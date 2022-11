Kdybyste byl rocker, ptal bych se vás na bouřlivou minulost, probírali bychom spolu, jak člověk postupně moudří a zklidňuje se, řešili bychom, co všechno jste přežil a vyzkoušel. U primáše původně folklorní kapely se podobné výkyvy jaksi nepředpokládají. A přitom je v lidové hudbě tolik vášně. Měl jste své vzlety a pády, byl jste někdy down, prošel jste si rozháraným obdobím?

Těžko se mi hodnotí, čím vším jsem prošel, co jsem přežil a vyzkoušel. Myslím, že toho nebylo málo, ale vzhledem k tomu, že jsem se snažil vždy stát pevně nohama na zemi, tak se mi asi zásadní životní karamboly vyhnuly.

Ale přestože se považuji za konciliantního člověka, který se dokázal domluvit a spolupracovat s nejrůznějšími hudebníky snad všech hudebních žánrů (od folkových zpěváků přes jazzmany a rockové hudebníky až k symfonickým orchestrům), jsem byl v jistém okruhu tradicionalistů vnímán i kontroverzně jako ten, který chce něco bourat. Ale to jsem nikdy nechtěl, já jsem nikdy nechtěl nic bořit, ba naopak jsem chtěl stavět mosty – a to je pro mě velký významový rozdíl.

Robert Křesťan z Druhé trávy: Myslím si, že v sobě máme ještě jedno album

A také si nemyslím, že hudební žánr je tím základním determinujícím momentem charakteru člověka. Ten základ je v člověku samém, a podle něj se pak přikloní k takovému či onakému žánru hudby nebo uměleckému směru. V každé oblasti lidské činnosti jsou ti, kteří poctivě a vášnivě pracují, usilují o svoji pravdu a směňují za to svoji životní energii. A stejně tak jsou i ti, kteří se jenom hladce vezou a přiživují.

Zmínil jsem vášeň, silné emoce. Tím myslím onen temný spodní proud, který je zejména v moravských lidovkách dobře patrný. Uvědomujete si, že si jako interpret tohoto druhu muziky zahráváte s čímsi hodně hlubokým, až osudovým? S něčím, o čem psal Jan Mukařovský, že to zasahuje samu antropologickou podstatu člověka?

Samozřejmě, emoce k člověku jednoznačně patří. Ale nemusí to být vždy jen temné spodní proudy, mohou to být naopak čisté a jasné paprsky. To všechno jsou emoce, které každý prožívá a zpracovává po svém. Souhlasím s tím, že se můžeme skrze archaické lidové písně dotýkat samé podstaty člověka v jeho archetypální rovině. Vždyť je v nich obsaženo vše od zrození až po smrt.

To byl také jeden z důvodů, proč jsem se při práci s lidovými předlohami a stejně tak ve své vlastní tvorbě často obracel k archaickým symbolům a znakům. Snažil jsem se jít proti proudu času a hledat inspiraci v těch skutečně nejstarších historických vrstvách. Právě proto se tak rád zabývám a inspiruji například staroslověnskými texty z doby Velké Moravy.

Šéf kapely Hradišťan Jiří Pavlica oslaví v příštím roce významné jubileum.Zdroj: Se svolením Jiřího Pavlici

Kapela Hradišťan má na repertoáru mimo jiné i pořad Z ticha času, v němž čerpáte z historie svého rodného Uherskohradišťska. Co to vlastně znamená? Nestřetává se ve vašem kraji vícero hudebních světů?

Střetává a prolíná se zde hned několik výrazných historických a kulturních vlivů. Archeologické nálezy dokládají, že zde žili naši velkomoravští předkové a působili zde svatí Cyril a Metoděj. Z okna pracovny se dívám na barokní kostel, který stojí na základech velkomoravské rotundy, a jen o pár metrů dál byly objeveny základy Svatoplukova knížecího paláce. Tuto představu staroslavného Veligradu si tak trochu pěstuji a snažím se ji pak přetavit do hudby.

Ale stejně tak je tu výrazný vliv středověkého královského Uherského Hradiště, založeného Přemyslem Otakarem II. v roce 1257, a také vliv jezuitské koleje a františkánského kláštera. Nedaleko od Uherského Hradiště je další významné centrum: poutní místo Velehrad, které se postupně stalo místem setkávání kulturních a duchovních proudů východu a západu.

