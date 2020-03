Zbytek obstarává jazzové trio saxofonisty Davida Vrobela, jehož výrazná osobnost se tímto dočkala zaslouženého studiového profilu. Zkušeného jazzmana, jenž před svým působením v semaforském ansámblu vystřídal angažmá v orchestrech Václava Hybše a Gustava Broma, jakož i v kapelách Františka Uhlíře a Karla Růžičky, znají návštěvníci dejvického divadelního sálku více než důvěrně.

Kromě toho, že je výborný muzikant, má totiž Vrobel schopnost nakazit svým neskrývaným entuziasmem publikum i kolegy hudebníky. Když na scéně stojí principál Suchý, směje se s chutí jeho fórům a plácá se do stehen, až srdce usedá.

Pak si ale v pravý čas zase vezme saxofon a vystřihne pronikavé sólo, které leccos prozrazuje o jeho excentrické osobnosti. Na desce Blues pro tebe spojil David Vrobel síly s klavíristou Jiřím Polydorem (známým z těles Classic Jazz Collegium a OPSO) a kontrabasistou Antonínem Šturmou, jehož žánrový rozptyl sahá od vokálního swingové-ho dua Hot Sisters až k České filharmonii.

Blues, které neomrzí

Titulní skladbu Blues pro tebe, která vznikla už v padesátých letech pod vlivem hitovky Louise Armstronga You Rascal You, vystřihl Jiří Suchý na tomto albu už asi v osmisté padesáté verzi. A přece nemáme dojem, že by ho za tu dlouhou dobu znudila. Naopak, čím více se Suchý blíží nálepce doyena českého humoru, tím se zdá být jako zpěvák mladší.

To platí i o starém americkém evergreenu I Can’t Give You Anything But Love, který před třiceti lety zpívával se swingovým harmonikářem Borou Křížem. A nejveseleji zní Suchý v písničce Zastřelilo tele krávu, kterou hrával už roku 1957 se skupinou Akord club v pražské Redutě.

Rozpustilost z téhle maličké, a o to příjemnější nahráv-ky přímo srší. A můžeme si jen představovat, jak se David Vrobel při jejím sestavování bavil. Suchého jevištní partnerka Jitka Molavcová se zde objevuje ve dvou pěveckých polohách jednou jako šansoniérka v písni Študent s rudýma ušima. A podruhé v ústřední melodii z muzikálu Hello Dolly. Kdysi v tomto představení zazářila na prknech Hudebního divadla v Karlíně. Teď se do role sličné dohazovačky Dolly Levi-ové na okamžik vrátila.