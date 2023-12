Za deset let, co jste na scéně, jde o vaši čtvrtou řadovou desku. Obsahuje dvanáct písniček, k nimž jste si přizvali několik hostů. Byl to od začátku záměr?

Měli jsme plán, že se nebudeme ničeho držet. Že si k desátým narozeninám uděláme radost, že si dáme dárek v podobě desky a uděláme ji pestrou. Z legrace jsme tomu začali říkat „jelení guláš“ a chytlo se to. Interní zadání pro nás bylo obklopit se hosty, které máme rádi, kteří nás inspirovali, pomohli nám, se kterými máme na té desetileté cestě něco společného. Zároveň jsme chtěli v muzice trošku reflektovat věci, které nás ovlivňovaly, vrátit se ke kořenům, jak vždycky říkáme. Prostě jsme chtěli k výročí Jelena sdělit, co je vlastně zač. Myslím, že to vyšlo, že průřez hosty i inspiracemi je na albu pestrý. Výsledek je odrazem toho, co jsme chtěli.

Každý host do něj vnesl něco svého. Jedním z nich je Jura Pavlica s Hradišťanem. Dá se říct, že je to vaše srdcovka?

Jednoznačně, protože všichni z kapely máme dlouhodobý vztah k folklóru. A Jura Pavlica s Hradišťanem jsou zářným příkladem toho, jak má folklór vypadat. Nemá to být zakonzervovaná věc, ale živá kultura. Něco, co pořád pracuje a reflektuje současnost, ale zároveň odkazuje ke kořenům. To je to, co máme v muzice rádi a čeho se snažíme dosáhnout. S Jurou a Hradišťanem jsme se potkali při vystoupeních několikrát a vždycky se nám potvrdilo, že ti největší umělci, ti nejinspirativnější lidé jsou nejvíc milí a nejvíc v pohodě. A když se v našem připravovaném materiálu objevila písnička s folklórními kořeny Miluju tě, chtěli jsme do ní dostat zvuk cimbálu, houslí, klarinetu. Okamžitě nás napadlo, že bychom k jejímu nahrání přizvali právě Hradišťan. Pánové s nabídkou souhlasili, což nás mile překvapilo.

A jak to bylo s Druhou trávou a Robertem Křesťanem?

Jsme s nimi provázáni úplně od začátku, protože už na prvním albu nám některá banja nahrával Luboš Malina. V bluegrassovém stylu, aniž bych chtěl nějak škatulkovat, je Druhá tráva vrcholem toho, co u nás máme. Stejně tak si vážím Roberta Křesťana po textařské stránce. Druhá tráva nás navíc na začátku naší kariéry přizvala na jeden z jejích super koncertů, což pro nás byl úžasný zážitek. A když přišla písnička z našeho nového alba Patříš sem, která je poměrně temná, má přesně ten americký country-bluegrassový feeling, říkali jsme si, že by bylo skvělé uzavřít kruh. Nebo spíš pokračovat v nekonečné osmičce a kluky k ní přizvat. Taky souhlasili, bylo to s nimi fajn.

Kateřina Marie Tichá je vaší stálou kolegyní, takže je logické, že jste ji přizvali i k vašemu aktuálnímu počinu…

Je to tak. Naše společná písnička Atomy je trošičku netradiční v tom, že je hodně minimalistická, intimní. Přemýšleli jsme, koho k ní přizvat, ale osobně jsem od začátku tíhl ke Káti, protože se známe, jsme jako sourozenci. A vlastně se mi i líbilo, že v tomto případě je její hlasová poloha jiná, než normálně bývá – ukazuje v ní svůj hlubší rejstřík. Lidé ji takto moc neznají. Neumím si představit, že bych tu písničku nazpíval s někým jiným takto bez zábran.