OBRAZEM: Vzpomínka na Mekyho. Legendárního Mira Žbirku připomíná výstava

A kromě toho zde existuje silná hudební lidová tradice, která začala v 19. století obecně budit zájem sběratelů a následně byla rozvíjena. Ostatně lidovou kulturu reflektovala a otevřela ve svých dílech světu celá řada umělců – skladatelů, malířů, spisovatelů – a na Slovácku obzvlášť.

A všechny tyto kulturněhistorické vlivy se zákonitě musely promítnout do dramaturgie a repertoáru Hradišťanu. Z hlediska hudebního s tím souviselo i to, že jsem postupně rozšiřoval základní nástrojové obsazení o další, často zapomenuté historické nástroje nebo jejich repliky.

Vím, že máte rád určitá kréda. Podle jakých zásad se snažíte žít a tvořit?

Je jich víc, a někdy se odvíjely od jistých životních okolností. Ale už docela dlouho je to pro mne touha žít v harmonii – sám se sebou, se svým okolím a blízkými. A se vším, co je nad námi. A do toho se mi vejde celý osobní i profesní život, tedy rodina, komponování i koncertování.

Vnímám vás jako člověka pevně ukotveného – ať už v místě, odkud pocházíte, nebo v dosti přesně definovaném hodnotovém žebříčku. Na druhé straně jste ale vždycky zlobil, prorážel hlavou zeď, zkoušel věci, o kterých vám mnozí říkali, že se nesmí. Jak jdou ty dvě složky vaší osobnosti dohromady?

Možná jste to trefil, ale nechci to posuzovat. Snad bych jen dodal, že mám rád tvůrčí svobodu, tedy svobodu lidského ducha, ale současně si tuto svobodu definuji jako systém omezení, který si sám sobě svobodně stanovím. A ten mě pak chrání a osvobozuje od závislostí, kterých nám dnešní svět nabízí víc, než je zdrávo. Ono je to vlastně velice prosté, tak, jak říkal jeden z mých rodinných předků: „Všechno nemusíš mít, všude nemusíš být.“

Ve folkloru se zpívá o tom, o čem se nemluví, říká Zuzana Lapčíková

Od vašeho prvního většího autorského projektu Byla vojna u Slavkova letos uplynulo čtyřicet let. A skoro tři dekády už vás dělí od prvních výletů mimo rámec lidové hudby. Roku 1994 jste s Vlastou Redlem a skupinou AG Flek dostal Hradišťan do hájemství bigbítu. A ve stejné době jste s Emilem Viklickým a Zuzanou Lapčíkovou utvořil ještě odvážnější fúzi folkloru a jazzu na albu Prší déšť. Za které z těchto spojení jste od puritánů dostal více vyhubováno?

To nedokážu říct, vždycky se našli ti, kteří mi chtěli vyčinit, ale stejně tak mi jiní, anebo dokonce ti původní kritici po čase sdělili, že to není tak špatné. A po delším čase přišli i se slovy chvály. Ale na to já nemám vliv, já jsem jen něco udělal a výsledky svého usilování předložil lidem a času. Ten umí být krutý i milosrdný. A věřme, že i spravedlivý.

Když jsem se Zuzanou Lapčíkovou před nedávnem mluvil o současném stavu lidové hudby na Moravě, šokovala mě povzdechem, že boje o folklor u nás ještě neskončily. Co si o tom myslíte – vy, který jste ty bariéry v devadesátých letech opravdu boural a leccos si kvůli tomu vyslechl? Jak těžké bylo obrozovat český a moravský folklor tehdy a jak obtížné je to dnes?

Neviděl bych to tak dramaticky, myslím, že dnes už to není tak kontroverzní jako kdysi. Já se posledních dvacet let zabývám především vlastní tvorbou, a to nejen pro Hradišťan, ale také v oblasti vážné hudby pro jiná tělesa. Ale přesto dění v oblasti lidové hudby stále registruji. Vím, že existuje hodně uskupení, která se lidovou písní zabývají na různých úrovních.

Myslím, že vývoj se ubírá dvěma základními směry. Jsou ti, kteří se snaží o „autentickou“ rekonstrukci toho, jak se kdysi hrávalo, a na druhé straně ti, kteří s lidovým materiálem nakládají svobodně a různě s ním pracují.

Nechci hodnotit úroveň toho či onoho, já jsem rád, že existuje tolik muzik a souborů, které vycházejí z kořenů naší kultury a obracejí se k nim jako k inspiračnímu zdroji. A když už hodnotím, tak na první místo kladu pravdivost jejich umělecké výpovědi. Musím jim to prostě věřit. Vím, že je to velmi subjektivní, ale ono se to dá poznat. Nějakou zkušenost už mám a k tomu snad i trochu uměleckého citu.

