Vsouladu se stávajícími bezpečnostními a hygienickými opatřeními se koncerty uskuteční bez publika a počet technického personálu bude omezen na nezbytné minimum. Live stream, trvající od 17 do 22 hodin, doplní živá videa s pozdravy umělců a sportovců ze všech koutů republiky. Akce Spolu jedním hlasem přinese i reportáže se zdravotníky, policisty či hasiči. „Nerozmýšlel jsem se, je to jasná věc,“ komentuje svou účast skladatel, zpěvák a klavírista Jaroslav Uhlíř.

Už v březnu jste se Zdeňkem Svěrákem rozezpíval Česko hitem Není nutno, který byl poděkováním všem lidem bojujícím s pandemií koronaviru v první linii. Počítali jste s takovou odezvou?

Jsem rád, že se ta první akce tak povedla. Volali a psali nám známí, že i mimo Prahu lidé zpívali, a to samozřejmě potěší. Znamená to, že došlo k zamýšlenému propojení.

Prozraďte, jak bude vypadat vaše vystoupení v programu Spolu jedním hlasem.

Odehraje se zase u nás doma v obýváku, to jsme už natrénovali. Určitě dám Severní vítr, Dělání a tu případnou třetí písničku ještě nevím, to bude překvapení. I pro mne.

Jak se vám vlastně hraje a zpívá bez publika?

Já tu ale budu mít publikum! Sem se víc lidí ani nevejde. Bude tu natáčecí štáb, manželka, pes… Za současných podmínek bych řekl, že tady bude přelidněno.

Nakolik současná situace narušila vaše plány?

V tomto ohledu jsem na tom stejně jako ostatní kolegové z branže. Jestli si v létě s kapelou vůbec zahrajeme, to je otázka.

Dá se na tom najít i něco pozitivního?

Je to natolik jiné, že zatím opravdu nevím. Snad s odstupem času to bude možné nějak zhodnotit.

Lidem je doporučováno, aby zachovali klid, na veřejnosti se chránili a pokud možno zůstali doma. Jak tedy nyní vypadá váš běžný den?

Dělám to, co obvykle. Nic jiného ani dělat nejde. Člověk si musí zachovat režim, na který je zvyklý. Zvláště když je postarší. Chodím se projít centrum je vylidněné jako nikdy. Pamatuju si, že takhle volně průchozí byl Karlův most, když jsem býval kluk.

Až tohle všechno skončí, na co se budete nejvíce těšit?

Na co se těším: Odpověď je jasná: až zase s kapelou vyrazíme na koncerty a zahrajeme si. A bude u toho větší publikum než u nás v obýváku.

On-line stream 10. dubna

Kromě Jaroslava Uhlíře se live streamu na Velký pátek zúčastní David Koller, Ben Cristovao, Mirai, Pokáč, Lenny, Marpo, UDG, Poetika či Voxel. S dalšími organizátoři jednají.