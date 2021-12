Jak se vám po letošních volbách do Poslanecké sněmovny dýchá? Coby zpěvákovi písně Už jde rudoch od válu se vám muselo ulevit.

Ano, je to veliká radost, když vidím, že tahle písnička konečně došla naplnění. A že už ji nemusím hrát. Navíc strana, kterou jsem volil, uspěla. Zatím to vypadá dobře.

Nedávno proběhl zase jeden 17. listopad. Citlivá chvíle, kdy tak trochu bezděčně vycházíme do ulic, abychom tam našli… bůhví, co vlastně, asi spojení se svou minulostí. Jaký jste z něj měl tentokrát pocit?

Já jsem měl jen ty nejlepší pocity, protože jsem se vyhnul mírně kašírovaným pražským oslavám. Jen jsem se dopoledne prošel Národní třídou, škodolibě jsem vzpomněl na ty, kdo musejí chodit klást květy za tmy, protože se bojí hněvu lidu, a pak jsem odjel do Roztok. Tam jsem už podruhé od revoluce hrál na náměstí na takové menší manifestaci radosti ze svobody. A bylo to opět skvělé.

Osobně mě až mrazí, když si vybavím text vašeho Blues pro sirény z první poloviny osmdesátých let: „Zas jede někdo do kytek anebo do lapáku, je slyšet jekot sanitek anebo esenbáků.“ Nezněla vám tahle píseň v hlavě, když jste – stejně jako celý národ – musel sledovat frašku kolem převozu prezidenta z Lán do Ústřední vojenské nemocnice?

Ona ta písnička je o něčem jiném, je o mém strachu z tehdejší Veřejné bezpečnosti a ze smrti. „Snažím se tvářit nevinně a nevidět to drama, ve kterým o nás Ruzyně zápasí s Olšanama.“ Navíc jsem tu frašku, o které mluvíte, moc nesledoval. Pro mě je ten člověk mrtvej už dávno. A to oživování mrtvoly je morbidní.

Z nové sbírky Do smrti nejdelší, do níž jste shrnul texty ze svých minulých pěti alb, vyplývá, že poslední věci člověka jsou pro vás silné téma. Myslíte, že ta neustálá obava z návratu vážné nemoci a ze špatného konce přispěla k prohloubení vaší poezie?

Konec je vždycky špatný, protože je konečný, v tom jsme si všichni rovni. Ale neustálou obavou po pravdě řečeno netrpím. Jen si sem tam uvědomím svou situaci, ovšem člověk už je tak zařízen, že se nedokáže bát pořád. Pomalu budu slavit 22 let po operaci… Na vlastní konečnost myslím už od sedmnácti, do svých dvaceti let jsem o smrti napsal mnoho textů, ale možná to bylo jen nepoučené kavárenské žvanění. A jestli rakovina dá psaní nějakou hloubku, to neumím posoudit. Já jsem doufal, že se hlubokých věcí dotýkám pořád, nevidím rozdíl mezi koketováním se smrtí před a po diagnóze. Možná jen, že po ní je to trochu poučenější a opravdovější.

Kdo vás nezná, mohl by z vašich písní usoudit, že jste strašlivý skeptik. Jenže ono to tak není. Kde pořád berete humor – a je s věkem těžší ho ze sebe dolovat?

Některé texty jsou smutné, vážné, jiné zase veselé. Každý si v sobě nese jistou dávku humoru, a ten se pak dere na povrch, když ho člověk pustí nebo když to nečeká. Právě ta druhá varianta je nejlepší, to je fakt sranda.

Do aktuální sbírky jste zařadil i hodně textů o láskách, co vás uhranou a pak vás spálí. Baví vás složité ženy?

Neznám žádnou jednoduchou. A k zařazení textů do knížky došlo automaticky, byl to nápad mé manželky, abychom v edici „Joezie“ vydali všechny texty z mých posledních cédéček. Takže je to sběr přibližně za uplynulých patnáct let. Jsou tam verše o lásce, většinou nešťastné, jak říkáte, ale taky o smrti, o životě, politice a pak i hříčky a legrácky. Editor Jan Šulc přišel s nápadem abecedního řazení, čímž vzniká nový, nečekaný efekt – pro čtenáře i pro mě.

Nejdrsnější slova volíte, když píšete o politické scéně. A také o církvi. Na desce Nebudu bydlet v Québecu máte písničku o agentu Burešovi, o zemi, kde „zvolili si králem potkana“, o kardinálovi, který si na nebeskou bránu nezaťuká… Všechno jsou to hrubé záplaty na ještě hrubší pytel. Ale stejně: opravdu platí staré řecké přísloví, že slunce svítí do záchodu, a přece se neumaže?

Já jsem to přísloví neznal a nikdy jsem o věci o takhle nepřemýšlel. Jen jsem prostě potřeboval napsat tu či onu písničku. Tím, že problém po svém osvítím, ocitám se možná v roli slunce nad latrínou, ale přece se nebudu bát hoven. Navíc se domnívám, že moje záplaty na hrubé pytle jsou až příliš plyšové. Já jsem pouze tu a tam nekorektní. Nekorektnost je jediná výhoda, kterou oproti nim mám.

Protipólem vašich písňových šrapnelů pro dospělé jsou básničky, které adresujete dětem. Právě vám vyšla další knížečka hravých říkanek – a už název Slonbidlo a ti druzí… napovídá, že jste si v ní posvítil na různé vtipné složeniny. Lamželezo, třasořitka, zagroškudla, kolohnát… Vymyslel jste někdy sám slovo, co by se z fleku mohlo začít používat?