Jiří Pavlica letos v červnu na Folkovém kolotoči v Ostravě.Zdroj: Vladimír Pryček / Deník

Na přelomu druhého a třetího tisíciletí, kdy vaše experimentování dostupovalo vrcholu, byly okamžiky, kdy už jsem za vámi jako posluchač odmítal jít. Třeba na albu Svítání, které s vámi natočil japonský avantgardní hudebník Yas-Kaz. Ne vždycky se to prolínání světů podaří. Jak tuto éru zpětně hodnotíte?

Spolupráce s japonským multiinstrumentalistou Yas-Kazem pro mě byla velmi zajímavá a poučná. Šlo o setkání dvou různých kulturních vzorců, ve smyslu oné už zmíněné archetypální znakovosti, a současně dvou různě technicky vybavených zemí. Yas-Kaz přivezl kufřík disket, na nichž měl tisíce různých zvuků z nejrůznějších koutů světa. Ty se pak skrze syntezátor daly oživit a dala se z nich tvořit hudba.

Já jsem ale chtěl živého člověka s city a emocemi a také s autentickým japonským duchem. Hledání společné řeči nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme vymysleli strukturu CD: že to bude průsečík dvou silokřivek našeho světa – na jedné straně horizontální, která bude jakýmsi přeletem nad kulturami naší planety Země, a na druhé straně vertikální, která bude procházkou staletími, jak se na sebe v evropském prostoru nabalovaly různé kulturní vlivy. Úkol to byl těžký a možná i málo srozumitelný, ale snažili jsme se, jak nejlépe to šlo.

Dnes vím, že při každé spolupráci je nejdůležitějším momentem právě vzájemná míra empatie, schopnost a umění naslouchat jeden druhému. S jihoafrickým Dizu Plaatjiesem to mezi námi na albu Mys Dobré naděje jiskřilo víc. A také naše přátelství i kontakty trvají dodnes.

Jedním z vašich nejúspěšnějších nápadů bylo zhudebnit poezii Jana Skácela. Dostal jste ji i do rádií, což je věru neslýchané. Já si ale říkám, že Skácel jako člověk byl – alespoň navenek – o dost drsnější než jeho verše. Jeho sbírky miluju, ale s básníkem samým bych se možná šeredně zhádal. Jak jste Jana Skácela poznal vy a co o jeho složité osobnosti soudíte?

Poezii Jana Skácela jsem znal a miloval podobně jako spousta mých vrstevníků, ale osobně jsem se s tímto vynikajícím básníkem setkal až při spolupráci s brněnským Divadlem Husa na provázku. Konkrétně při natáčení scénické hudby Miloše Štědroně k inscenaci Na dávném prosu, kam mě Miloš přizval jako houslistu. Po tomto prvním setkání pak následovala další, a jistým vyvrcholením byl společný večer Hradišťanu s Janem Skácelem v hudebním klubu v Uherském Hradišti v roce 1987, tedy necelé dva roky před jeho smrtí.

Do nového alba jsem dal celý svůj život. Štěstí i smutek, říká jazzman Kerndl

Pan Skácel byl tehdy ve velké pohodě a skvělé formě, ale přece jen už se známkami ubývajících sil. Od jeho ženy Boženky vím, že si vzpomínku na tento pro nás všechny mimořádný večer uchovával jako světlý bod svého života. Tento večer se nám podařilo zaznamenat a později vydat jako bonus k CD O slunovratu, na kterém jsou právě ony písně, o nichž se zmiňujete.

Ale zpět k poznání Jana Skácela. Dovedu si představit, že uměl být drsný a neústupný ve svých názorech, jak o tom svědčí výpovědi jeho kolegů a pamětníků, jak o tom svědčí jeho osud zakázaného básníka a jak to vyzařuje i z fotek se zachmuřeným hustým obočím a cigaretou v ruce. Pro mě však Jan Skácel byl a stále zůstává básníkem ticha, pokory, laskavosti a moudrosti, to všechno na mě z jeho poezie dýchá. A právě tuto polohu jeho veršů se snažím hudebně uchopit, inspirovat se jí a předávat ji dál posluchačům.

Před osmi lety jste vydal zatím poslední řadové album Vteřiny křehké. Na něm zpíváte texty různých autorů, Skácela nevyjímaje. Ale celek na mě působí jako osobní výpověď. Byl to váš záměr?

