením třeba básně To je ale smůla. Vydal už někdy někdo verše o vyplňování úřední žádosti? Nebo o renovaci oken? Seděl jsem v domácí izolaci a připadal si jako kuchař, který vyrábí čtyřchodové menu, ale k dispozici má jen vodu a mouku.