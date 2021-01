Autorské skladby i světové standardy s českými texty zařadil na svou novou pop-swingovou desku Murphyho zákon zpěvák Jan Smigmator. Její produkce se ujal multižánrový klavírista a aranžér Jan Steinsdörfer, zahráli si na ní i klavírní virtuos Ivo Kahánek a ve světě nejúspěšnější český jazzman současnosti Ondřej Pivec.

Jan Smigmator | Foto: Supraphon/ L. Kadeřábek

Obklopil jste se skvělou společností…

Ano, na spolupráci s Ondrou Pivcem jsem měl chuť už několik let. Když se ale loni podílel na novém projektu Vojty Dyka, říkal jsem si, že ho nemůžu v tom malém českém rybníčku Vojtovi krást. Aby to nevypadalo, že všichni zpěváci teď budou točit jen s ním… Stalo se ale, že během první covidové vlny, kdy jsme album nahrávali, pobýval Ondra v Česku a jeho ‚hammondky‘ se mi moc hodily do písně Rychlík do Harlemu. Oslovil jsem ho a on se spoluprací souhlasil. Když už byl s námi ve studiu, natočil na desku písní rovnou pět. Hammondovy varhany jim zvukově velmi sluší.