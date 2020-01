Na začátku bylo Letadlo. Jedna z nejvýznamnějších a nejpřesvědčivějších kapel české nové vlny, kterou smetlo tažení komunistických úředníků. Na troskách této formace, časem přezvané na Jižní pól, pak bubeník Jiří Šimeček a baskytarista Petr Václavek vystavěli zkraje revolučního roku 1989 fenomén jménem Toyen. Skupina, která to z tuzemského undergroundu dotáhla až do kultovního newyorského klubu CBGB, se nyní dočkala knižního pomníku v podobě Šimečkových vzpomínek.

Kapela Toyen na archivním snímku | Foto: CC BY-SA 3.0:Ondřej Kubíček/Wikimedia - archiv kapely Toyen

Memoáry s názvem Praha Calling (podle pecky London Calling od kapely The Clash) a s podtitulem Jít svou cestou jsou barvitým líčením strastiplné pouti počínaje divokým muzicírováním na gymplu v dobách tuhé normalizace přes sametovou euforii až po zběsilé „devadesátky“, kdy bylo možné snad všechno. Včetně toho, aby se parta pražských vysokoškoláků, co milovali Sex Pistols a Davida Bowieho, dostala do mekky amerických punkrockerů.