Každou desku jsem vnímal jako záměr a osobní výpověď. Ať už to bylo protiválečné album Byla vojna u Slavkova, vánoční Pokoj vám či Mys Dobré naděje s očekáváním lepšího příštího tisíciletí. Nebo také dětské album Hrajeme si u maminky – to když jsme měli malé děti. Stejně tak je tomu v případě CD Vteřiny křehké.

To se tak prostě stane, že v jistém věku člověk začne více vnímat, že každá vteřina našeho bytí je neskutečně křehká a vratká, že je zároveň jedinečná a nikdy se nevrátí a že záleží na nás, jaký smysl každé vteřině dáme, protože už víme, že jejich počet není nekonečný.

Skupina Hradišťan plánuje společné koncerty s předními symfonickými orchestry.Zdroj: Vladimír Pryček / Deník

Do jedné oblasti jste myslím Hradišťan nikdy moc nezaváděl, a to jsou východoevropské hudební tradice. Hudba Ukrajiny, Ruska, Gruzie, Pobaltí… Zrovna teď se všichni zamýšlíme, co jako Češi a Moravané máme vlastně s těmito národy společné. Proč jste se orientoval spíš na jiné části světa? Není to také tím, že vám v minulosti ruštinu cpali násilím do hlavy?

Začnu od konce. Ano, ruštinu nám cpali násilím, a proto bylo naprosto logické, že tato kultura mě v té oficiální ideologické rovině naprosto míjela. Inspirace z jiných částí světa přicházely někdy náhodou, spíše jako výzvy, které se objevily v kontextu devadesátých let, kdy jsme se světu začali svobodně otevírat a byli jsme okouzleni vším, co jsme do té doby neznali.

Ale současně s tímto okouzlením přicházelo poznání, že chceme-li být ve světě původní a originální, musíme vycházet z vlastních kořenů naší kultury. Ostatně to už v oblasti artificiální hudby dávno věděli Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a další velikáni. V dnešní globalizované době tato skutečnost nabývá ještě nových významů a kontextů.

A vazby na kulturu Gruzie či Ukrajiny… Když jsme koncertovali v Gruzii a měli možnost více se seznámit s fenoménem gruzínských sborů a také se souvislostmi, jež se dotýkaly působení českých osobností v této části světa (například první gruzínský zpěvácký spolek v Tbilisi založil v osmdesátých letech 19. století Josef Navrátil, v Tbilisi na konzervatoři působil na počátku 20. století violoncellista Adolf Polívka a krátce i Václav Talich), uvažoval jsem o nějaké formě spolupráce. Ale pak člověk zjistí, že se všechno prostě stíhat nedá. Z realizace tedy sešlo.

Písničkář Michael Janík: Dvanáctistrunku jsem si pořídil kvůli Beatles

Ukrajina je dnes živým tématem a nemůže minout nikoho z nás. Zařadili jsme do repertoáru několik ukrajinských písní, koncertovali jsme s několika ukrajinskými umělci, abychom pomohli všem, kteří to potřebují. A navíc, naše a jejich hudba jsou si velmi blízké. Není bez zajímavosti, že jeden z cyrilometodějských staroslověnských textů byl nalezen právě na území dnešní Ukrajiny a vědci mu dali název Kyjevské listy. Přinesli je s sebou Metodějovi žáci, když byli po Metodějově smrti a rozpadu Velkomoravské říše nuceni uprchnout na Balkán – a také na Kyjevskou Rus.

Vyzkoušel jste už v muzice všechno, nebo jste si ještě pár objevů nechal v záloze?

Neříkal bych tomu objevy, spíše jsou to resty, které nosím v hlavě už hodně dlouho a nechával jsem je uzrát, abych k nim našel ten správný klíč. Mezi tím přicházela jiná aktuálnější témata, která upozadila ta původní, ale těším se, že se k nim dostanu co nejdříve. Naznačím jen, že jde o skladbu pro sólové housle a orchestr pro mého syna Marka, a druhým tématem je totalita a svoboda na pozadí příběhů uherskohradišťské věznice. Věřím, že bude ještě příležitost o tom mluvit, ale až budou skladby na světě.

Za rok v prosinci vám bude sedmdesát. Přemýšlíte o nějakých větších oslavách?

Přemýšlím, ale nemám na to moc čas. Stále jsou tu bližší a důležitější úkoly. Ono to nějak dopadne. Zatím jsou naplánovány společné koncerty Hradišťanu s našimi předními symfonickými orchestry v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, Hradci Králové, Pardubicích a dalších městech. Plány by byly, teď už jen, ať se svět nezblázní a ať jsme všichni zdraví a v pohodě.