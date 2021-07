„Umělci, kteří se představí na sedmi koncertech, patří ke světové špičce. Už za svých studentských let jsem se zamilovala do italské středověké hudby, místo Depeche Mode mi tehdy do uší hrálo italské trecento a ars subtilior… A proto si nenechám ujít jeho provedení v podání charismatického Michele Pasottiho a jeho souboru La fonte musica v kostele sv. Martina ve zdi. Těším se také na vystoupení violoncellisty Josetxua Obregóna, který nám s cembalistou Danielem Oyarzabalem a loutnistou Danielem Zapicem představí známé kusy od Luigiho Boccheriniho, stejně jako nedávno objevené skladby od jeho předchůdců, kteří komponovali virtuózní hudbu právě pro barokní violoncello,“ uvádí Jana Semerádová.

Vy sama představíte Chaconne pro princeznu, skladby věnované princezně Anně Oranžské, které jste loni nahrála na album s rakouským cembalistou Erichem Traxlerem. Bude to poprvé, co ve vašem podání zazní živě?

Program Chaconne pro princeznu neboli poctu Anně Oranžské budeme hrát pro publikum opravdu poprvé od vydání CD v minulém roce. Tehdy se mělo uskutečnit i malé turné, které bylo bohužel z důvodů pandemie zrušeno. Sonátu od Jeana-Marii Leclaira jsme s Erichem už na koncertě hráli, nicméně některé kompozice a dobové aranže zazní zcela poprvé. A navíc poprvé rozezníme úžasné místo se zajímavou minulostí – barokní sál nově rekonstruované Šlechtovky ve Stromovce.

Jak se vám vlastně letošní ročník připravoval – s ohledem na koronavirovou situaci?

Bylo to velice náročné. V této složité době si už nejspíše žádný pořadatel nedovolí plánovat akci bez náhradních řešení. Méně či více omezené kapacity v hledišti, proměnlivá hygienická opatření, neustále se měnící mezinárodní situace ovlivňující mobilitu umělců… To jsou jen některé okolnosti, které mohou dramaticky proměnit organizační stránku kulturní akce, jakou festival Letní slavnosti staré hudby je. Myslet jsme tedy museli na všechny možné varianty, což nám přípravy vskutku neulehčilo – v neposlední řadě se jedná i o psychicky mnohem náročnější práci, než obvykle. O to vděčnější ale můžeme být, že se nakonec posluchači budou moci těšit z živého umění a hudebníci z živého publika.

Slavnosti mají mezinárodní dosah, jejich součástí jsou i mistrovské interpretační kurzy, jichž jste též lektorkou. S jakou odezvou se setkávají – je mezi interprety velký zájem o starou hudbu?

Výhodou staré hudby je to, že nestárne, dokonce mi přijde, že „čím starší, tím atraktivnější“. Krásně to vystihuje slogan festivalu staré hudby v Utrechtu – „It´s never late for early music“. A to potvrzuje i preludium letošního festivalu, mistrovské kurzy Akademie Versailles, o něž mají mladí studenti a začínající profesionálové z celého světa stále větší zájem. I přesto, že se Akademie překládala z jara na léto a pro cizince není teď zdaleka tak snadné se do Prahy dopravit, touha po získání zkušeností od francouzských a českých lektorů a setkávání se a sdílení hudby s mladými hudebníky z jiných zemí je možná silnější než dřív.

Letní slavnosti staré hudby se odehrají už po dvaadvacáté – za ty roky se jich zúčastnili mimořádní umělci, diváci si díky nim vyslechli nádherné koncerty. Existuje snad ještě umělec či program, který jste – například z důvodu náročné organizace – nemohli uskutečnit, ale chtěli byste?

Rádi bychom v rámci příštího ročníku Letních slavností staré hudby představili jednu z nejvýraznějších houslistek současnosti, Amandine Bayer – v jejím podání bych si s velkou chutí vyslechla nejen Rebelovy Živly, ale i tak známé dílo, jako je Vivaldiho Čtvero ročních období. Její provedení zaručuje nezapomenutelný zážitek – nikoliv svou extravagantností, ale právě pro onu neuvěřitelnou přirozenost a lehkost, se kterou ovládá barokní housle. A snad se podaří, že na jednom z následujících ročníků uslyšíme bravurní umění uhrančivého kontratenoristy Jakuba Józefa Orlińského.