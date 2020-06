Začínal jako sporťák. K psaní o kultuře se dostal zkraje šedesátých let v redakci časopisu Mladý svět, kde vystřídal odcházejícího Arnošta Lustiga. Už předtím byl Jiří Černý ovlivněn publicistickým a literárním nadáním svého kamaráda Oty Pavla.

Nyní, po šedesáti letech usilovné a nesmírně poctivé práce, se nestor tuzemské hudební novinařiny dočkal od České hudební akademie mimořádné pocty. Ačkoliv se vždycky trápil tím, že sám neumí hrát na žádný nástroj, byl během ceremoniálu vysílaného v sobotu Českou televizí uveden loňským laureátem Michalem Prokopem do Síně slávy cen Anděl Coca-Cola 2019.

Závidím basákům

„Kdysi jsem se učil opernímu zpěvu u Zdeňky Hrnčířové z Národního divadla,“ vyprávěl Černý v interview s autorem tohoto článku před devíti lety. „Skončil jsem, když jsem se poprvé slyšel z nahrávky. To, co jsem vyluzoval, se mi hrubě nelíbilo, a tak jsem toho nechal. Ale od té doby jsem mnohokrát záviděl – nejvíc asi baskytaristům, to je korunní nástroj rock’n’rollu. Ale i kytaristům. Umět si hudbu sám zahrát musí být ohromné. Když jsem jednou v médiích prohlásil, že bych svou kariéru velmi známého kritika z fleku vyměnil za kariéru průměrného hudebníka, myslel jsem to naprosto vážně.“

Za posledních pět, šest dekád stál Jiří Černý u zrodu mnoha památných elpíček včetně desky Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka. Pomohl vejít ve známost spoustě nadějných kapel a interpretů, z nichž jsou dnes pevné pilíře česko-slovenské pop music. Fajnšmekři ho znají z jeho Antidiskoték, s nimiž brázdí republiku už několik desítek let – od chvíle, kdy se ho komunisté poprvé pokusili vymazat z kolektivní paměti.

Svou nejlepší éru prožil coby autor časopisu Melodie. Napsal sedm knih a v neposlední řadě sehrál významnou úlohu v událostech sametové revoluce. Byl to on, kdo 24. listopadu 1989 kolem půl osmé večer oznámil veřejnosti, že generální tajemník KSČ Miloš Jakeš a ostatní členové předsednictva i sekretariátu KSČ dávají své funkce k dispozici.

Důvěrné pouto

Po revoluci se Jiří Černý ocitl v pozici živoucí instituce. Nejen na postu šéfredaktora magazínu Rock & Pop pomáhal formovat novou generaci hudebních publicistů – a na svých zájezdových pořadech zároveň neustále kultivoval posluchače, jimž neváhal půjčovat alba z vlastní sbírky. Párkrát mu někdo nějaký ten vinyl nevrátil, ale v naprosté většině případů se tím naopak jen prohloubilo pouto mezi odborníkem a laiky, kteří věděli, že se na jeho vkus a doporučení mohou spolehnout.

Nepodstrojovat

„Musím zdůraznit, že novinařina je na čas strašně náročná,“ řekl mi Jiří při rozhovoru v roce 2011. „Znamená to odpracované víkendy, myslím, že novinář není pro žádnou dívku či ženu ideální partie. A je zapotřebí charakter: nenechat se uplácet penězi ani postavením, ale ani sympatiemi. To je nejhorší – abys nepodstrojoval někomu, koho máš rád jako člověka. Pokud tohle všechno vydržíš a zvládneš, snad se to někde odrazí a čtenáři si toho všimnou.“

Lidé – od čtenářů přes kolegy až po aktivní muzikanty – si skutečně všimli. Ve svých čtyřiaosmdesáti letech je Jiří Černý neoddiskutovatelně největší osobností hudební žurnalistiky u nás. S „malou troškou pomoci“ svého přítele Václava Havla se mu podařilo strávit cenné chvíle s Tomem Waitsem, Rolling Stones a jinými mytickými postavami.

Přesto zůstal skromný a sám na sebe přísný. „Kritik by měl vždy začínat od bodu nula,“ tvrdí. „Jako by o recenzovaném do té doby nic nevěděl, nic od něj neslyšel, v životě s ním nemluvil. Pokaždé se o to snažím – jak se mi to daří, nechám na čtenářích.“