První Grammy získal v roce 2015. „Dosáhnout takové mety trvá spoustu let. Začínal jsem jako mladý kluk v roce 1983. Po střední jsem chtěl jít na výtvarnou školu. To ale nešlo, tak jsem zkoušel různá zaměstnání, která měla kulturní podtext. Tehdy mě na Barrandově vzali jako asistenta do zvukového oddělení. Po několika letech jsem se dostal do studia ve Smečkách . Od té doby jsem tady,“ říká Holzner za pultem, který má více různých „hejbátek“ než velký dopravní Boeing.

„Zjistily, že tu najdou výborné muzikanty a další personál a výsledek byl výborný. Pak se sem začaly vracet,“ vysvětluje mistr zvuku.

Za svého největšího učitele považuje Johna Timperleye, ikonu zvukových inženýrů 60. až 90. let. Ten se podílel třeba na prvním albu kapely Cream, roky spolupracoval se skupinou Yes a po celou kariéru s někdejším členem skupiny Beatles Paulem McCartneym. „Byl to mimořádný odborník a můj mentor,“ říká Holzner.

Zvukový mistr Jan HolznerZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Zvukový inženýr

Pro mnohé je profese zvukového inženýra stále tajemným pojmem. Jeho úloha, jednoduše řečeno, spočívá v tom, aby na nahrávce byl co možná nejdokonalejší zvuk. „Dostanu informace, o jak velký orchestr půjde, co všechno tam hraje, jestli je to film, album a podobně. Pak vzniká koncept, jakým způsobem se budou dávat mikrofony a řešit další věci,“ přibližuje Holzner.

Následně je potřeba nahrávku vyvážit. „Při nahrávání sleduji, aby neunikly nějaké nedokonalosti. Můžou tam být nežádoucí rámusy. Nějaký detail se může objevit v ladění, což je potřeba přetočit a opravit. Ale jde nám o balanc, zlatou střední cestu,“ doplňuje.

Jeho mistrovství dokazuje, že s ním chtějí spolupracovat světové hudební celebrity i sbírka šesti cen Grammy. Legendární gramofony má vystavené doma v Kladně, tentokrát je vůbec poprvé přiváží ukázat i do svého studia. Asi kilo vážící sošky vytahuje ze dvou velkých tašek, ve který si lidé nosí nákupy ze supermarketu.

Ceny BAFTA vyhrál film Na západní frontě klid. Oceněn byl i český zvukař Prášil

První dostal v roce 2015 za spolupráci na albu se skladbami v žánru tango. „Člověk, se kterým jsem ho dělal, mi psal, že bylo nominované na nejlepší album roku. Tak jsem mu pogratuloval. On mi ale odespal, že bych měl pogratulovat i sobě, protože všichni zúčastnění dostanou sošku a že musím přiletět do Las Vegas. To album nakonec dostalo jen cenu za nejlepší zvuk, což jsem se dozvěděl až při ceremoniálu,“ vzpomíná.

O dva roky později slavil znovu. Tentokrát za spolupráci na albu 25 zpěvačky Adele, konkrétně na písničce Love in the Dark. Cenu si přebíral v Los Angeles. Poté následovaly další čtyři ceny za různé hudební žánry, ta poslední loni. Vždy ho překvapí, že ji dostal právě on.

Skutečných mistrů zvuku, kteří natáčejí s velkými orchestry, není ve světě tolik. A toho si cení i řada světových filmových produkcí, které jezdí do Smeček nejen za místními skvělými hudebníky z The City of Prague Philharmonic Orchestra. Ve chvíli, kdy spolu mluvíme, má Holzner za sebou nahrávání hudby pro druhou sérii animovaného seriálu Star Trek: Prodigy a spolu s kolegou Michaelem Hradiským připravili studio k natáčení hudby k dalšímu filmu. Tentokrát v indické produkci.

Co je Grammy

Cenu od roku 1958 uděluje americká Národní akademie hudebního umění a věd za výjimečné úspěchy v hudebním průmyslu. Ceny se předávají v osmi desítkách kategoriích. Ty hlavní jsou Album roku, Nahrávka roku, Píseň roku.



Češi a Grammy

Čechů, kteří jsou držiteli cen Grammy je jen několik. V roce 1982 ji hudební akademie udělila za nahrávku záznamu Janáčkovy opery Z mrtvého domu. O čtyři roky později dvě sošky dostal český rodák Jan Hammer za hudbu pro seriál Miami Vice. V kategorii muzikál v roce 2013 obdržela gramofonek Markéta Irglová spolu s britským zpěvákem Glenem Hansardem za album Once. O tři roky později zabodoval jazzový muzikant Ondřej Pivec, který se podílel na albu Take Me To the Alley zpěváka Gregoryho Portera.