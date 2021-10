Džus noci je něco, co chceme od „Migů“ slyšet. Ač deska vznikala v období covidu a mohla by jeho vinou vykazovat známky pesimismu, působí naopak velice pozitivně. Jak toho muzikanti docílili? „Tím, že jsme byli otevřeni pozitivním myšlenkám. A navíc jsme ani nechtěli realitu, zatíženou celosvětovým pandemickým blázincem, do našich písní tahat. Jednoduše jsme si přáli, aby měly delší životnost než vir,“ říká zpěvák a autor textů Jiří Macháček, jehož při rozhovoru doplňují kytarista a skladatel Tomáš Polák a bubeník Jan Hladík.

Některé písně z vaší nové desky vznikly už před covidem, tudíž jste si je mohli v rámci koncertů „otestovat“ na publiku. Nakolik je to pro vás důležitý ukazatel? Jste pak podle reakcí posluchačů schopní či ochotní ještě písničky přetvořit?

Jiří Macháček: I to se kolikrát stalo, že jsme třeba poznali, že je písnička o kousek delší, než by měla být. Nebo že jí chybí nějaký zvukový rozměr.

Tomáš Polák: Písničky se tvarují a vznikají postupně. To znamená, že si najdeme nějaké základní harmonické schéma, které si zkusíme před lidmi zazpívat. Testujeme si tak, kde to vázne a kde je to naopak průchozí. A postupně, vrženi do jakéhosi „kolotoče názorů“, ona schémata dotvarujeme do výsledného finále. A někdy, když už je finální verze toho kterého songu natočená ve studiu, jsme schopni ji jinak předělat pro živé hraní.

Jan Hladík: Máme ten luxus, že můžeme každé písničce věnovat čas. Například dvě z naší nové desky – Tykej mi a Jedině láska –, zněly na nahrávce naprosto skvěle. Ale furt jsme nemohli najít cestu k tomu, jak je uchopit „naživo“. Do finálního koncertního tvaru dospěly díky tomu, že jsme si s nimi vyzkoušeli různé slepé uličky, až jsme nakonec našli tu pravou. Myslím, že to stálo za to. Prostě potřebovaly více pozornosti.

Jirko, vy jste se prý zavřel na měsíc na hausbótu a tam napsal všechny texty. Je to tak?

Jiří Macháček: Ano, ocitl jsem se na měsíc v karanténě. Nejdřív to teda bylo na čtrnáct dní, pak jsem měl asi denní pauzu, ale vzápětí jsem spadl do další čtrnáctidenní izolace. No a v té době jsem psal a psal. Třeba text k písničce Hej, kámo! vznikl během dvou tří dnů, ale některé měly podstatně delší časový rámec. Obrazně řečeno – hudba je vklad matky a text vklad otce, takže jsme s Tomášem takoví rodičové písniček. Někdy to oplodnění přijde okamžitě a neplánovaně, jindy to dost trvá…. Co jsem ale během toho psaní na hausbótu zjistil, že jsem vlastně v určitou chvíli odložit tužku a papír a začal jsem texty psát se sluchátky přes mikrofon. Téměř rovnou do hudby. A rovnou jsem je poslouchal a rovnou jsem je měnil.

Vždycky je to ten samý model, že píšete texty až na hudbu?

Jiří Macháček: Téměř výlučně je to po léta tak, že dostanu od Tomáše nějaké demo. A pro něj pak hledám verbální vyjádření.

Jak teda přichází inspirace vám, mistře hudby?

Tomáš Polák: Ó, díky… Potřebuju k tomu samotu. Proto mi covid strašně vyhovoval v tom, že jsem si mohl vypnout telefon a zavřít se ve studiu. Obecně je skládání takové „lovení ze vzduchu“. Vždycky je potřeba něčím začít, takže jen tak poslouchám, listuju počítačem, hraju na kytaru, pinkám do kláves… A ve chvíli, kdy se najednou něco ozve, tak si řeknu „ha“ – tohle by mohl být motiv něčeho. A na ten motiv začnu postupně nabalovat další vrstvy, až najednou zjistím, že si to žije vlastním životem. Někdy si říkám – ne, takhle jsem to nechtěl, to má být přece taneční píseň! Ale ono to chce být baladou! V takovou chvíli se musím zastavit a říct si: uklidni se, člověče… A napíšu baladu, když už si o to sama píseň řekla. Takže postupným a intuitivním nasloucháním melodii, která vzniká, vybírám ze shluku not vhodný materiál. Pak jej předám Jirkovi a začneme se – jako otec s matkou – o své „dítě“ přetahovat.

Jan Hladík: Deska Džus noci je jiná tím, že pro ni složil hudbu nejenom Tomáš Polák, ale jednu písničku – Ptáček – i náš dlouhohrající stálý host Matěj Benko. Tím je to album najednou jiné. Protože když nepočítáme převzatou píseň, jako je Mávej, tak dělal v minulosti muziku výhradně Tomáš. Jinak zbytek členů kapely potažmo rodiny – teda když si máma s tátou domluví, do které školky jejich dítě půjde – se snaží dovézt ono dítě autem na správné místo. Takže pokud se ptáte na inspiraci, tak ta vzniká v rodině.

