„Paradoxně nám covidová koncertní pauza přihrála energii a čas. Nebyli jsme utahaní z koncertů, což je asi to nejdůležitější. Já osobně jsem cítil, že jsem si po dvaceti pěti letech aktivního koncertování konečně odpočinul a srovnal ten ‚neustálej časovej disbalanc‘, na který se prostě úplně zvyknout nedá. Hodně jsme zkoušeli, hodně doma hráli. Jestli to za výsledek stálo, nedokážu posoudit. Ze studia jsme ale odcházeli s dobrým pocitem,“ okomentoval vznik desky Jan Homola, který kapelu Wohnout založil se svým bratrem Matějem.

Vševypovídající je zmiňovaná píseň Jsme na zkoušce v roušce, která to žití v koronaviru skvěle vystihuje… Mám mimochodem pocit, že jste jedna z mála kapel, která toto období „vizuálně“ pojednala… Parádní je i nápad s propojením se slovenskou skupinou Horkýže Slíže – jak to vše na dálku vznikalo?

Hned, jak padla opatření o zákazu koncertování, jsme na situaci reagovali sérií livestreamů z naší zkušebny. Po krátkém čase, když takové přenosy přestávaly být zajímavé, nás napadlo natočit mezikapelní píseň. Obvolali jsme známé z jiných skupin a poslali jim námět. Ten se následně zpracovával podle toho, co nám muzikanti poslali. Většinou spíše neposlali… Tím se do posledního momentu měnila aranž. Chtěli jsme se vyhnout tomu, aby píseň byla jakkoliv agitační. Spíše jsme se snažili okomentovat tu momentální rouškovou situaci. Po technické stránce píseň vznikala velmi zajímavě, a to na bázi online komunikace a sem tam výjezdu s mikrofonem.

Jak byste vlastně vaši desátou řadovou desku HUH! charakterizoval? Neboli jak moc se Wohnouti za těch pětadvacet let proměnili?

Když jsem odjížděl po třech týdnech nahrávání ze studia, měl jsem pocit, že jsme udělali zásadní desku. Do té doby jsem písně z ní slyšel denně, a to mnohdy opravdu mnohokrát. Po dvouměsíčním odstupu jsem si HUH! pustil a shledal, že je to standartní album Wohnoutů – prostě další písničky v pořadí. Má syrovější zvuk, jednoduché aranže a někdo říká, že se právě díky tomu vracíme ke kořenům. Mám písničky z HUH! rád… I když se žádná revoluce nekoná.

V září, konkrétně pátého, vás čeká křtící koncert v Mystic Skate Parku v pražské Štvanici – a není divu, že zrovna tam, když jste s bratrem Matějem průkopníky skateboardingu v České republice. Zazní tam celá vaše novinka?

Už v průběhu léta jsme hráli dvě písničky z nového alba – Umění a Kocovina. Což – když teď tyhle dva názvy vnímám v kontextu – zní celkem srandovně… Na křtu chceme dát HUH! větší prostor. Přemýšlíme o hostech, ale víc neřeknu, protože to má být pro fanoušky překvapení. Určitě se předtím párkrát sejdeme ve zkušebně, což je pro mě – čerstvě už po druhé operaci pravé ruky – trochu bolestivé. Ale dáme to!