Extravagantní, výjimečná a hlavně svá. Taková vždy byla a je zpěvačka, skladatelka a textařka Jana Kratochvílová, která poznala popularitu už na přelomu 70. a 80. let minulého století. Její hity V stínu kapradiny, Publikum tvé jsem já, Milování za svítání, Mám ráda tvůj smích nebo Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa jsou legendární. I proto jí Deník věnuje další díl seriálu Zpívali v osmdesátkách.

2017. Jana Uriel Kratochvílová při vystoupení v kutnohorském Music Clubu Česká 1. | Foto: Deník/Jan Šmok

Už jako dítě hrála rodačka z tehdejšího Gottwaldova na housle a měla našlápnuto na slušnou kariéru houslistky. Absolvovala i několik zahraničních turné. V pubertě ale objevila kytaru a bylo rozhodnuto, že ve vážné hudbě budoucnost Jany Kratochvílové nebude.

Věnovala se také tanci, což byla dobrá průprava pro veřejné vystupování v roli zpěvačky. To první se odehrálo v roce 1973, když v televizi zazpívala vojákům základní služby s Country Beatem Jiřího Brabce.

Talentovaná zpěvačka s nezaměnitelným hlasem pak vystřídala několik kapel. Zpívala třeba s Pražskými trubadúry, se skupinami Variace, Jezinky, Bezinky, Expanze nebo Jazz Q Martina Kratochvíla. Mezi roky 1976 a 1978 pak zakotvila ve skupině Kroky Františka Janečka a v roce 1979 konečně založila svou první vysněnou kapelu Motor.

Sedmdesátá léta nebyla v Československu k rockové hudbě příliš vstřícná, ale Jana Kratochvílová se přesto prosadila. Měla za sebou skoro nejlepší muzikantskou partu té doby a brzy se stala miláčkem hudebních fanoušků.

1979. Jana Kratochvílová se skupinou MotorZdroj: Michal Pavlík, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V roce 1980 vydala své první eponymní album, na kterém byly hity jako Smaragdové lasery, V stínu kapradiny nebo Trajler BX60. Mimochodem do hudebního filmu Trhák v té době nazpívala písničku Jednota. Od roku 1981 zpívala s kapelou Heval, která se věnovala v té době nevídané kombinaci rocku a reggae. Její spontánní projev, výstřední kostýmy a líčení neušly pozornosti tehdejšího režimu, a tak se dočkala různých omezení a zákazů vystupování.

Nucená emigrace

V roce 1983 jí komunistické úřady povolily vycestovat na hudební festival do Irska a vzápětí po jejím odjezdu rozhlásily, že emigrovala. Cenzura nařídila Supraphonu, aby stáhl její desky z prodejen a Jana Kratochvílová přestala existovat. Zpěvačka zatím odjela z Irska do Anglie, kde musela začít nový život, protože v Československu by ji po návratu čekalo vězení.

O rok později za ní do emigrace odešel i její životní druh Jiří Hrubeš, bubeník Pražského výběru a Žlutého psa.

V Londýně zpěvačka působila pod uměleckým pseudonymem Jana Pope. V roce 1986 jí tu německá firma Polydor dokonce vydala album Bohemian. Koncertovala také v Německu a Francii. Ale velké vydavatelství mělo své požadavky a podmínky, které Kratochvílová odmítla akceptovat, a tak se dobrovolně vzdala hvězdné kariéry. Začala se věnovat alternativní hudbě, léčitelství a filozofii. Stala se vegankou.

2022. Jana Uriel Kratochvílová při natáčení filmu AmerikánkaZdroj: Deník/Hynek Dlouhý

„Nikdy nechodím k doktorům a neberu žádné prášky ani drogy. Léčím sama sebe, mluvím se svými buňkami a imunitním systémem. Odstraňuji negativní myšlenky a emoce a transformuju je na pozitivní. To asi působí nejvíc,“ prohlásila například.

Uriel jede dál

Kratochvílová si vyzkoušela hudební žánry jako new age nebo hard core. „Zkoušela jsem zpívat super hlubokým hlasem a la tibetský mnich a pak hned navázat ultra vysokými tóny. Nikdy jsem nepoužívala žádné krabičky na hlas. Všechno na svých koncertech a deskách zpívám přirozeným hlasem,“ říká žena, která v 90. letech nahrávala pod uměleckými jmény Z. Goddess, Zuru či Heretyka.

V současné době vystupuje s kapelou Illuminati.ca jako Jana Uriel Kratochvílová. Nedávno pokřtila v pražské Lucerně své nové dvojalbum Now & Then. „Dvojalbum má pro nás nejen rockově romantickou cenu, ale i cenu silně emocionální. Kvůli dost pohnuté cestě našich osudů. Ale je též – jak věříme – hudebním důkazem, že jsme se na naší nelehké životní cestě, neztratili, a stále jsme věrní ryzosti muziky ze srdce. Naše písně jsou jako malé hudební knížečky o našem někdy dost divokém dobrodružství,“ dodala k novince.

Deset největších hitů Jany Kratochvílové

