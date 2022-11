Excentrický pianista a zpěvák byl u toho, když rokenrol začínal své vítězné tažení světem. Jeden z nejtalentovanějších pianistů všech dob získal řadu zlatých desek, také čtyři ceny Grammy, včetně té za celoživotní dílo. Slávu mu přinesly například písně Whole Lotta Shakin' Goin' On a Great Balls of Fire!. V roce 1986 byl jako jeden z prvních uveden do rokenrolové Síně slávy.