To musím zvládnout sám, Biograf láska, Ten vůz už jel, Tam u nebeských bran, Zvonky štěstí nebo Už mi lásko není dvacet let. To je jen zlomek hitů, jejichž autorem je skladatel, hudebník, zpěvák a textař Jiří Zmožek. Psal pro ty největší hvězdy pop music, pak se dal na podnikání a po drtivém krachu našel víru v Boha. Další hrdina seriálu Zpívali v osmdesátkách je stále aktivní, skládá, zpívá a chystá velký koncert v pražské Lucerně.

Narodil se 21. února 1943 v Otrokovicích a už odmalička musel muzicírovat. „Já vlastně piano v dětství nesnášel, stejně jako později moje děti. Hlavně mě nebavilo cvičit stupnice a všelijaké etudy. Naštěstí mě pan učitel v hudební škole vysvobodil a doporučil mi harmoniku. Tu jsem si opravdu zamiloval a rád si na ni zahraju dodnes. Na vojenské hudební škole jsem pak studoval hru na lesní roh, to je také krásný nástroj. Jenže jsem vážně onemocněl a musel ze školy odejít,“ svěřil se Jiří Zmožek v rozhovoru pro Deník.

Horník, prodavač i kulturní referent

Budoucí hitmaker žil také v Havířově. V hornickém městě pracoval v někdejším dole Klement Gottwald, poté jako prodavač knih a gramodesek a byl také kulturním referentem na hornickém učilišti. V roce 1977 absolvoval na Janáčkově konzervatoři obory hra na piano a lesní roh. Jako autor hudby se pak uplatnil v ostravském studiu Československého rozhlasu. Už v roce 1979 získal Cenu rozhlasu a televize na mezinárodním festivalu v Sopotech za písničku Breviář lásky, kterou nazpívala Hana Zagorová. Na přelomu 70. a 80. psal písničky hlavně pro ostravské zpěváky, například pro Marii Rottrovou, Věru Špinarovou nebo Vítězslava Vávru.

close info Zdroj: se svolením Jiřího Zmožka zoom_in Tvůrčí proces. Jiří Zmožek u piana.

Poté, co se v roce 1983 přestěhoval do Prahy, začal skládat pro slavné interprety a držitele Zlatého slavíka. Asi nejčastěji právě pro Zagorovou. „Naše kariéry vlastně začínaly ve stejné době, takže jsme se znali skoro padesát let. Napsal jsem pro ni víc než dvacet písniček. Hanka muziku milovala stejně jako já. Když jsem ji přinesl novou melodii měla v očích takové jiskřičky,“ vzpomínal v rozhovoru pro CNN Prima News.

Pro zpěvačku Zmožek složil hity jako Biograf láska, Nešlap, nelámej nebo Mys dobrých nadějí. Spolupracoval i s Karlem Gottem (píseň To musím zvládnout sám nebo duet Zvonky štěstí), Helenou Vondráčkovou či Jitkou Zelenkovou. Zajímavé je, že Zmožkův hit Tam u nebeských bran měl původně nazpívat Gott, ten ho ale odmítl, a tak se s ním proslavil Michal Tučný.

Už mi lásko není dvacet let a rohlík se šunkou

„Když pak písničku Tam u nebeských bran nazpíval Michal Tučný, měl jsem z jeho podání velkou radost. Ukázalo se, že právě díky němu zlidověla. Dodnes si ji lidé zpívají u táboráků. Což by se, myslím, nestalo, kdyby ji nazpíval Karel Gott,“ uvedl skladatel zmíněného hitu. Zmožkovy písně zpívali také Václav Neckář, Petr Rezek, Heidi Janků, Eva Pilarová, Marcela Holanová a další. On sám se jako interpret prosadil s vlastní skladbou Už mi lásko není dvacet let.

„Natáčel jsem s Kalem Gottem a dostal jsem chuť na rohlík se šunkou. Po cestě do obchodu jsem si začal zpívat: Už mi lásko není dvacet let, už mi není ani dvacet pět… a najednou jsem se vylekal, jak to bude pokračovat. Pak jsem zašel za textařem Frantou Řebíčkem a on text dopsal,“ popsal zrod známého songu muž, jehož hudba zní i v televizních pohádkách Co takhle svatba, princi? (1985) a Ať přiletí čáp, královno (1987).

