Novinku nazvanou Chaconne pro princeznu (Supraphon) zasvětila Jana Semerádová skladbám věnovaným princezně Anně Oranžské. „Stejně jako před osmi lety, když jsem nahrávala album Sólo pro krále, i tentokrát jsem měla možnost natočit repertoár, který tak ráda hraju a kterým se zároveň pokloním výjimečné osobnosti,“ říká umělkyně.

Jak se takový nápad zrodil?

Z několika impulzů. Jedním z nich byl program, jenž jsme před lety uváděli se souborem Collegium Marianum. Byl věnovaný hudebnímu skladateli Jean-Marie Leclairovi a jeho působení ve službách Anny Oranžské. Tehdy jsem se o tuto múzickou princeznu začala zajímat a objevila jsem souvislosti, které se staly základem dramaturgické linie alba. Přidanou hodnotou bylo, že princezna Anna spojovala Leclaira a dalšího hudebního skladatele Georga Friedricha Händela, což se mi po hudební stránce dost zalíbilo.

Jistě jste si o této hudbymilovné ženě a mecenášce umě- ní udělala důkladný obrázek. Jaká byla?

Anna Oranžská, nejstarší z pěti dcer Jiřího II., anglického krále, pocházejícího z hannoverské dynastie, nosila titul Královská princezna a měla výjimečné nadání pro hudbu, malířství a jazyky. Když jí bylo osm let, jejím učitelem hudby se stal zmíněný Georg Friedrich Händel, o němž se vědělo, že nerad dával lekce, ale jak sám řekl u Anny udělal jedinou výjimku, protože byla opravdovým květem mezi princeznami. Pro ni pravděpodobně vytvořil sérii cvičení z generálbasu a kontrapunktu.

Byla tedy skvělá cembalistka.

Ano, taky dokázala cokoliv zazpívat z listu a vyznala se v komponování. Ve výčtu by neměl chybět tanec, ten podle dobových záznamů ovládala už ve svých pěti letech. Tehdy asi netančila složité choreografie, jak byly uvedeny na gratulačních listech k jejím narozeninám, ale například oblíbené kontratance, které mohla využít ke konverzaci a bližšímu seznámení, k němuž tehdejší etiketa dávala tak málo příležitostí.

Dá se říct, jaký byl jejich vztah?

Princezna udržovala s Händelem přátelství a podporovala jej i poté, co se po sňatku s Vilémem IV. Oranžským pře- sunula do Haagu (k jejich svatbě složil Händel operu Parnasso in festa). Její inteligentní, i když arogantní a ambiciózní povaha vyvěrala z jejího temperamentu, který se projevil při uplatňování moci v cizí zemi, ale možná i při hraní s hudebníky ve dvorním orchestru, ve kterém zaměstnávala houslového virtuosa Jean-Marie Leclaira. Není bez zajímavosti, že se na jejím dvoře objevila vycházející hvězda mannheimského nebe český hudební skladatel František Xaver Richter.

Jak jste postupovala při výběru jednotlivých skladeb na album? Byly pro vás, znalkyni staré hudby, věnující se i badatelské činnosti, některé úplnou novinkou?

Úhelným kamenem jsou sonáty Jean-Marie Leclaira z jeho devátého opusu, který své patronce Anně Oranžské věnoval, a majestátní Händelova cembalová suita d moll ze sbírky, již napsal během svého působení v Hamburku, ale tiskem vydal až pod svým dohledem v Londýně v roce 1720. Věděla jsem o vazbě obou mistrů na princeznu i o skladbách, které jí dediko- vali, a tak jsem zapátrala v dobových záznamech i zmínkách o životě princezny a začaly se objevovat různé hudební lahůdky. Většinou se jednalo o tance, třeba kontratance v populárních sbírkách Johna Walshe, z nichž byly některé pojmenovány podle princezny. Kontratance využívaly známé melodie, tanečníci si je mohli zpívat, pokud byly podloženy textem, anebo zahrát na nástroj, a tak jsem si k jednomu z takových anonymních kontratanců, Princess Royal, zkusila variace. Inspiraci jsem čerpala u francouzského flétnisty a hudebního skladatele Michela Blaveta, který tímto způsobem varíroval známé melodie, tance, stejně jako árie od Rameaua a Händela.

Jsou pro hráče v něčem tvrdým oříškem?

Myslím, že po stránce interpretační mohou být paradoxně těžší ty kusy, které vypadají jednoduše. Často se věnujeme cvičení techniky, ozdob a variací, náročnou svitu nebo sonátu známe pozpátku. Ale zahrát prostý motiv tak, jak je, a nechat něco posluchači a jeho představě, to považuji za těžší.

K nahrávání jste přizvala rakouského cembalistu Ericha Traxlera. Už jste se při nějakém projektu potkali?

S Erichem Traxlerem spolupracuji už řadu let, hrajeme spolu ve dvou rakouských ansámblech a několikrát vystupoval i s naším souborem Collegium Marianum. Patří mezi cembalisty, se kterými toho na zkouškách moc nenamluvíte. Víc se hraje. Výhoda je, že hudební řeč máme stejnou, stačí naznačit, druhý odpoví a naopak. O to víc toho pak namluvíme a nasmějeme se u piva, které v Praze tak výtečně točí.

Plánujete, že byste desku přehráli i živě?

Ano, máme hrát na festivalu Summerwinds v Německu, na koncertě, který byl však z letošního léta přeložen na další ročník. O to víc máme motivaci, aby se k němu přidaly další reprízy, protože tento program je posluchačsky velmi vděčný.