Kromě Ptáčka mi z alba vyčnívá písnička Svoboda není levná věc – tematicky mi přijde vážnější. Jak vznikala?

Jiří Macháček: Jde v ní, jak jinak než o téma svobody – a na druhé misce vah o jakousi osobní odpovědnost. Ta píseň není o romantické lásce, o které jinak rádi zpíváme, ale spíš o lásce ke svobodě. O tom, abychom si ji našli každý v sobě. K tomu není třeba návodů.

Jan Hladík: Tahle písnička vznikala snad nejdéle ze všech. Jirkovi hodně záleželo na textu, takže jej různě přepisoval, a nám záleželo na hudbě. Na koncertech jsme ji zkoušeli hrát v různých tvarech, taky jako reggae… Prostě si vyžádala delší čas na to, abychom zjistili, co potřebuje.

K písničce Tykej mi jste si pěvecky pozvali Matěje Rupperta s Radkem Škarohlídem. Producentsky se jí ujal Roman Holý? Aspoň se mi to tak zdá…

Jiří Macháček: Nene, Tykej mi není Romanovo dítě. Myslím ale, že Roman byl tím, který nám doporučil Radka Škarohlída do této naši podivné pěvecké trojice… Jinak Roman Holý se s Tomášem produkčně podepsal pod titulní písničku alba Džus noci, která vznikla jako úplně poslední ze všech. Teprve až se nám začala líhnout, uvědomili jsme si, že vlastně vyjadřuje pocit, do kterého se dá schovat a zarámovat součet všech ostatních písniček z nového alba.

Tomáš Polák: Ono je to přímo v její první sloce definované. Zpívá se tam – jestli máš zájem, nebo snad i touhu prosvištět rájem, vymknout se z kloubů… Je to prostě pozvání do světa ostatních písní.

Co písnička Hádej, co žena žádá, která desku uvádí na trh. Zastavíme se u ní?

Jiří Macháček: Je to písnička, která je napsaná tak, abychom se u ní příliš nezastavovali, ale spíš se u ní roztančili…

Tomáš Polák: Vznikala jako taneční osmdesátková diskotéková věc, kterou jsme se snažili s producentem Lukášem Chromkem přetvořit do modernějšího zvuku a hledali jsme pro ni nejrůznější možné podoby. Byl jich několik, než jsme se dopracovali do výsledné podoby.

Jiří Macháček: Je o tom, že rozmary žen jsou pro muže většinou frustrující. Díky té písničce jsme si ale uvědomili, že rozmary žen je něco, co by mělo muži působit blaho a štěstí.

V jiné písničce – Svádíš – vám pěvecky pomohly Erika Stárková a Martha Issová. Co to?

Jan Hladík: Je pravda, že jsme nikdy na žádné naší desce neměli tolik hostů či spolupracovníků, jako na této. Vedle už zmíněných mám na mysli i vokalistky, smyčcové kvarteto nebo dechaře, kteří nahráli krásné intro do skladby Jedině láska.

Teď máte před sebou turné. Předpokládám, že program musíte namíchat nejen z novinek, ale i starých šlágrů…

Jiří Macháček: Jsou písničky, které zahrát musíme, protože jinak by nám to fanoušci neodpustili. Takže mezi ty starší postupně zařazujeme nové, bude to jednoduše mix. Je to vždycky pečlivé zvažování, co si můžeme dovolit vypustit, co ne a co chceme sami zařadit.

Asi se už těšíte na publikum…

Jiří Macháček: Pochopitelně… Už jsme hráli několik koncertů v létě a vypadalo to, jako by po hladovce otevřeli cukrárnu. Bylo to, myslím, jak pro nás tak i posluchače velmi přínosné. Někam jsme se posunuli v hraní, jako kapela jsem se zase „usadili“. Lidé měli radost a my také, je to prostě celé o radosti.

Lucerna Music Bar je vždy jakýmsi vyvrcholením vašeho turné, je to ten „váš“ klub?

Jiří Macháček: Je pravda, že se tam cítíme jako doma. Asi proto, že Lucerna Music Bar na Václaváku je nejblíž Praze 5 – Smíchovu, odkud pochází naše chlapecká taneční, pěvecká a striptérská skupina. Baví nás to ale vlastně ve všech klubech po republice, ve kterých tradičně hrajeme. Vše je to o lidech, kteří nám dokážou dát prostor nějakého domova.

Termíny koncertů PODZIM 2021



8. 10. Svitavy



9. 10. Třebíč



15. 10. Valašské Meziříčí



16. 10. Krnov



22. 10. Plzeň



23. 10. Hořovice



29. 10. Olomouc



6. 11. Karlovy Vary



10. 11. Brno



11. 11. Brno



12. 11. Liberec



19. 11. Pardubice



20. 11. Ostrava



23. 11. Praha



24. 11. Praha



25. 11. Praha