Můj krach, mé vítězství

Po sametové revoluci začal Jiří Zmožek podnikat. Založil vlastní hudební vydavatelství Carmen, které zpočátku zaznamenalo velký úspěch s lidovou hudbou – alba Na české svatbě, Na moravské svatbě nebo Na pijácké rychtě. V roce 1994 ovšem rodinný podnik zkrachoval a jemu zbyly akorát dluhy. „Udělal jsem vítězný krach. I když mi ukradli všechny moje písně, bylo to moje vítězství. Dostal jsem se do konkurzu a devět a půl roku strádal. Dodnes splácím dluhy, ale možná jsem šťastnější než všichni ti úspěšní,“ řekl v roce 2022 Českému rozhlasu.

close info Zdroj: se svolením nakladatelství Kontrast zoom_in Autobiografickou knihu Jiří Zmožek napsal s dcerou, spisovatelkou, Markétou Zahradníkovou.

Slavný hitmaker se upnul k víře v Boha a začal skládat křesťanské písně. Napsal také muzikál Velký příběh lásky, která přemohla svět, který kromě českých divadel uvedlo Slovenské národní divadlo v Bratislavě. „Spoléhám na Boží přízeň. Je opravdu zázrak, kolik toho zvládám. Také mám oporu ve svých dětech, pečují o mě a se vším mi pomáhají. Snažím se žít zdravě, změnil jsem jídelníček, každý den chodím na dlouhé procházky. A pak je tu hudba, ta mě obživuje. Hraju a zpívám pořád, doma i na koncertech,“ uvedl Zmožek v březnu 2024, kdy také vyšla jeho autobiografie Už mi lásko není 20 let, kterou napsal spolu s dcerou Markétou Zahradníkovou.

info Zdroj: Deník Hráli jste kličkovanou? Toto jsou příběhy zpěváků z 80. let Také jste zpívali, že chcete žít non stop s Michalem Davidem, nebo jste hráli kličkovanou spolu s Daliborem Jandou? Vzpomínáte na hity Ivety Bartošové, Michala Penka, Mariky Gombitové, Sagvana Tofiho, Pavla Vítka, Věry Martinové, Stanislava Hložka, Petra Kotvalda a dalších hvězd československé populární hudby? Potom je seriál Deníku Zpívali v osmdesátkách určen přímo pro vás. Od 2. srpna v Deníku každou středu vychází seriál, ve kterém se dozvíte, jak skončili zpěváci a zpěvačky, kteří nás provázeli osmdesátými léty minulého století. Dočtete se v něm, jak prožívali dobu největší slávy i co dělají dnes. Připomeneme vám i jejich nejslavnější písně, které nás provázely hitparádami pozdního socialismu a často i brzkého kapitalismu. V době diska a depešáků, kdy hudbu ovládly syntezátory a převzaté písničky, často zazářily hvězdy, které si už dnes nikdo nepamatuje, ale spousta jiných tvoří a zpívá dodnes. Podíváme se i na jejich začátky a soukromý život, který s popularitou mnohdy dostal na frak. Žijící zpěváci a zpěvačky připojí i své vzpomínky na pro ně zlaté osmdesátky. Reportéři Deníku se zaměřili i na fotky z jejich kariéry nebo zajímavosti, jako je typický znak daného interpreta, největší zklamání, skandál či propadák, který zažil, jeho citát, největší hit nebo nejsledovanější video na YouTube. A dozvíte se i to, co jste o něm možná nevěděli. Na webu Deníku bude fotografií a videí (včetně nejslavnějších videoklipů) mnohem více.

10 největších hitů:

Zvonky štěstí (Karel Gott a Darina Rolincová)

| Video: Youtube

To musím zvládnout sám (Karel Gott)

| Video: Youtube

Biograf láska (Hana Zagorová)

| Video: Youtube

Ten vůz už jel (Marie Rottrová)

| Video: Youtube

Zřejmě letos nikde nejsou kytky (Marie Rottrová)

| Video: Youtube

Tam u nebeských bran (Michal Tučný)

| Video: Youtube

Už mi lásko není dvacet let

| Video: Youtube

Píseň svou mi tenkrát hrál (Věra Špinarová)

| Video: Youtube

Mys dobrých nadějí (Hana Zagorová)

| Video: Youtube

Nejhezčí dárek (50 zpěváků)

| Video: Youtube