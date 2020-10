Narodil se ve vzácné chvilce klidu mezi nálety německé Luftwaffe, která za války nemilosrdně decimovala jeho rodný Liverpool. Matka Julia, jíž věnoval dojemnou baladu a která tragicky zemřela, když mu bylo sedmnáct, ho dala na vychování ke své sestře Mimi. Táta Fred se o něj nikdy nezajímal až když byl John hodně slavný, pokusil se z něj vytáhnout peníze a přiživit se na jeho popularitě.

Kapka v moři

John se už v dospívání zatvrdil. Křehkost překryl sarkasmem, uzavřenost maskoval přehnanou extraverzí. Naštěstí ho obklopovalo neskutečné množství fajn muziky. Krátkou éru skifflu, která dala vzniknout Johnově první kapele Quarrymen, vystřídalo období beatových skupin. Z Quarrymen se stali nejprve Silver Beatles a poté, jak víme, Beatles. Stylu, jenž tihle mladí kluci hráli, se říkalo Mersey beat podle stejnojmenné řeky. A „Liverpudlians“, jak se přezdívalo zdejším obyvatelům, tehdy vládli britské hudební scéně.

Kdepak Londýn! V jistou chvíli tu fungovalo až šest set kapel. Beatles byli kapkou v merseybeatovém moři. Na rozdíl od ostatních formací se jim však podařilo přesvědčit svět, že jsou jedineční.

Hudebně (i lidsky) Johna proškolil opakovaný pobyt v Hamburku, kam Beatles poprvé odjeli roku 1960 v rámci kulturní výměny mezi Británií a Německem. Opět nebyli zdaleka jediní, ale to, jak se v Hamburku při mnohahodinových setech v nočních podnicích vyhráli, svědčilo o jejich schopnosti jít si tvrdě za svým.

Domů se John vrátil jako svého druhu král. Frajer v koženém saku, vždy připravený šlehnout slovem i pohledem. Kapela, k níž položil základy, to potom v Anglii rozjela ve velkém a nezastavila se, dokud nedobyla i celou Evropu a Ameriku.

Dejte šanci míru

Beatles ve své finální sestavě existovali pouhou dekádu (mezi lety 1960 a 1970). Dodnes je těžké říct, kdo tuhle krasojízdu vlastně ukončil. Zda to byl John, nebo Paul McCartney, případně čím dál otrávenější George Harrison. Faktem zůstává, že Lennon o svém úmyslu opustit skupinu informoval zbylé členy už v září 1969.

Se svou druhou ženou, performerkou Yoko Ono, se pustil do natáčení avantgardních filmů s názvy jako Clock, Fly, Erection či Up Your Legs Forever. Natáčeli spolu také experimentální hudbu například album Unfinished Music No. 1: Two Virgins, pro jehož obal pózovali nazí.

V kanadském Torontu uspořádali happening, jehož výsledkem byla mírová hymna Give Peace A Chance. Od roku 1969 John vydával desky pod hlavičkou Plastic Ono Bandu a v téže době vrátil královně řád, který od ní ještě jako Beatle obdržel.

Na vrcholu

V posledním desetiletí svého života se John Lennon stále více odmítal zabývat kompromisy. Zalezlý v domě Dakota v New Yorku, kam s Yoko přesídlil, psal nové písničky. A série alb, která stačil dokončit, prokázala, že ze všech exBeatlů si právě on vedl na sólové dráze nejlépe.

Vznikly hity Jealous Guy, Gimme Some Truth a Mind Games, díky nimž se Lennonovi podařilo setřást tíhu beatlovského fenoménu. „Můžete říct, že jsem snílek,“ zpíval u bílého klavíru v písni Imagine. Prezident Nixon ho chtěl z USA vyhostit, další šéf Bílého domu mu umožnil získat zelenou kartu. Jak by se asi John popasoval s osmdesátými lety? Bylo by zajímavé to sledovat. Bohužel, stačil jeden výstřel a všem plánům byl konec.