Ano, kdysi, před mnoha desítkami let, jsem v jedné písni užil slovo „ohnusnělý“, což by mělo znamenat ne ještě úplně hnusný, ale zvolna nahnusající. Už jsem je několikrát zaslechl v řeči mladých lidí, zahlédl v psaném projevu a cítil jsem se velmi polichocen.

Musí autor knížek pro děti řešit, co malí čtenáři mohou a co nedokážou pochopit? Musí se nějak krotit?

Já to nedělám. Mně by pak ta tvorba nebavila. Když píšu, myslím nejen na děti, ale i na jejich rodiče a prarodiče, kteří jim z knížky budou číst. A představuju si, jak se smějou a jak se pokusí své veselí přenést i na potomky, pokud by se tito hned nechytali. Obávám se, že když se autor takzvaně krotí, když uvažuje, co je a co není pro dítě snesitelné či pochopitelné, ocitne se ve vlastní pasti. Od toho už je jen krůček k poučným a výchovným básním, které mají, jak se odborně říká, těžké pozadí.

Vy sám už máte děti natolik odrostlé, že vám začínají konkurovat i v muzikantském řemesle. Dcera Viktorie nyní vydala album francouzských šansonů z repertoáru Edith Piaf či Jacquese Brela. Pro překlady nemusela chodit daleko – prostě vám prohrabala šuplík. Překvapilo vás, jak se jich zhostila?

Viktorka je jako muzikant o tolik pater výš, že o konkurenci nemůže být řeč. Moje překlady zpívá už léta, viděl jsem mnoho jejích koncertů. A pořád mě překvapuje, jak přirozeně je dokáže podat. I ty, které jsem vždycky považoval za slaďáky (především skladby proslavené Edith Piaf), dostávají v jejím podání věrohodnou tvář. Viki zpívá tak, jako jiný člověk dýchá. A lidé, když ji poslouchají, často ani nedýchají.

Francouzštině se věnujete odjakživa. Kterým autorem to ale začalo? Na kom jste si poprvé vyzkoušel, zač jako překladatel stojíte?

Od první poloviny osmdesátých let jsem překládal Georgese Brassense, všechno ostatní přišlo až po něm. Vyzkoušel jsem si, jak jsou překlady jeho písní v mé češtině zpívatelné, jak na ně publikum reaguje. Kromě toho jsem za ně dostal cenu Svazu překladatelů, tenkrát mu předsedal Michael Žantovský. To všechno dohromady mě přesvědčilo, že můžu v překládání bez obav pokračovat.

V současnosti natáčíte se svým bývalým hudebním parťákem Janem Burianem filmový dokument. O historii vaší dvojice, o časech, které jsou bohužel i bohudík dávno pryč. Mezi vámi ale stejně nikdy k žádnému opravdovému přerušení nedošlo, že?

Je hezké, že to tak vidíte. Mně to totiž v poslední době taky tak připadá. Můžete na chvíli přerušit fyzické setkávání na scéně, ale duchovní spřízněnost zůstává a po čase se znovu projeví. Ano, tu a tam si spolu rádi zahrajeme, například teď jsme odehráli dva společné koncerty v Bratislavě. A ještě nás při tom dokumentovala televize, tam jsme to všechno řekli naplno.

Jak Jan Burian, tak třeba Vlasta Třešňák a v poslední době Vladimír Merta si zkusili napsat pořádně tlusté knihy. Romány, cestopisy, životopis, povídky… Vy se v tomhle ohledu držíte zpátky. Nemáte chuť, inspiraci, je to otázka soudnosti?

Až to přijde, taky napíšu tlustou knihu. Mimochodem, dvě pěkně tlusté už jsem vydal: jednak Blues pro slušný lidi v nakladatelství Academia, dále pak Nebát se a krást v Galénu. A ten můj životopis v rozhovoru s Janem Šulcem (Pohyblivý cíl) taky není zrovna tenký. Ale tloušťka prozatím není můj cíl.

Při našem posledním větším interview – a to už je pár let – jste se svěřil, že se začínáte poohlížet po někom, kdo by vás nahradil ve funkci předsedy českého PEN klubu. Zatím se nikdo nenašel. Znamená to, že v té práci ještě pořád vidíte smysl?

On nám do toho vpadl čínský virus, omezení a karantény. PEN klub se musel téměř na rok a půl uzavřít, fungovali jsme jen ve velmi omezeném režimu a valná hromada, která by volila nový výbor, se nesešla. K tomu dojde až v dubnu 2022. A samozřejmě, kdybych v té práci neviděl smysl, dávno jsem toho nechal.

Brzy bude konec roku. Nepodezírám vás z nějakého přílišného usebrání, ale přesto: lomcují s vámi tyhle přechody?

Ne ne, konec roku je jenom takové datum. Koupíme si bednu ústřic a prosecco a dáme si předsevzetí, že si nebudeme dávat žádná předsevzetí.

JIŘÍ DĚDEČEK

Písničkář, básník, prozaik, překladatel, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Narozen 13. února 1953 v Karlových Varech, od roku 1964 žije v Praze. Ze studia žurnalistiky přešel na obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK, načež vystudoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Mezi lety 1977 a 1983 pracoval jako tlumočník z francouzštiny pod Pražskou informační službou. V letech 1973 až 1985 tvořil hudební dvojici s Janem Burianem. Po revoluci se angažoval v politice, v roce 2006 byl jedním z kandidátů na ministra kultury. Natočil osm sólových alb, CD Žalozpěv pro lehký holky s písničkami Georgese Brassense a desku Musíme vidět dál s písněmi Jacquese Brela. Své nejznámější texty shrnul do výboru Blues pro slušný lidi (Academia 2002).